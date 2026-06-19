【JAF香川】おでかけに嬉しい！道の駅 香南楽湯の売店でJAFアプリクーポンを利用すると100円引！
一般社団法人 日本自動車連盟
外観
会員優待内容こちら :
https://jaf.link/kounanrakuyu
※その他の優待・割引との併用不可
店内
二次元コード
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）香川支部（支部長 灘波 順一）は6月1日（月）から道の駅 香南楽湯（香川県高松市）で、利用できるJAFスマートフォンアプリクーポンを配信いたしました。
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JAFスマートフォンアプリとは、スマートフォンが会員証になる「デジタル会員証」やJAFロードサービスの「救援要請」機能などが1つになった公式の無料アプリです。
JAFアプリで配信されるクーポンを対象施設で提示すると、お食事代や商品購入代などが割引になる優待が利用できます。また香川県内だけでなく、全国の様々なJAF会員優待施設で実施しています。
今回の企画は「道の駅 香南楽湯」で、JAFアプリクーポンをご提示すると「売店商品1,000円 (税込) 以上購入で、会計より100円引」が利用できます。
いつものお出かけがさらに楽しく、お得になるこの機会をどうぞお見逃しなくご利用ください。
会員優待内容こちら :
https://jaf.link/kounanrakuyu
【JAFアプリクーポン概要】
優待期間：2026年6月1日（月）～
7月31日（金）
優待内容：JAFアプリクーポンご提示の方、
売店商品1,000円 (税込) 以上購入
で、会計より100円引
※月1回使用可能
※その他の優待・割引との併用不可
※コピー・スクリーンショット不可
利用方法：会計時にJAFアプリクーポンを提示
所在地：道の駅 香南楽湯
（香川県高松市香南町横井997－2）
問い合わせ先：JAF香川支部 TEL:087-867-8411（平日10:00～17:00/土日祝休）
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▼ 詳細は「JAF香川 ご当地情報」を検索、または下記URL および二次元コードよりご確認ください。
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【URL】
https://jaf.link/kounanrakuyu