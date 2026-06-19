株式会社エミッシュ(栄養士ラボ(R)) 「冷凍食品PR連盟」　の協力団体に加盟。　

株式会社エミッシュ株式会社エミッシュ(栄養士ラボ(R)) 「冷凍食品PR連盟」 の協力団体に加盟。

株式会社エミッシュ（東京都目黒区／代表取締役 柴田 真希）及び、当社が運営する「栄養士ラボ(R)」は、冷凍食品の魅力を発信する「冷凍食品PR連盟株式会社」（連盟会長 西川剛史）の協力団体として加盟したことをお知らせします。

■背景・概要

冷凍食品は、保存性や調理の手軽さに加え、食品ロス削減の観点からも生活者の食生活を支える存在として注目が高まっています。当社が実施したアンケートでも、栄養士・管理栄養士が選ぶ「2026年トレンド食材予想」に「冷凍野菜」がランクインしており、健康志向や時短ニーズを叶える食材として専門家からも高い期待が寄せられています。

一方で、冷凍食品に対しては「栄養が劣る」「健康に悪い」といった誤解も根強く残っており、正しい知識の啓蒙が課題となっています。冷凍食品PR連盟は、こうした課題に対し「楽（らく）して、楽（たの）しい」、そして健康的な食生活の実現をテーマに活動を展開しています。当社はこの理念に賛同し、「栄養士ラボ(R)」に所属する管理栄養士・栄養士のネットワークを活かし、専門的な見地から冷凍食品の健康・栄養面での価値を強力にバックアップしてまいります。

■協力団体としての取り組み・今後の展望

管理栄養士・栄養士の専門知識をもとに、冷凍食品の栄養価や活用法に関する情報発信を強化し、生活者が安心して冷凍食品を取り入れられる環境づくりに貢献します。栄養士ラボ(R)のネットワークと連盟の活動を連携させることで、専門家の知見を生活者に届けるための情報配信体制を構築し、生活者がより安心しておいしく冷凍食品を取り入れられる環境づくりに貢献します。

■冷凍食品 PR 連盟株式会社について

会社名 ： 冷凍食品PR連盟株式会社

代表者 ： 代表取締役 西川 剛史

設立 ： 2024年7月18日

事業内容：冷凍食品に関する情報発信、教育事業、アワード事業

URL ： https://frozenpr.co.jp/about/

「Frozen Food Family～冷凍食品と生活者のかけ橋に」をテーマに、冷凍食品の魅力を発信。冷凍食品情報サイト「てまぬきごはん」を運営。その他、冷凍食品に関した教育事業やアワード事業などを展開している。

■株式会社エミッシュ 会社概要

会社名 ： 株式会社エミッシュ

代表者 ： 代表取締役 柴田 真希

所在地 ： 〒152-0013 東京都目黒区南3-13-15

設立 ： 2012年9月12日

事業内容： ・レシピ開発、撮影

・食専門家のキャスティング

(管理栄養士、料理研究家、フードコーディネーター等)

・商品開発、コンサルティング

・キッチンスタジオ運営 等

URL ： https://www.e-mish.com/

管理栄養士の資格を持つ代表・柴田真希を中心に、「食卓を笑みでいっぱいに」をミッションに掲げ、食の専門家ネットワーク「栄養士ラボ(R)」「Love Table Labo.」を運営。食品・消費財メーカーへのコンテンツ企画・PR支援を幅広く手がける。