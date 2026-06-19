【6月26日お風呂の日】サウナの次は「肌活」。SHIKARIが首都圏銭湯＆スパ5施設と初コラボ！“肌のととのい”を体験する「ご褒美洗顔パック」を数量限定配布

株式会社長寿乃里

完然無添加(R)※¹×医薬部外品のスキンケアを展開するサスティナブルビューティブランド「SHIKARI（シカリ）」（運営：株式会社長寿乃里、本社：神奈川県横浜市）は、2026年6月26日（金）の「お風呂の日」から6月28日（日）までの3日間、首都圏の銭湯・スパ5施設にて、ブランド初となるコラボレーションイベントを開催いたします。

空前のサウナ・温浴ブームにより、心身を「ととのえる」文化が定着する現代。SHIKARIは今回、心と体がリラックスする温浴後の時間を活用した、新しい「肌のととのい」体験を提案します。期間中、各施設に来館されたお客様（先着150名様）へ、洗顔パック「BRIGHTENING WASH」2回分と、極細毛のミニ洗顔ブラシをセットでプレゼント。毎日、仕事や家事、子育て、自分磨きに全力で向き合い、ついつい自分のケアを後回しにしがちな人たちへ。心・体・肌までが驚くほどすっきり潤う「ご褒美洗顔パック」をお届けします。

【SHIKARI お風呂の日 特設サイト】

https://www.chojyu.jp/shop/pages/SHIKARI-SENTO-EVENT

販売名：ＣＪブライトニングパック

※1 完然無添加(R)とは、自然の力を活かし、自然の知恵を用いた抽出方法や保存方法を選択し、防腐剤（パラベン、フェノキシエタノール）、鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、エタノールを含まずに化粧品を作り、お届けすること。完然無添加(R)は、（株）長寿乃里、（株）イングの登録商標です。

「自分を後回しにしがちなあなたへ」──SHIKARIが温浴の場で届けたかった、もうひとつの“ととのい”

現代を生きる私たちは、SNSや絶え間ない情報に囲まれ、常に「何かに追われている」ような感覚を抱きがちです。仕事、家事、育児、そして自分磨き。日々を懸命に生きる人ほど、自分の本当のケアを後回しにしてしまうことがあります。

SHIKARIが提案する「洗顔」は、単に肌の汚れを落とすだけの作業ではありません。一日の終わりにその日の疲れや緊張、心のモヤモヤをリセットし、まっさらな自分自身を労わるための「セルフケアの時間」そのものです。

この想いは、身体を洗う場所を超えて、現代の“ウェルビーイングの場”として愛される銭湯・スパの価値と深く共鳴します。

今回コラボレーションが実現したのは、地域に愛され続ける老舗銭湯から、トレンドを牽引する都市型スパまで、独自のこだわりを持つ個性豊かな5施設。長年受け継がれてきた温浴文化を大切にしながら、新しい価値を仕掛け続ける各施設の姿勢に、SHIKARIのものづくりへの想いが重なりました。お風呂上がりの無防備で特別なひとときを、もっと愛おしい時間に変えたい。異なるカルチャーが交差することで生まれた、新しい「ご自愛体験」をぜひお楽しみください。

【イベント概要】

忙しい日常を忘れ、極上のリフレッシュを提供する5つの温浴施設にて、SHIKARIの「肌のととのい体験」をお届けします。

■ 開催期間

2026年6月26日（金）～6月28日（日）

※タイムズ スパ・レスタのみ、6月26日（金）の1日間のみ開催となります。

■ イベント内容

「ご褒美洗顔パック体験」

期間中、対象施設へご来館いただいたお客様（各施設先着150名様）に、以下のセットをその場でプレゼントいたします。



◆プレゼント内容

・「BRIGHTENING WASH（医薬部外品）」パウチ2回分

・SHIKARI オリジナル ミニ洗顔ブラシ

【体験のポイント】

お風呂やサウナで身体が芯から温まり、毛穴も心も開いたタイミングこそが「肌のととのい時」。肌にのせてわずか約10秒のブライトニングパック*¹と、極細毛ブラシによる洗顔。約60秒のご自愛時間で、驚くほどすっきりとした洗い上がりと心地よさを実感していただけます。ご自宅に戻られてからも体験を続けていただけるよう、2回分をセットにしてお届けします。

※数量限定のため、各施設なくなり次第終了となります。

*¹ 有効成分：プラセンタエキスー１(メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ)

■ 対象施設（首都圏5施設）※五十音順

親松の湯

[営業時間]：14:30～23:00

[住所]：神奈川県横浜市神奈川区六角橋2-15-5

[アクセス]：東急東横線白楽駅 徒歩9分

[料金]大人(12歳以上)：570円 / 中人(6歳以上12歳未満)：250円/ 子供(小学生以下)：130円

巣鴨湯

[営業時間]：平日：15:00～24:00 /土曜・日曜：12:00～24:00

[住所]：東京都豊島区巣鴨4-13-9

[アクセス]：都電荒川線「庚申塚」駅下車 徒歩1分 都営地下鉄三田線「西巣鴨」駅下車 徒歩8分

JR山手線「大塚」駅下車 徒歩10分

[料金]大人(12才以上)：550円 / 中人(6才以上12才未満)：200円 / 小人(6才未満)：100円

サウナ料金：入浴料＋450円(タオルなし) 入浴料＋550円(タオル込み)



タイムズ スパ・レスタ

※6月26日(金)のみの開催

[営業時間]：11:00～翌8:30(日曜、連休最終日は22:30まで)

[住所]：東京都豊島区東池袋4-25-9 タイムズステーション池袋10F～12F(フロント11F)

[アクセス]東京メトロ有楽町線 東池袋駅2番出口 徒歩3分

JR、東京メトロ他各線 池袋駅東出口 徒歩8分

[料金]一般料金：一般入館：3,150円

スピード入館(100分以内のご利用)：2,500円 / プレミアム入館：4,650円 / 休日割増料：＋700円

タイムズクラブ会員：一般入館：2,650円

スピード入館(100分以内のご利用)：2,200円 / プレミアム入館：4,150円 / 休日割増料：＋700円

湯どんぶり栄湯

[営業時間]：平日・土曜：14:00～23:00 / 日曜・祭日：12:00～23:00

[住所]：東京都台東区日本堤1-4-5

[アクセス] 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅/南千住駅 徒歩11分

[料金]大人(13才以上・中学生)：550円 / 中人(7～12才かつ小学生以上)：200円 / 小人：100円

サウナ料金：600円

楽天地スパ

[営業時間]：月～土曜：24時間営業 / 日曜：23時閉店

[住所]：東京都墨田区江東橋4-27-14

[アクセス]東京メトロ半蔵門線錦糸町駅2番出口直結 JR錦糸町駅南口 徒歩1分

[料金]一般：2,850円 / 会員：2,550円 / シルバー会員：2,350円 60分コース：1,650円 /

深夜割増料金：1,500円 / 定日料金：350円

【SNSキャンペーン】フォロー＆リポストで現品が当たる！

お近くに施設がない方にも「ご自愛時間」をお届けしたいという想いから、X（旧Twitter）での連動キャンペーンを開催します。

■ 実施期間：2026年6月22日（月）12:00～6月30日（火）23:59

■ 参加方法

１.SHIKARI公式Xアカウント（@アカウント名）をフォロー

２.対象のキャンペーン投稿をリポスト

３.さらに、ご自身の「ご褒美エピソード（例：金曜日の夜のアイス、サウナ後のビールなど）」を添えて引用リポストいただくと当選確率がアップします！

■ プレゼント内容

A賞：BRIGHTENING WASH 現品＆ノーマルブラシセット（30名様）

B賞：BRIGHTENING WASH パウチ2包＋ミニブラシセット（100名様）

（※詳細URL：https://x.com/shikari_seeme）

【BRIGHTENING WASH（洗顔パック）について】

約10秒のブライトニングパック×極細毛ブラシの極上体験。洗うたび、透明感*¹へ。

製品名：BRIGHTENING WASH（ブライトニング ウォッシュ）【医薬部外品】

販売名：ＣＪブライトニングパック

内容量：60g

価格：6,180円（税込）

*¹ 洗顔による効果 *² 角質層まで *³ 古い角質による

医薬部外品の洗顔パック：有効成分「プラセンタエキス-1」を配合。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐブライトニングパック。

大自然の恵み「火山灰シラス」配合：天然ミネラルシリカを主成分とした微粒子が、毛穴の奥*²の汚れや古い角質を磁石のように吸着。

毛穴より細い極細毛ブラシ：短時間で指では届きづらい毛穴の細部までアプローチし、肌を傷つけずに優しく洗い上げます。

「パック×ブラシ洗顔」のシナジー：洗顔の時間を贅沢なセルフケアタイムへと変え、くすみ*³のない透明感*¹のある肌へ導きます。

【SHIKARI担当者コメント】温浴施設のご担当者様の温かさに触れて確信した、心と肌を『ととのえる』親和性

「ブランド立ち上げ以来、私たちは一貫して『洗顔は、単に汚れを落とす作業ではない』と発信し続けてきました。今回、この企画を実現するために、私たち「チームお風呂」は実際に各施設へ訪問させていただきました。 そこで目にしたのは、地域の方々が笑顔で言葉を交わす温かい文化や、施設の皆さまが『お客様に少しでもリフレッシュして帰ってほしい』と細部までこだわり抜いて施設を守られている姿でした。『ここは、身体だけでなく心まであたためる場所なんだ』と、肌で深く感動したのを覚えています。

だからこそ、お風呂での無防備でリラックスした数分間を、さらに自分自身を労わる特別な時間に変えるお手伝いがしたいと強く思いました。 毎日を全力で駆け抜け、自分のことをつい後回しにしてしまう方々へ。このお風呂の日のイベントが、ほんの1分だけでも『自分を一番に大切にする時間』を取り戻すきっかけになれば、嬉しいなと思います。」

(左)SHIKARI ホールセールチーム 金井未歩 (右)SHIKARI ブランドディレクター 吉田栞

【サスティナブルビューティブランド「SHIKARI」とは】

自然の然。天然の然。自然や天然がそうであるように、そのままの美しさ、本来の美しさを SHIKARIは肯定します。

「然り」とは、その通りという意味。そして、逆もまた然りという 表現に用いられるように、「然り」には、きめつけすぎない、許容性や多様性を含む包容力 のようなものがあると、とらえています。

さらに、公益消費・公益志向商品が多く存在する中で、私たちにできることを模索し、肌だけではなく未来の環境のことも考える必要性を感じています。プラスチック削減を考えるためのステップ・機会としてリフィル容器の開発を行い、「ありのままの美しさ」「わたしらしさを大切に」というブランドメッセージのもと、サスティナブル・環境などの社会課題を自分ごと化していただく啓蒙活動も行うスキンケアブランドです。

【SHIKARI ブランド概要】

ブランド名：SHIKARI

公式サイト：https://www.chojyu.jp/shop

Instagram：https://www.instagram.com/shikari_seeme/

【株式会社長寿乃里 会社概要】

会社名：株式会社長寿乃里

代表者：代表取締役 本山東英

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル12F

創業：2001年1月18日

URL：https://www.chojyu.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社長寿乃里

SHIKARI ブランドディレクター 吉田 栞

TEL：045-640-3594

E-mail：s-yoshida@chojyu.co.jp



