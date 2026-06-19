NECネクサソリューションズ、第38回 ものづくりワールド [東京]内「設計・製造ソリューション展」に出展します

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、2026年7月1日(水)より東京ビッグサイトで開催されます

「第38回 ものづくりワールド [東京]」内の「設計・製造ソリューション展」」に出展します。

当社は、「DX推進による業務改革の実現」をテーマに製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。

ぜひこの機会にご来場ください。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250021.html

■ものづくりワールド[東京]とは

IT、AI、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。

下記展示会で構成されています

■設計・製造ソリューション展 ■機械要素技術展 ■ヘルスケア・医療機器開発展

■工場設備・備品展 ■次世代3Dプリンタ展 ■計測・検査・センサ展 ■製造業DX展

■ものづくりODM/EMS展 ■製造業サイバーセキュリティ展 ■スマートメンテナンス展

■ものづくりNEXT ■フィジカルAI展 ■半導体装置 開発展

■当社出展概要

［ブース： 西1ホール 小間番号W3-56（アスプローバ社ブース内） ］

【展示】スマート工場を実現する現場DX」のご紹介

生産スケジューラ「Asprova」をはじめ製造業の経営情報と工場情報を繋ぎ、様々な角度での統計分析と経営・現場判断を可能にするソリューションを展示します。

お申し込み・詳細はこちら :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250021.html

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/145_1_00da8583a05e5eb2f8f31b6c4eb0e192.jpg?v=202606191251 ]

お申し込み・詳細はこちら :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250021.html

お問い合わせ

■お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

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メールアドレス： nexstation@nexs.nec.co.jp