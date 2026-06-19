〈親子キャンプ2026 POWERED by HONDA〉開催！
エスコンフィールドHOKKAIDOでは、親子で楽しめるキャンプイベントを9月26日(土)・27日(日)に開催いたします。昨年大好評だった大運動会を今年も実施！
さらに参加者全員に「オリジナルキャップ」をプレゼント！
素敵な思い出づくりに、ぜひ親子でご参加ください。
なお、親子キャンプの収益はHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE内の子ども向け施設の拡充に充当いたします。
キャンプ概要
■日程
9月26日(土)・27日(日) 1泊2日
※雨天の際は屋根を閉めての実施となります
■場所
エスコンフィールドHOKKAIDO
■定員
50組
■スケジュール
＜9月26日(土)＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/399_1_0bfd3d6b1b04552b7a8545c23c69b4e9.jpg?v=202606191251 ]
※昼食の用意はございませんので、あらかじめ各自でお済ませのうえご来場ください
＜9月27日(日)＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/399_2_931ad05912c7df386d4b51b1d3c7f18d.jpg?v=202606191251 ]
※プログラムの内容は変更になる場合がございます
■参加費（税込、一人あたり）
おとな25,000円、子ども15,000円
＜含まれるもの＞
- テント
- マットレス
- 寝袋
- オリジナルグッズキャップ
- 記念品
- 夕食朝食の2食、お疲れ様会の飲食（大人限定）
- ソフトドリンク
- tower eleven onsen & sauna入浴料
- 各種イベント体験料
- 駐車料金
※子どもは4歳以上18歳未満の方が対象
※18歳未満の方のみでの参加不可
※1組1テントにつき、4名様まで参加可能
※テントとマットレスはお貸出しとなります。寝袋はお持ち帰りいただけます
＜必要なもの＞
- 長袖、長ズボン
- 着替え
- 水着
- タオル、バスタオル（※有料でレンタル可）
- アメニティ（歯ブラシ、コップなど）
- 懐中電灯
- 虫よけスプレー、常備薬など
※チェアなどは必要に応じて各自ご持参下さい
※水着はtower eleven onsen & saunaの男女共用部（温泉とサウナ）を利用する際に必要になります。内湯のみご利用の方は必要ございません
tower eleven onsen & sauna(https://www.hkdballpark.com/activity/10/)
■抽選お申し込み方法
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/399_3_033a1edbf02f84ec914a3ce014282ded.jpg?v=202606191251 ]
※抽選で落選された方も繰上げ当選の可能性があります。繰上げ当選された場合は随時メールにてお知らせいたします
お申込みフォーム :
https://apply.hkdballpark.com/form_entry/oyako-camp-2026
注意事項
- 決済後はキャンセル不可となりますので、あらかじめご了承ください。
- ペット同伴での参加は出来ません。
- メディアの撮影が入る場合がございます。
- 記録写真の撮影を行います。写真は球団公式サイトやSNSに使用いたしますのであらかじめご了承ください。
協賛企業
〈親子キャンプ2026 POWERED by HONDA〉への参加者様を対象に、ファイターズスペシャルグッズが当たる抽選会を実施いたします！詳しくはMy Hondaアプリをダウンロードください！
ダウンロードはこちら！ :
https://my.honda.co.jp/area_campaign/hokkaido/hokaido_260619campaign