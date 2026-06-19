【NHKカルチャー】“キレイの最前線”が福岡に！「Nカル美容フェス」 7月18日(土)・19日(日)に初開催

株式会社エヌエイチケイ文化センター

■「憧れのあの人」に直接学べる、特別な2日間

「Nカル美容フェスin福岡」は、“自分らしく、もっとキレイを楽しもう”をテーマに、美容のプロフェッショナルが集結するイベントです。

雑誌やSNS、YouTubeなどで活躍する人気講師による講義を、目の前で体感できる点が最大の魅力。普段は画面越しに見ているプロの技術や考え方に、直接触れられる貴重な機会です。

■理論だけで終わらない。「明日が変わる」美容体験

本フェスの講座は、単なるトークショーではありません。

プロによる実演や具体的な解説を通して、

自分に似合うメイクの見つけ方

崩れにくいベースメイクの技術

肌質や年齢に合わせたスキンケア

“その人らしさ”を引き出す美容の考え方

など、日常にすぐ取り入れられる実践的な内容をお届けします。

■豪華講師陣

・河北裕介（ヘア＆メイクアップアーティスト）

・千吉良恵子（ヘア＆メイクアップアーティスト）

・咲丘恵美（美容家・化粧品開発者）

・長井かおり（ヘア＆メイクアップアーティスト）

・天野佳代子（美容ジャーナリスト）

・谷口美佳（ファッション＆メイクコンサルタント）

それぞれが独自の理論とメソッドをもとに、多彩な講座を展開します。

■参加者特典・ここだけの体験も

各講座では、コスメなどの特典やこのイベント限定の体験もご用意。

“見て終わり”ではなく、“自分で試して変化を感じる”時間を提供します。

■すでに満席間近の講座も。お申し込みはお早めに

本イベントはすでに多くのお申し込みをいただいており、一部講座は満席間近となっております。

美容に関心の高い方はもちろん、「何から始めればいいかわからない」という方にもおすすめの内容です。

■講座紹介

へア＆メイクアップアーティスト 河北裕介さん会場受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322492.html?utm_source=www.nhk-cul.co.jp/misc/202605_02/&utm_medium=link&utm_campaign=biyoufes2026fukuoka-kawakita

河北メイク論 2026

講師：へア＆メイクアップアーティスト 河北裕介

河北裕介さんがこの夏提案するしなやかなベースメイク。

当日はご本人による解説を交えながらその考え方やテクニックを丁寧に紐解きます。

ワークショップ形式での開催となりますので、“見て終わる”のではなく、“自分の肌で確かめる”時間をお楽しみください。

参加特典

7月発売予定の新刊（サイン入り）をテキストとしてお渡し。

&beのアイテムをお試しいただけるプチギフトもご用意しております。

ヘア＆メイクアップアーティスト 千吉良恵子さん会場受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335972.html?utm_source=www.nhk-cul.co.jp/misc/202605_02/&utm_medium=link&utm_campaign=biyoufes2026fukuoka-chigira

多幸感メイク その人らしい美しさを引き出す90分

講師：ヘア＆メイクアップアーティスト 千吉良恵子

ふとした瞬間に「素敵だな」と感じさせる人のメイクには、にじむような“多幸感”があります。

無理に作り込むことなく、その人自身の魅力を自然に引き出すことで、表情や雰囲気がやわらかく変わっていくのです。

本講座では千吉良恵子さんが大切にしてきた“その人らしさを生かす美しさ”をもとに、顔全体のバランスの整え方や、多幸感を引き出すメイクのポイントをお伝えします。

参加特典

コスメなどのプチお土産付き。

美容家・化粧品開発者 咲丘恵美さん会場受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335328.html

スキンケアで肌も生き方も変える！さきめぐ美容レッスン

講師：美容家・化粧品開発者 咲丘恵美

「さきめぐ」の愛称で美容感度の高い女性を中心に絶大な支持を集める美容家 咲丘恵美さん。

現役の化粧品開発者だからこそわかる科学的知見に基づいた「理論」と、長年の経験の中で、肌悩みをどう解決してきたのかという「実体験」から、肌も生き方も変えていく「心の美容」へと導くスキンケア法をご紹介します。

事前に寄せられたご質問にもお答えいただきます。

参加特典

咲丘さんおすすめスキンケアアイテムのプチギフト付き。

ヘア＆メイクアップアーティスト 長井かおりさん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335179.html?utm_source=www.nhk-cul.co.jp/misc/202605_02/&utm_medium=link&utm_campaign=biyoufes2026fukuoka-nagai

メイクがもっと楽しくなる！長井かおりのビューティー塾

講師：ヘア＆メイクアップアーティスト 長井かおり

美容雑誌やYouTubeなどで活躍中の長井かおりさんによる特別講座。大人になった今だからこそ楽しめる「自分らしい美しさ」を引き出すメイクのコツやテクニックを惜しみなくご紹介します。事前にお寄せいただいたご質問にもお答えしながら、ここでしか聞けない特別な内容でお届けする講座です。

参加特典

コスメなどのプチお土産付き。

美容ジャーナリスト 天野佳代子さん会場受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335774.html?utm_source=www.nhk-cul.co.jp/misc/202605_02/&utm_medium=link&utm_campaign=biyoufes2026fukuoka-amano

60歳、大人の美容は“ここから”始まる

講師：美容ジャーナリスト 天野佳代子

新刊『60歳の「キレイの壁」をのりこえる』刊行を記念し、天野佳代子さんが語る“大人美容”のヒント。

多くの女性が感じる“美容の壁”を軽やかに乗り越える方法をお伝えします。

実際に天野さんが試して結果を実感したケア方法を厳選してご紹介。

自分を大切にしながら挑戦し続けるマインドの大切さをお伝えし、大人の美しさを再発見するひと時をお届けします。

ファッション＆メイクコンサルタント 谷口美佳さん会場受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335945.html

「今の私にいちばん似合う、を」パーソナルカラー× 顔タイプ診断で人生アップデート

講師：ファッション＆メイクコンサルタント 谷口美佳

年齢とともに印象や肌のトーンは変わっていくものですが、その変化に惑わされず“今の自分”を素敵に見せるためには判断のよりどころがあると心強いです。

パーソナルカラーは肌の明るさだけでなく、全体の印象までも軽やかに整えてくれます。

更に顔タイプを知ることで、毎日の「選ぶ」がぐっとスムーズに。

参加特典

オリジナル資料をご用意しております。

■特設サイトはこちらからチェック

https://www.nhk-cul.co.jp/misc/202605_02/

河北メイク論 2026

講師：へア＆メイクアップアーティスト 河北裕介

開催日時：2026年7月18日(土) 11:00～12:30

受講料：会員・一般（入会不要） 7,700円（税込）

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1322492.html

多幸感メイク その人らしい美しさを引き出す90分

講師：ヘア＆メイクアップアーティスト 千吉良恵子

開催日時： 2026年7月18日(土) 14:00～15:30

受講料：会員・一般（入会不要） 7,700円（税込）

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335972.html

スキンケアで肌も生き方も変える！さきめぐ美容レッスン

講師：美容家・化粧品開発者 咲丘恵美

開催日時：2026年7月18日(土) 17:00～18:30

受講料：会員・一般（入会不要） 7,700円（税込）

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335328.html

メイクがもっと楽しくなる！長井かおりのビューティー塾

講師：ヘア＆メイクアップアーティスト 長井かおり

開催日時：2026年7月19日(日) 10:30～12:00

受講料：会員・一般（入会不要） 7,700円（税込）

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335179.html

60歳、大人の美容は“ここから”始まる

講師：美容ジャーナリスト 天野佳代子

開催日時：2026年7月19日(日) 13:30～15:00

受講料：会員・一般（入会不要） 7,700円（税込）

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335774.html

「今の私にいちばん似合う、を」パーソナルカラー× 顔タイプ診断で人生アップデート

講師：ファッション＆メイクコンサルタント 谷口美佳

開催日時：2026年7月19日(日) 16:30～18:00

受講料：会員・一般（入会不要） 5,720円（税込）

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335945.html

主催：NHK文化センター青山教室

会場：天神クリスタルビル（〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6-7）

▼アクセス

・西鉄天神大牟田線「福岡（天神）駅」徒歩7分

・福岡市営地下鉄空港線／箱崎線「天神駅」徒歩4分

・福岡バス「天神郵便局前」停 徒歩2分

・福岡都市高速「天神北」出口 車5分