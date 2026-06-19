夏の食卓を応援！ガスト・バーミヤンの人気メニューが大集結！すかいらーく「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」の販売開始！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングスは、運営する「すかいらーく公式通販ショップ」にて、レストランの人気メニューを贅沢に詰め込んだ、夏季限定のスペシャル福袋セット「ラクチン♪真夏の生活応援バッグ」の販売を開始いたしました。

これから迎える本格的な夏は、暑さによるキッチンでの調理負担や、夏休み期間中のお子様向けの食事準備など、「手軽で美味しい食事」へのニーズが最も高まる 季節です。

そこで当社では、ご自宅の電子レンジやフライパンを使った簡単調理で、いつでも“レストランのおいしさ”が楽しめる特別な詰め合わせバッグをご用意いたしました。お客様の家族構成やご予算、冷凍庫のスペースに合わせて柔軟に選べるよう、A～Eセットの5つのバリエーションを展開。さらに、すべてのセットに何が届くかワクワクする「おすすめ商品2品」をプラスした、エンタメ感あふれる 「生活応援バッグ」となっています。お中元や仕送りといった、実用的な夏のギフトとしても最適です。

【おすすめポイント3選】

- オールスターが大集結！人気メニューを自宅で完全再現ガストの人気商品「チーズINハンバーグ」、バーミヤンの肉汁溢れる「本格生餃子」や「本格炒飯」、から好しのジューシーな「ももから揚げ」など、各ブランドを代表するメニューを贅沢に詰め込みました。- 圧倒的な利便性＆選べる5つのバリエーションレンジや湯煎、フライパンでの簡単調理で即完成。一人暮らしにぴったりなコンパクトなAセット（3,980円）から、パーティーやストックに最適な20種35袋の超豪華Eセット（14,800円）まで、幅広いニーズに対応します。- 届くまでのお楽しみ！「秘密の2品」がもれなくセットすべてのセットに、開けるまで中身がわからない「おすすめ商品2品」が同梱。 毎日の食卓に驚きと楽しさをお届けします。

【商品概要】

- 商品名： すかいらーく ラクチン♪真夏の生活応援バッグ- 商品詳細： https://online-shop.skylark.co.jp/default/23stgifta- 発売日： 2026年6月12日（金）- 価格： 税込 3,980円～- 販売チャネル： すかいらーく公式通販ショップ- ショップURL： https://www.skylark.co.jp/online_shopping/index.html