PayPayでカプコンPCゲームがおトクに！　最大20％ポイント還元キャンペーンを開催

株式会社カプコン

Capcom Town Storeでは、PayPayアプリ内で配布されるPayPayクーポンを利用して対象商品をご購入いただくと、最大20％相当のPayPayポイントが戻ってくるキャンペーンを実施いたします（※）。

予約受付中の『鬼武者 Way of the Sword』や、話題作『PRAGMATA』をはじめ、Capcom Town Storeで取り扱う全タイトルが対象です。

この機会に、気になっていたカプコンタイトルをぜひお楽しみください。

※クーポンを事前に獲得した状態で商品をご購入いただいた場合に、PayPayポイント付与の対象となります

■Capcom Town StoreのPayPayクーポンについて

本クーポンは、PayPayアプリ内で事前に取得することでご利用いただけます。

キャンペーン期間中、Capcom Town Storeで対象商品をPayPayにてお支払いいただくと、購入金額に応じて最大20％相当のPayPayポイントが付与されます。

- 利用期間：2026年6月19日（金）～2026年7月31日（金）- 対象者：PayPayアカウントを保有し、事前に本クーポンを取得したPayPayユーザー- ポイント付与率：最大20％- ポイント付与上限：1回あたり最大1,000ポイント- 利用上限：1人あたり最大3回まで

※PayPayポイントは出金・譲渡できません。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です

※キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合があります

■PayPayクーポン対象のおすすめタイトル

予約受付中のSteam版『鬼武者 Way of the Sword』もPayPayクーポンの対象となるほか、Capcom Town Store購入特典としてオリジナルデジタル壁紙もプレゼントいたします。

■Capcom Town Storeについて

Capcom Town Storeは、「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気PCゲームのSteamキーおよびGOGコードを購入できる

公式オンラインストアです。最新作から定番タイトルまで幅広いラインアップを取り揃え、カプコン公式ストアならではの各種キャンペーンや特典とあわせてお楽しみいただけます。

この機会にぜひCapcom Town Storeをご利用いただき、お得なPayPayクーポンとともにカプコンの人気タイトルをお楽しみください。