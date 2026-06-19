LDcube、初のお客様交流会「CubeLink」を開催、人財育成の知見を共有｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人財育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、2026年6月12日、初のお客様交流会である「CubeLink」を開催しました。

本イベントには、37社62名が参加し、人財育成に関する取り組み事例の共有や参加者同士のディスカッションを通じ、企業間の知見共有と交流を深めました。

開催の背景とコンセプト：人財育成の未来をつなぐ

近年、人財育成を取り巻く環境は大きく変化しており、AI活用の進展や学びの個別最適化、職場での実践重視など、従来の研修の枠を超えた新しい取り組みが求められています。

そのような中、LDcubeには「他社の取り組みを知りたい」「実践的な事例から学びたい」といった声が多く寄せられていました。これらのニーズに応えるべく、お客様同士がリアルに交流し、学び合う場として「CubeLink」を企画いたしました。

当日のハイライト

１．代表挨拶：人財育成の変化とLDcubeの役割

LDcube代表の新井より、人財育成を取り巻く環境変化と今後の方向性についてご挨拶をしました。

近年、AIの普及や職場での実践重視の流れを背景に、学びのあり方は大きな転換期を迎えています。従来の集合研修中心のモデルから、eラーニングやLMS、社内トレーナー、AIを組み合わせた「複合的な学習設計」が求められる時代へと移行しています。

その中でLDcubeは、単なる研修提供にとどまらず、企業の人財育成に伴走するパートナーとして、成果につながる学びの実現を支援していくことをメッセージしました。

2．実践事例の共有

3社による人財育成の取り組み事例が紹介され、以下のようなテーマが共有されました。

- 研修の内製化と現場主導の育成体制づくり- 学習を「単発」から「継続する仕組み」へ転換- LMSやAIを活用した学習プロセスの可視化- グローバル人財育成に向けた共通基盤の構築

各社の取り組みからは、「教育を仕組みとして設計し、現場での実践につなげること」が共通の成功要因として浮かび上がりました。

3．参加者同士のディスカッション

事例発表後には、参加者同士でのグループディスカッションが行われました。

各社の課題や施策について率直な意見交換が行われ、

- 他社の取り組みを参考に自社の課題を客観視できた- 共通の悩みを共有できた

といった声が多く寄せられました。

4．ネットワーキングの促進

イベント後半には懇親会も実施され、企業間の関係構築や継続的な情報交換につながる交流の場となりました。

参加者の声（一部）

- 「他社の取り組みや課題を知ることができ、非常に参考になった」- 「自社の取り組みを客観的に見直す良い機会になった」- 「同じ課題を持つ企業と話せたことが有益だった」

実践者同士のリアルな交流が、新たな気づきや行動のきっかけを生む機会となりました。

今後の展望

LDcubeでは、今後も企業の垣根を越えて人財育成に携わる者同士が学び合い、共に成長できるコミュニティの形成を目指してまいります。

人財育成における課題は企業ごとに異なりますが、共通して求められるのは「学びを成果につなげる仕組み」です。

LDcubeは今後も、サービス提供とコミュニティ形成の両輪で、企業の人財育成を支援してまいります。

会社概要

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人財育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/ (https://ldcube.jp/)

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp