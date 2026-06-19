第3回瑶子女王杯 2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦・第6戦・第7戦　大会CMソングにSPECIAL OTHERSの新曲「Circuit」 の起用が決定！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイ株式会社（静岡県小山町）は、2026年7月17日（金）～19日（日）に当サーキットで開催する「第3回瑶子女王杯 2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦・第6戦・第7戦」の大会CMソングに、4人組インストゥルメンタルバンド・SPECIAL OTHERS（スペシャルアザース）の新曲「Circuit」を起用することを決定いたしました。

本楽曲は「爽やかで、おしゃれで、でも確実に心が熱くなってスピードを上げたくなる」そんな、夏にぴったりの爆音で聴きたい仕上がりになっています！

■ 【2日で3つの決勝レース】SUPER FORMULA夏祭り

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7GskMGiIRBM ]

TVCM（15秒）やYouTube動画（30秒）、場内放送BGMなど、スーパーフォーミュラ夏祭りの様々なシーンを通じて、疾走感溢れる本楽曲と共に、レースイベントを盛り上げて参ります。

■SPECIAL OTHERS｜プロフィール

1995年横浜の岸根高校の同級生にて結成。

2000年頃よりストリート、クラブ、レストランバーなどで活動。2006年ビクターよりメジャーデビュー。

以後、音源制作やライブツアー、様々なフェスへの出演、他アーティストとのコラボ等、活動を拡げる。

13年日本武道館でのワンマンライブを開催。ソールドアウトとなり、大盛況のうちに終える。

14年には本家SPECIAL OTHERSと並行してSPECIAL OTHERS ACOUSTIC名義での活動も開始。

15年にリリースした6枚目のオリジナルアルバム『WINDOW』は6作連続TOP10入りとなるオリコンアルバムチャート9位を記録。

16年にはFUJI ROCK FESTIVAL’16「FIELD OF HEAVEN」のヘッドライナーをつとめるなど全国各地のフェスに出演。

17年にデビュー10周年企画の締めくくりとなるコラボ作品集「SPECIAL OTHERSII」をリリース。

23年に9枚目となるアルバム『Journey』、2024年はSPECIAL OTHERS ACOUSTICとしての10周年を迎えアルバム『ORION』をリリースした。

デビュー20周年となる2026年、新曲「Circuit」をリリースし、2017年以来となるコラボ作品もリリース予定。「デビュー20周年！ ！20箇所記念ツアー！！全員集合☆彡」全20公演を開催する。

■タイアップ楽曲「Circuit」について

「Circuit」は富士モータースポーツフォレスト、富士スピードウェイとメディアパートナーシップを結び、モータースポーツの魅力を発信しているテレビ神奈川のモータースポーツテーマソングとして書き下ろした新曲。

ミュージックビデオは、日本を代表する国際サーキット・富士スピードウェイの全面協力の元で撮影。

富士山を望むコースでメンバー同士の熱いデッドヒートが繰り広げられるほか、世界でも類を見ない特性を誇る

長さ1475メートルのホームストレートでの演奏シーンなど、今回のコラボレーションならではの映像に。

※オフィシャルビデオはこちら

SPECIAL OTHERS - Circuit（Official Video）(https://www.youtube.com/watch?v=exPA3r3GXK4)

■第3回瑶子女王杯 2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦・第6戦・第7戦とは

全日本スーパーフォーミュラ選手権（SUPER FORMULA）は、世界最高峰の自動車レース「F1」の直系に位置づけられる、アジア最高峰にして国内最速のフォーミュラカーレースシリーズです。全チームが共通のマシンを使用するためマシンの性能差がほとんどなく、ドライバーの純粋な技術とチームの戦略だけでコンマ数秒を競い合う世界屈指のガチンコバトルとして、国内外のモータースポーツ界から熱い視線が注がれています。

特に今夏の富士大会は、代替開催分を含む計3回の決勝レース（第3戦・第6戦・第7戦）が金・土・日の3日間にわたって一挙に行われる、異例の「トリプルヘッダー（3連戦）」として開催されます。一瞬も目が離せない世界レベルのハイスピードバトルが何度も繰り広げられ、1つの週末で3人の勝者が誕生する、今シーズン最大のハイライトとなる一戦です。

■前売観戦チケット情報

観戦券ほか、多様な券種をご用意しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/400_1_399e7994938afda20ad914d8ffd41269.jpg?v=202606191251 ]

ご家族やU-25世代の皆様を全力応援！「50%OFF」の特別優待券もご用意しました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/400_2_1f0c332c2479522263e66de3d30450a1.jpg?v=202606191251 ]

チケットの詳細はチケットサイト(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-sf-rd67(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-sf-rd67))をご確認ください。

イベント公式サイト： https://fujispeedway.jp/motorsports/2026-sf-rd67(https://fujispeedway.jp/motorsports/2026-sf-rd67)

チケット情報： https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-sf-rd67(https://fujispeedway.jp/motorsports/ticket/2026-sf-rd67)