「JOOP OPEN DAY」（Japan Olive Oil Prize）in Osaka　　2026年7月8日開催決定！

在日イタリア商工会議所

2026年4月、Japan Olive Oil Prize 2026（日本オリーブオイル大賞）が開催されました。世界28カ国から691ものブランドが参加し、国際的に権威ある審査員たちにより世界トップクラスのブランドが選定されました。

「JOOP OPEN DAY」は、GOLD賞以上を獲得した世界の選りすぐりのEVOOブランドを日本のインポーターやディストリビューターに紹介する毎年恒例のイベントです。今年は大阪にて開催します。ウォークアラウンド形式で、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルゼンチン、クロアチア、フランス、チュニジア、トルコ、アメリカなど世界各国のエキストラバージンオリーブオイルをご自由にお試しいただけます。その多くはまだ日本市場に輸入されていません。世界最高峰レベルのEVOOを発掘できる、またとない機会です。どうかお見逃しなく。

日時： 2026年7月8日（水）17:30～18:30

会場： Patsa＋（永瑞ビル1階／大阪市西区立売堀2-4-4）

参加費： 無料（要事前登録）

申込締切： 2026年6月29日（月）正午まで

食品輸入インポータ--様、レストラン関係者、メディア報道関係者限定

------------------参加ご希望の方はこちらよりご登録ください------------------

事前登録制 https://shorturl.at/OyxXa(https://shorturl.at/OyxXa)

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対象外（食品輸入インポータ--様、レストラン関係者、メディア報道関係者）の方は、

大変申し訳ありませんが、ご参加不可となりますことを予めご了承下さい。

Japan Olive Oil Prize（JOOP：ジャパン・オリーブオイル・プライズ）は、在日イタリア商工会議所（ICCJ）が2013年から主催する、日本最高峰の国際エキストラバージンオリーブオイルコンテストです。世界各地の高品質なオリーブオイルを厳格な基準で審査・顕彰し、消費者への教育と市場の発展を目指しています。

公式ウェブサイト：https://jooprize.com/