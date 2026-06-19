ビームス、東京・千駄ヶ谷に「Setinn / paperboy」を2026年7月4日(土)にオープン

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋、以下ビームス）は、東京・原宿からほど近い千駄ヶ谷に、テニスをコンセプトにしたブランド〈Setinn〉とフランス・パリのカフェ「paperboy」が共同出店する「Setinn / paperboy」を2026年7月4日（土）にオープンすることを発表します。

〈Setinn（セットイン）〉は、ビームスのメンズカジュアル部門バイヤーの新井伸吾がブランドディレクターを務めるテニスをコンセプトにしたブランドで、24年春夏シーズンのデビュー以来、様々なセレクトショップやスポーツ店で販売されています。今回オープンする店舗はブランド初の実店舗であり、5月19日にはECサイト（URL：https://online.setinn.jp/）を開設しています。

「paperboy（ペーパーボーイ）」は、オーナーであるJames Dridi氏（ジェームス・ドリディ）が2014年にフランス・パリのマレでスタートした、オーガニック野菜のサンドイッチが看板メニューのカフェで、パリのファッション関係者やミュージシャンなど、さまざまなカルチャーに携わる人たちが集まるコミュニティスペースにもなっています。これまで日本でも、ビームスとのコラボレーションアイテムの販売や期間限定ショップの出店などを行っており、今回パリ以外で初の常設店舗出店となります。

〈Setinn〉初の実店舗は、「Play The New Classic」をテーマに90年代のテニスシーンから着想を得た、テニスコートの内外で着用できる実用的かつファッショナブルなアイテムをフルラインナップのボリュームで紹介し、店舗限定アイテムも取り扱います。内装はテニスのクラブハウスをイメージしており、さらにテニスボールを模して作られたレジカウンターなど、テニスを連想させる什器を採用しています。また、ブランドのディレクター・新井伸吾の執務スペースを設け、ディレクション業務と店頭でのコミュニケーションをシームレスに行い〈Setinn〉の魅力を直接顧客に届けやすくしたほか、イベントなどの実施も予定しており、ブランドの発信拠点としての機能を充実しました。

Setinn 26ssビジュアル１.Setinn 26ssビジュアル２.

パリ以外で初の常設店舗出店となる「paperboy」では、マンゴーシェイク、コーヒー、ピーナッツバタークッキー、バナナブレッドといったメニューに加え、「paperboy」のロゴやキャラクターをデザインに落とし込んだTシャツやキャップ、マグカップなどのスーベニアグッズの他、共同出店する とのコラボ商品も取り扱います。内装には、白いタイルやステンレス、ウッドといった素材を採用し、パリの店舗の雰囲気を再現しているほか、お客様同士の自然な交流やコミュニケーションが生まれる場所になってほしいという思いから、客席には開放感のあるベンチ席を設置しています。

マンゴーシェイクアイスコーヒーホットカフェラテ「paperboy」で販売するスーベニアグッズの一部

関連情報

〈Setinn〉ブランドサイト：https://setinn.jp/

〈Setinn〉ECサイト：https://online.setinn.jp/

〈Setinn〉公式インスタグラム：@setinn_official

「paperboy」公式インスタグラム：@paperboy_tokyo

〈Setinn〉ディレクター プロフィール

新井 伸吾（あらい しんご）

1980年生まれ。2003年にBEAMSのショップスタッフとして入社。「ビームスT 原宿」のショップマネージャーを経て、2017年にメンズカジュアル部門のバイヤーに就任し、様々なブランドとの別注企画を手掛ける。2024年春夏シーズンより、オンコ ートとオフコートをつなぐスタイルを提案するテニスブランド〈Setinn〉を始動 。2024年8月には、ビームススタッフ個人の魅力を一冊の本にしたパーソナル・ブックシリーズ『I AM BEAMS』のVol.7として、『PLAY THE NEW CLASSIC』を出版。

「paperboy」のオーナーであるJames氏とは、「ビームスT 原宿」のショップマネージャーをしていた2016年に共通の知人を通して知り合い、すぐに意気投合したことがきっかけで交流が続き、2018年にパリの「paperboy」でビームスとコラボレーションしたポップアップショップを開催した。その後、日本でも様々な形でコラボレーションを重ね、2024年には新井とJames氏が出会った当初から夢に描いていた「paperboy tokyo」を期間限定で出店。今年は、2人の出会いから10年目。その節目のタイミングで今回の〈Setinn〉と「paperboy」の共同出店が実現した。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12471/table/974_1_c5c462ef03cd65a73eab049ffba74d90.jpg?v=202606191251 ]

ビームスについて

2026年2月に50周年を迎えたビームスは、1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約165店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

https://www.beams.co.jp