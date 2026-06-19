メルペイ、神奈川県のキャッシュレスキャンペーンに参画

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、2026年6月19日（金）より、神奈川県で実施される「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」に参画することをお知らせいたします。期間中に神奈川県内のキャンペーン対象加盟店で「メルペイ」のコード決済をご利用いただくと、お支払い金額の最大20%相当分のメルカリポイントを還元いたします。



キャンペーンURL：https://campaign.jp.mercari.com/pages/kanagawa-202606-bf55/index.htm(https://campaign.jp.mercari.com/pages/kanagawa-202606-bf55/index.html)

■ キャンペーン詳細

■ キャンペーン名

かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）

■ キャンペーン概要

キャンペーン期間中に神奈川県内のキャンペーン対象加盟店で「メルペイ」のコード決済をご利用いただくと、お支払い金額の最大20%相当分のメルカリポイントが還元されます（1回あたりの還元上限1,500ポイント／期間中合計還元上限2,500ポイント）。

※神奈川県が実施する「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です

※本キャンペーンには「メルペイ」を含む複数のキャッシュレス決済サービス事業者が参加しています。本プレスリリースでは、「メルペイ」に関する内容のみを掲載しています

■ 期間

2026年6月19日（金）00:00～予算上限に達するまで

※キャンペーン予算に到達した場合、早期に終了する可能性があります

■ キャンペーン対象店舗

神奈川県内に所在し「メルペイ」を導入している店舗

※小売店、飲食店、サービス業など幅広い店舗が対象となります

※キャンペーンページ掲載のマップにて対象店舗は印（ピン）がついています

■ 特典

お支払い金額の10％、または20％ポイント還元

※還元率は対象店舗により異なります。同一チェーンの店舗でも還元率が異なる場合があります。具体的な還元率は店頭のキャンペーンポスターでご確認ください

※1回あたりの還元上限：1,500ポイント

※キャンペーン期間中の合計還元上限：2,500ポイント

※付与されるポイント：「メルカリ」の無償ポイント

※ポイントの小数点以下：切り捨て

※ポイント有効期限：付与日を含む180日

■ 参加方法

キャンペーン期間中に、神奈川県内のキャンペーン対象加盟店で「メルペイ」のコード決済を使ってお支払いいただくだけで後日ポイントが付与されます。特別なお手続きは不要です。

※「メルカリ」のアプリのダウンロード・利用登録が必要です

■ 対象の決済方法

「メルペイ」のコード決済

※支払い方法（メルペイのクレジット／メルペイ残高／メルカリポイント）の指定はございません

※メルカード・バーチャルカード・iD（Apple Pay・Mastercard(R)タッチ決済）でご購入された場合、キャンペーン対象外です

※キャンセルされたご利用分はポイント付与対象外です

■ 付与タイミング

特典付与条件を満たしている場合、キャンペーン終了月の翌月末頃にポイントを付与いたします。

※ポイントは「おさいふ＞ポイント＞履歴と有効期限」よりご確認いただけます

※ポイント履歴へは「かながわトクトクキャンペーン」と表記されます

※ポイント付与の際には、「メルカリ」アプリ内の「お知らせ」でご連絡します

※ポイント付与はお客さまのご利用状況やシステム上の都合等により遅延する場合があります

※ポイント付与後に取引がキャンセルされた場合には、その分の付与ポイントを返還いただく場合がございます

株式会社メルペイは、今後も「メルペイ」と自治体との連携を積極的に行うことにより、サービスの利便性拡大を図ってまいります。