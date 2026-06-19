【なでしこリーグ】なでしこリーグを観に行こう！【日体大ＳＭＧ横浜】第15節6月27日(土)＠ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川県）「集客注力試合」を開催

一般社団法人日本女子サッカーリーグ

なでしこリーグでは、昨シーズンより全24チームが年間を通じて特定の試合を「集客注力試合」と定め、各チームとリーグが共同で情報発信を展開する取り組みを継続しております。この取り組みは、スタジアムでの観戦体験をより多くの方に届けることを目的としています。

この度、2026年6月27日（土）に開催される第15節において、日体大ＳＭＧ横浜による集客注力試合が実施されます。

ぜひスタジアムへ足をお運びいただき、選手たちへの熱いご声援をお願いいたします。一緒になでしこリーグを盛り上げましょう！

【試合概要】

2026プレナスなでしこリーグ１部第15節

2026/06/27 (土) 16:00 キックオフ ニッパツ三ツ沢球技場（神奈川県）

日体大ＳＭＧ横浜 vs オルカ鴨川ＦＣ(https://www.nadeshikoleague.jp/2026/nadeshiko1/match_page.html?mno=87)

＜イベント情報＞

【ＳＭＧスペシャルマッチデー】

★エスコートフレッシャーズ

新富士病院グループ新人職員と両チーム選手が一緒に入場！

★キックインセレモニー

★ハーフタイムショー

HACHIさんによる日体大SMG横浜公式応援ソング「繋がる世界」のライブショー

☆新富士病院グループ プレゼンツ☆

〈１〉一般受付にて、マッチデースペシャルタオルマフラーを先着300名様にプレゼント！！

〈２〉ＳＭＧ健康ブースで健康チェック＆プレゼントGET！

〈３〉物販ブースで新富士病院グループ施設（福祉施設）による制作物（アクセサリー）の販売

〈４〉ハーフタイムに「お宝カプセル大作戦」素敵なプレゼントを入れたカプセルを観客席に選手がスロー！

☆ＳＭＧスペシャルマッチデー 特別企画☆

〈１〉オリジナルペットボトルラベルの限定販売！

リーグ登録メンバー選手のサインとコメントが入ったラベル付きペットボトル限定を販売します！

300mlの水1本100円、1選手6~7本

〈２〉日体大SMG横浜のホームゲームで初めてオープン！

場内2階コンコースの常設飲食店が開かれます！

★監督インタビュー(試合後)

～Presented by 新富士病院グループ～

★ＭＩＰ賞：Most Impressive Player(引き分けまたは勝利時のみ)

★ＳＭＧ賞：SUPER MEGA GREAT(勝利時のみ)

※日体大SMG横浜の結果によって開催されます。

Photo to Remember ˎˊ˗

～Presented by オフィシャルサポーターズクラブBLUES ～

日体大ＳＭＧ横浜が勝利した場合、選手たちとサポーターの皆さまで記念撮影を行います

大好きな皆様と勝利の喜びの思い出を残していきたいです！

★サイン会(試合終了後)

今シーズンもサイン会を実施します！

3人の選手がサイン会を行います。

選手は当日のお楽しみに！

皆様のご来場お待ちしております！

詳細は▶▶こちら(https://www.nadeshikoleague.jp/news/2026/0619_0907.html)