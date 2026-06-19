モリサワ所属の佐藤友祈選手が6月13日～14日開催の「WPA公認 第37回日本パラ陸上競技選手権大会」にて100ｍ、400ｍの2種目で優勝

株式会社モリサワ

モリサワ所属の佐藤友祈選手（東京2020パラリンピックの陸上競技男子〔T52クラス〕1500m、400mの2種目で二冠を達成）が、2026年6月13日（土）～14日（日）開催の「WPA公認 第37回日本パラ陸上競技選手権大会」において、100m、400ｍの2種目で優勝しました。

大会を終えた佐藤選手からコメントが届いています。

「スイスでの大会から帰国し、約2週間のトレーニング期間を経て今大会に臨みました。この期間でどこまでパフォーマンスを高められたかを確認することが大きなテーマでした。

石川県の競技場は非常に走りやすく、練習の段階では自己ベストも狙える感触がありましたが、結果としては100m、400mともに自己ベストの更新には届きませんでした。

一方で、両種目ともに優勝できたことは、10月の愛知・名古屋アジアパラ競技大会に向けて大きな自信になりました。今回見つけた課題をしっかりと修正しながら、さらにコンディションを高めていきたいと思います。

いつも温かいご声援をいただき、ありがとうございます。愛知・名古屋アジアパラ競技大会で100m、200m、400mの代表に選出された際には、皆さまの応援を力に変えて、金メダルを目指し全力で挑戦します。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。」

モリサワは、さらなる可能性に挑戦し続ける佐藤友祈選手を全面的に応援してまいります。

WPA公認 第37回日本パラ陸上競技選手権大会 概要

開催期間：2026年6月13日（土）～14日（日）

会 場：石川県西部緑地公園陸上競技場

結 果：100m 17秒21

400m 55秒18 大会新記録

〈佐藤選手の今後の大会予定について〉

7月5日（日） 日本グランプリシリーズ 鳥取大会 布勢スプリント2026（ヤマタスポーツパーク）出場予定

※大会予定は変更になる可能性があります。

モリサワは、「あらゆる違いを、魅力に変えていく。」をテーマに、今求められているユニバーサル社会の実現に貢献するため、パラスポーツを支援しています。

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