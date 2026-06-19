介護の事前準備・後片付けの手間を省き「時短ケア」を実現する『ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition』を新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、介護関連施設で選ばれ続けてNo.1※の『ライフリー』から、陰部洗浄ケアにおける事前準備・後片付けの手間を省き「時短ケア」を実現する『ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition』を6月中旬より全国の病院・介護施設向けに業務用品として発売します。

※ 2011年～2024年、成人用おむつカテゴリーにおいて全国シェアNo.1

特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床を有する病院調査（全国）数量ブランドランキング 株式会社販売促進研究所調べ

■発売の背景

『ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition』

厚生労働省の「第9期介護保険事業計画」によると、介護職員の必要数は2026年度には約240万人と推計されています。一方、同省の「介護サービス施設・事業所調査」では、2024年の介護職員数は約213万人にとどまっており、2年間で約27万人の増員が必要であることが分かります。介護現場では依然として「人手不足」が深刻な課題となっています。

当社ではこれまで、病院・介護施設向けに「洗浄・保湿・肌保護」の3つの効果を1本で完結できる、液体タイプの『ライフリー おしり洗浄液Neo』と『ライフリー おしり洗浄液エッセンス』を展開し、多くの介護現場から高い評価をいただいていました。

しかし、この深刻な人手不足の中、従来の液体タイプによる陰部洗浄ケアにおいては、シャワーボトルの用意や温水を使用するための温度調整といった事前準備、使用後のボトルの分解・消毒作業など、依然として周辺の作業負担が多く残されていることが現場の課題となっていました。

そこでこのたび『おしり洗浄液Neo』『おしり洗浄液エッセンス』の「洗浄・保湿・肌保護」という基本性能はそのままに、準備やすすぎの手間を削減した、ワンプッシュの泡タイプ『ライフリー おしり洗浄フォーム Ski Condition』を発売します。これにより、介護スタッフの業務負担を軽減する時短ケアと、デリケートな高齢者のお肌をスキントラブルから守りすこやかな肌状態を保つ、双方のケアに貢献します。

■商品の特長

（1）事前準備・後片付けの手間を省き、「時短ケア」に貢献

・『おしり洗浄フォームSkinCondition』は、ワンプッシュで濃密な泡が出てくるため、従来のボトル準備や温水調整といった「事前準備」が不要です。ケア後はサッと拭き取るだけで完了するため「すすぎ（洗い流し）」の手間や「ボトルの分解・消毒作業」などの後片付けプロセスも大幅に削減できます。

・泡で出てくるため洗浄時の液飛び（飛散）リスクも低減。これにより、介護者の身体的・時間的負担を軽減して衛生面にも配慮したケアを実現します。

（2）液状に変化する泡が汚れに素早く馴染み、こすらず肌にやさしいケアを実現

・取り出し時は濃密な泡状ですが、お肌や汚れに触れると液状へと変化する処方を採用。洗浄液がこびりついた汚れの細部まで素早く浸透して内側から浮かせるため、お肌をこすらずにやさしくなでるだけでスルッと汚れを落とすことができます。

（3）こだわりの保湿・肌保護成分を贅沢に配合。肌にうるおいを与え、乾燥対策も実現

・保湿成分にはスキンケア用品にも採用される「オウバクエキス（キハダ樹皮エキス）」、肌保護成分には美容液にも採用される高い保水力を持つ「リピジュア(R)」を配合。塗布直後から肌水分量を引き上げ、お肌にうるおいを与えてケア後も健やかな肌状態を保ちます。

■入数・価格

■発売時期

2026年6月中旬より全国の病院・介護施設向けに業務用品として発売します。

■関連情報

『ライフリー』病院・施設向けサイト

https://jp.lifree.com/ja/procare/home.html

■FAQ

Q1. 『ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition』は、従来の液体タイプ（おしり洗浄液 Neo等）と何が違いますか？

A1. 最大の違いは、シャワーボトルの準備や温水の温度調整、使用後の消毒といった「事前準備と後片付け」の手間を完全に無くした点です。ワンプッシュで濃密な泡が出るため、そのまま使用してサッと拭き取るだけで陰部洗浄ケアが完了します。

Q2. 泡タイプのおしり洗浄フォームは、どのようにして汚れを落とすのですか？

A2. お肌やこびりついた汚れに触れると、泡から素早く「液状」へと変化する独自メカニズムを採用しています。洗浄液が汚れの細部まで浸透して内側から浮かせるため、デリケートな高齢者のお肌をこすることなく、やさしくなでるだけで容易に汚れを落とせます。

Q3. 『ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition』は、一般からの購入もできますか？

A3. 本商品は、全国の病院および介護施設向けの「業務用品」として2026年6月中旬より発売いたします。現時点で一般の小売店での販売予定はございませんが、施設での導入や詳細な仕様に関するお問い合わせは、ユニ・チャーム株式会社 お客様相談センターにて承っております。

■『ライフリー おしり洗浄フォーム SkinCondition』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。