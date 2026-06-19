自動車電球製造の大井川電機、“幻のきのこ”「ホホホタケ チップス」販売開始

株式会社大井川電機製作所

自動車用電球製造の株式会社大井川電機製作所（本社：静岡県島田市、代表取締役社長：佐々木 孝行）は同社生産の“幻のきのこ”として知られる はなびらたけ「ホホホタケ(R)」を活用した加工食品「ホホホタケ チップス」を開発し、本日から販売を開始しました。「KADODE OOIGAWA（カドデ オオイガワ）」（静岡県島田市）と「道の駅 掛川」では本日からの取り扱いとなります。希望小売価格は1パック25グラム入りで税別600円～。

長期保存が可能な加工食品として商品化することで、生鮮食品「ホホホタケ」の食品ロス削減と市場拡大の両立を目指します。また、土産品やおつまみ需要も見込み、今後1年間で10万パックの販売を目指します。近日中にネット販売も開始予定で、今後は県内外の「道の駅」や小売店などへの販売拡大も見込んでいます。

「ホホホタケチップス」機能性表示食品が記載された「ホホホタケ」。 パッケージ工程で、「ホホホタケ」の一部が規格外品となっています。その食品ロスとなり、出汁が出やすい「ホホホタケ」の端の部分を「ホホホタケチップス」として商品化しました

「ホホホタケ チップス」は大井川電機が生産・出荷・販売する はなびらたけ「ホホホタケ」を加工した商品です。「ホホホタケ」は機能性関与成分「エルゴチオネイン」を含み、継続的に摂取することで、中高年の認知機能の一部である、人名や物の名称などを記憶・想起する「言語記憶力」や、注意を集中・持続する「単純注意力」の維持に役立つ機能が報告されており、「機能性表示食品」（届出番号：J415※）として登録されています。

標高1,000メートル以上の高山に自生し、採取が困難で希少なことから“幻のきのこ”として知られている はなびらたけは、白い花びらのような見た目と独特の食感が特長です。きのこの中でもベータグルカンを豊富に含むことから料理人からも高く評価されています。

「ホホホタケ チップス」は、から揚げや炒め物などで肉汁や油を吸い込み、旨味が増す「ホホホタケ」の特長を活かして開発しました。「ホホホタケ」ならではの豊富な栄養素や旨味と出汁、風味を閉じ込めながら、“コリコリッ”“サクサク”とした軽い食感を実現するため、ココナッツオイルを使用した真空フライ製法を採用。「ホホホタケ」の端部を使用し、「のり塩」と「コンソメ」味の2種類を展開します。

「ホホホタケ チップス」は、きのこ特有の苦みやクセがなく、噛むほどに出汁のような旨味と香りが広がるのが特長です。“コリコリッ”“サクサク”とした食感を残しつつ、軽い口当たりで飽きのこない味わいに仕上げました。健康志向のスナック、お酒のおつまみや間食として楽しめるほか、サラダやお茶漬けの具材、砕いてふりかけや料理のトッピング、蕎麦やラーメンの薬味、たまごかけご飯のお供などとしても活用できます。

「ホホホタケ」は通年生産している一方、他のきのこと同様に、「鍋需要」などで秋冬（9月～12月）に集中する傾向があり、春夏に売上の低下がみられます。出汁が出やすい はなびらたけの根元に近い端の部分が規格外品となり、パッケージ工程で月間100～300kgが廃棄されるなど、食品ロスの課題も抱えています。こうした課題の解消に向け、大井川電機はパッケージ工程で生じる「ホホホタケ」の端部（パッケージに収まらない部分）を有効活用し、長期保存が可能な加工食品「ホホホタケ チップス」を開発しました。

また、観光客など県外からの訪問者にとって、「ホホホタケ」は冷蔵が必要なため、持ち帰りづらいという課題もありました。そこで「静岡から東京・神奈川など県外へ戻る新幹線などの車内でのおつまみとして気軽に楽しめる土産品」や「スポーツ観戦のお供として楽しめるスナック」をイメージし、常温保存が可能で持ち運びしやすい商品を展開しました。

「ホホホタケ」のチップス化により、季節的な需要の変動に左右されにくい商品展開を目指し、青果コーナーだけでなく、土産物コーナーや飲食店、スーパーのレジ横などでも販売されることを狙い、年間を通じた売上の平準化と、「ホホホタケ」全体の認知度と売上の向上につなげます。

「ホホホタケ チップス」の商品概要

◆ 商品名： ホホホタケ チップス（スナック菓子）

◆ 発売時期： 2026年6月

◆ 希望小売価格： 600円（税別）

◆ 内容量： 1袋 25g

◆ 賞味期限： 5ヶ月

◆ ネット販売サイト： Amazonや楽天市場などのサイトで近日中に販売予定

参考資料： 大井川電機の自動車電球製造と、はなびらたけの生産について

大井川電機では2014年に新規事業として“きのこ事業”を中核事業に育てることを目指し、はなびらたけの研究と生産を決定しました。2018年に独自の栽培・生産方法を確立し、2020年に総額2億円を投じ、月間最大6万パック（80グラム／1パック）のはなびらたけの安定供給・出荷が可能な新生産拠点を稼働させ、本格的な量産体制を整えました。2021年にはブランド名を「ホホホタケ」に刷新し、企業理念に沿ったブランド価値の確立を図りました。

大井川電機では1967年から、自動車メーカーの厳しい品質基準に基づく管理のもと、品質、安全衛生、納期遵守を重視しながら、電球の生産管理を行ってきました。電球製造で培ったモノづくりのノウハウを活かし、厳しい製造・品質管理体制のもと、衛生・温湿度・手順・品質・発送など厳格な管理基準を設け、安心安全で高品質なはなびらたけを生産、従来の農家のように天候や農作物の生育環境などに左右されることなく、一年を通じて出荷先への安定供給が可能です。そのため、市場、仲卸業者、食品スーパー、料亭などから高い評価を得ています。

昨今、車のEV化や自動運転など世界の自動車産業は急激に変化し、自動車のあらゆる部品が入れ替わるなど、部品を生産する下請け企業にも変革が求められています。

大井川電機では1967年の創業からこれまで、国内外の自動車メーカーに、ウィンカーやテールランプ用など、合計数十種類の照明用電球を月間約1千万個生産・販売し、現在までに市場に約50億個の電球を出荷、年間約20億円を売上げてきました。しかし、業界を取り巻く環境変化と自動車電球の発光ダイオード（LED）化に伴い、売上が減少傾向にあったため、自動車産業で長年培ってきた電球製造の厳格な品質管理と生産体制のノウハウを活かした新規事業への参入を検討し、はなびらたけの栽培方法の研究を開始しました。

大井川電機では、はなびらたけの温湿度管理、二酸化炭素濃度のコントロールなどの研究を重ね、市場に高品質なはなびらたけを安定供給ができるような体制を整えました。

現在、大井川電機製作所の“はなびらたけ”「ホホホタケ」や「ホホホの子」は、静岡県内の「道の駅 掛川」、「KADODE OOIGAWA」、割烹料理「ふじの」、フランス料理「三枝商店」、「大井川鐵道 川根温泉ホテル」、島田駅前の創作料理「C-2 HINODE」、島田市内小中学校の給食、島田市のふるさと納税の返礼品などで、都内のクイーンズ伊勢丹、一流料理店やホテル、その他、量販店や自社サイトなどでも販売されています。

大井川電機の自動車電球大井川電機が製造する自動車電球大井川電機の「ホホホタケ」落合生産拠点

※本品は特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届出の科学的根拠などの情報は消費者庁のWebサイトで確認できます。

（機能性表示食品の届出情報検索： https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/）

■ 株式会社大井川電機製作所について

1967年創業の大井川電機製作所は「社会貢献」「人間尊重」「継続企業」の3つを企業理念に事業を展開。電球製造を基本に、クリスマス球の製造から始まり、懐中電灯、自動車の小形電球の製造販売を開始し、照明部品で国内外の自動車産業を支えてきました。環境の変化に挑戦すべく、2020年、新たな事業として“幻のきのこ”はなびらたけの生産・販売を本格的に開始しました。（https://www.oigawa.com/）

・はなびらたけ「ホホホタケ」について： https://hohohotake.com/

・はなびらたけ「ホホホタケ」販売サイト： https://oigawa-kinoko.com/shop/shop.html