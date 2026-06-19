〈親子キャンプ2026 POWERED by HONDA〉開催！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

エスコンフィールドHOKKAIDOでは、親子で楽しめるキャンプイベントを9月26日(土)・27日(日)に開催いたします。昨年大好評だった大運動会を今年も実施！

さらに参加者全員に「オリジナルキャップ」をプレゼント！

素敵な思い出づくりに、ぜひ親子でご参加ください。

なお、親子キャンプの収益はHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE内の子ども向け施設の拡充に充当いたします。

キャンプ概要

■日程

9月26日(土)・27日(日) 1泊2日

※雨天の際は屋根を閉めての実施となります

■場所

エスコンフィールドHOKKAIDO

■定員

50組

■スケジュール

＜9月26日(土)＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/399_1_0bfd3d6b1b04552b7a8545c23c69b4e9.jpg?v=202606191251 ]

※昼食の用意はございませんので、あらかじめ各自でお済ませのうえご来場ください

＜9月27日(日)＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/399_2_931ad05912c7df386d4b51b1d3c7f18d.jpg?v=202606191251 ]

※プログラムの内容は変更になる場合がございます

■参加費（税込、一人あたり）

おとな25,000円、子ども15,000円

＜含まれるもの＞

- テント- マットレス- 寝袋- オリジナルグッズキャップ- 記念品- 夕食朝食の2食、お疲れ様会の飲食（大人限定）- ソフトドリンク- tower eleven onsen & sauna入浴料- 各種イベント体験料- 駐車料金

※子どもは4歳以上18歳未満の方が対象

※18歳未満の方のみでの参加不可

※1組1テントにつき、4名様まで参加可能

※テントとマットレスはお貸出しとなります。寝袋はお持ち帰りいただけます

＜必要なもの＞

- 長袖、長ズボン- 着替え- 水着- タオル、バスタオル（※有料でレンタル可）- アメニティ（歯ブラシ、コップなど）- 懐中電灯- 虫よけスプレー、常備薬など

※チェアなどは必要に応じて各自ご持参下さい

※水着はtower eleven onsen & saunaの男女共用部（温泉とサウナ）を利用する際に必要になります。内湯のみご利用の方は必要ございません

tower eleven onsen & sauna(https://www.hkdballpark.com/activity/10/)

■抽選お申し込み方法[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/399_3_033a1edbf02f84ec914a3ce014282ded.jpg?v=202606191251 ]

※抽選で落選された方も繰上げ当選の可能性があります。繰上げ当選された場合は随時メールにてお知らせいたします

注意事項

協賛企業

お申込みフォーム :https://apply.hkdballpark.com/form_entry/oyako-camp-2026- 決済後はキャンセル不可となりますので、あらかじめご了承ください。- ペット同伴での参加は出来ません。- メディアの撮影が入る場合がございます。- 記録写真の撮影を行います。写真は球団公式サイトやSNSに使用いたしますのであらかじめご了承ください。

〈親子キャンプ2026 POWERED by HONDA〉への参加者様を対象に、ファイターズスペシャルグッズが当たる抽選会を実施いたします！詳しくはMy Hondaアプリをダウンロードください！

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