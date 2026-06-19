英国発サステナブルボトル「Ocean Bottle（オーシャンボトル）」日本初上陸。

株式会社津田商会

英国・ロンドン発のサステナブルボトルブランド「Ocean Bottle（オーシャンボトル）」が、2026年7月初旬より日本市場へ本格上陸します。

日本正規代理店を務める株式会社津田商会（本社: 兵庫県神戸市、代表取締役: 津田 靖久）は、海とアウトドアに深く根ざした企業として、Ocean Bottleが掲げる「日々の選択を、海を守るアクションへ変える」という思想に共鳴。

日本市場において、サステナブルなライフスタイルを志向するユーザーや、アウトドア・トラベルシーンで長く使えるボトルを求めるユーザーに向けて、同ブランドの本格展開を進めてまいります。

本格展開に先駆け、2026年6月19日より津田商会オンラインストアにて先行販売を開始します。

Ocean Bottle：https://tsudakobe.jp/pages/ocean-bottle

About Announcement

Ocean Bottleは、ボトル1本が購入されるごとに、海へ流出するおそれのあるプラスチック約11.4kg、プラスチックボトル約1,000本分の回収を支援する、明確な環境貢献モデルを持つリユーザブルボトルブランドです。B Corp認証を取得し、機能性・デザイン性・社会的インパクトを兼ね備えたブランドとして、世界各国で支持を広げています。

Ocean Bottle Story

～「楽園」の裏側から、物語ははじまった～

Ocean Bottle創業者の一人、Will Pearsonは、かつて漁船の乗組員でした。仕事で訪れたモルディブのティラフシ島で、彼は海を埋め尽くす大量のごみを目の当たりにします。

リゾート地の近隣にありながら「ゴミの島」と呼ばれるその現実を知り、彼は海洋汚染のリサーチを開始。世界全体で膨大な量のプラスチックが海に流れ込んでいる事実を知ります。

英国帰国後、Willはビジネススクールで出会ったNick Domanと共にOcean Bottle社を設立。リサイクル素材を活用し、購入そのものが海洋プラスチック回収につながるボトル「Ocean Bottle」を世に送り出しました。

1 Ocean Bottle = 1000 Plastic Bottle

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dH_e8CvS7Wo ]

1本のOcean Bottleが購入されるごとに、海に流れ出すはずだったプラスチック約11.4kg（25ポンド）、およそペットボトル1,000本分を回収することにつながります。

回収の仕組み

・ 製品ひとつひとつの売上が、世界各地で行うプラスチック回収活動の資金となります。

・ 現地では通常のリサイクルより高値で買取し、集めたプラスチックが日々の収入に還元されます。そして、医療や教育への道に繋がります。

・ 集められたプラスチックは分別・リサイクルを経て、新しい製品になるか、セメント製造の燃料として再利用されます。

・ 活動内容やプラスチック回収本数は、すべて「見える化」されます。

A Bottle For Life

主な製品特長

・ デュアルマウス（2つの開口部）：飲みやすい細口と、洗いやすい広口を両立。フタを裏返せばカップとしても使用可能。

・ 保温・保冷：ホット・コールドどちらも対応し、シーズンを問わず活躍。

・ 軽量設計：オリジナルボトル500mlはわずか259g。同サイズ帯の他社製品よりも軽量。

・ ナロー設計：本体直径68mmで、ほとんどの車のドリンクホルダーに収納可能。

・ フタの入れ替え可能：シーンや用途に応じて、好みのフタを選択可能。

・ 環境配慮パッケージ：専用箱は環境に配慮した紙製。ギフトにも最適。

Awards & Certification

Ocean Bottleは、ノルウェーのプロダクトデザイン会社「K8」との協業により、優れたユーザビリティと高いデザイン性を両立し、世界的に権威のある賞を多数受賞しています。

・ Red Dot Design Award 2020

・ Green Product Award 2020

・ INDY BEST 2025

また、Ocean Bottle社は、環境・社会・ガバナンス・透明性などの非常に厳しい基準をクリアした企業のみに与えられる国際的な認証制度「B Corp認証」を取得しています。2024年のB Corpスコアは107.6（一般企業の中央値は50.9）と高い評価を獲得しています。

Product Lineup

ORIGINAL

「デザイン・機能・環境への貢献」のすべてを兼ね備えた、Ocean Bottleの代表モデルです。

最大の特徴は、飲み口とボトルの肩部分の2箇所が開く「デュアルオープニング」。氷が入れやすく、使用後も中までしっかり洗えて衛生的です。

真空断熱構造により温度をキープし、食洗機にも対応した日常使いに最適な1本です。

サイズ展開：500ml／750ml／1L

カラー展開：Black／Forest Green／Ocean Blue／Rock Grey／Sand Stone／Sun Orange

GO SPORTS

デスクや通勤中、ワークアウトや週末の予定など、移動中でも手軽に飲めるよう設計。100%漏れ防止のフリップ式蓋と一体型ストローで、飲み終わるまで楽に飲むことができます。外出先でも、ゆっくり過ごす時でも、この断熱ステンレスボトルがあれば、どこでも水分補給ができます。

サイズ展開：500ml

カラー展開：Black／Forest Green／Ocean Blue／Rock Grey／Sand Stone／Sun Orange

BREW COFFEE FLASK

360度漏れ防止のロック可能な蓋で、どの角度からでもお楽しみいただけます。完全にロック可能な構造なので、安心してバッグの中に入れておくことができます。

サイズ展開：350ml

カラー展開：Black／Forest Green／Ocean Blue／Rock Grey／Sand Stone／Sun Orange

商品一覧：https://tsudakobe.jp/collections/ocean-bottle

先行販売 & 数量限定ノベルティを展開

日本上陸を記念し、2026年6月19日（木）より津田商会オンラインストアにて先行販売を開始いたします。期間中、Ocean Bottle製品をご購入いただいた方には、数量限定で「オリジナルロゴ入りトートバッグ」を100名限定でプレゼントいたします。

このトートバッグは、OBP（オーシャンバウンドプラスチック）を使用した、環境にやさしい再生PETバッグです。

OBPとは、オーシャンバウンドプラスチックの略称で、海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックのこと。放置すれば海へ流出し、海洋汚染の原因となりうるプラスチックごみを再利用することで、環境汚染の防止に貢献します。「ボトルを選ぶ」その一歩が海を守るアクションにつながる――Ocean Bottleの哲学を体現したノベルティです。

オリジナルロゴ入りトートバッグ

・ 先行販売期間：2026年6月19日（木）～7月初旬

・ 本格販売開始：2026年7月初旬

・ 販売チャネル：津田商会オンラインストア

・ 特典：期間中の購入者に、数量限定でオリジナルロゴ入りトートバッグをプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）

Ocean Bottle：https://tsudakobe.jp/pages/ocean-bottle

津田商会について

日常と自然をつなぐ架け橋として

私たちは、世界中から選び抜いた商品とその背景にあるストーリーを届けることで、日常と自然をつなぐ架け橋でありたいと考えています。現代の暮らしは便利になった一方で、自然の中で過ごす時間や、新しい価値観に触れる機会は少なくなっています。私たちは、そんな日常に小さな発見や豊かさをもたらす道具との出会いを提供したいと考えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136162/table/7_1_3e6b3007045599a254c6fb77845f1ff0.jpg?v=202606191251 ]