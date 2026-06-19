～思い通りの流し前髪をつくる「髪のコスメ」～「いち髪　流し前髪キープコーム」の「コレサワ」コラボデザインを数量限定発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、和草のちからでスタイルをつくりながらダメージを補修する「いち髪 スタイリングケアシリーズ」から、シンガーソングライター「コレサワ」さんとのコラボデザインの「流し前髪キープコーム」を、２０２６年６月２２日(月)に数量限定で発売いたします。

【発売の背景】

日本の髪を本質から考える「いち髪」から２０２５年に発売した「いち髪 流し前髪キープコーム」は、先端についているコームによって、前髪を手ぐし感覚で簡単にスタイリングができ、思い通りの流し前髪をつくれるアイテムです。

今回、CMのイメージキャラクターであるシンガーソングライターの「コレサワ」さんと商品パッケージでのコラボレーションが実現。CMでは、コレサワさんのビジュアルを担当する「れ子ちゃん」が、「流し前髪キープコーム」でいつもは下ろしている前髪を初めて上げた日を描きました。そんな“レアな”「れ子ちゃん」が外箱やコーム本体に描かれた特別なデザインに仕上がっています。

前髪を上げた「れ子ちゃん」と一緒に、こころはずむスタイリング時間をぜひお楽しみください。

※日本の髪を本質から考える：日本の風土や気候などの環境に合わせたヘアケア方法を研究しています。

【商品特長】

前髪にコームをサッと通すだけで、根元を立ち上げ、流し前髪を簡単セット＆キープするスタイリングアイテム

●「コーム一体型容器」採用

先端にコームが付いた一体型容器で、手ぐし感覚で簡単スタイリング。

長め前髪の根元から毛先まで美しい毛流れをつくります。

●ふんわりまとまりキープ

塗布部から均一に液が染み出すので、だまにならず、べたつきません。

パリッとならずに、ふんわり流し前髪をキープします。

●補修成分「純・和草プレミアムエキス」

米ぬかエキス・ツバキエキス・ベニバナエキス配合。

ダメージで失われた、髪のうるおいや艶を補給し、使うたび、美しい髪へと導きます。

●バッグに入れやすい持ち運びサイズ

●みずみずしく可憐に咲く山桜 満開の香り

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/693_1_f00499a6895329c14a05dc27823c60c7.jpg?v=202606191251 ]



【発売予定日】 ２０２６年６月２２日(月)

【ＷＥＢサイト】 https://www.kracie.co.jp/ichikami/

【販売チャネル】 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

以 上

＜ご参考＞

CM「前髪あげた日」篇 https://www.kracie.co.jp/ichikami/adgallery/