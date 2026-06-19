和の世界観をボールペンに。和傘をミニチュア化したようなインパクト抜群のボールペンがfunboxより発売！
株式会社funbox（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：林基史）は、デスクを華やかに演出できるユニークな「和傘ボールペン」全4種類を、2026年6月20日（土）より順次発売いたします。
■商品詳細
本物の和傘のように開閉が可能。
ボールペンとしての実用性はもちろん、台座付きなので、インテリアとして飾ることもできます。
まるで和傘のようなボールペン
手動で開閉
台座付きで、デスクに飾ったり、ぬい撮りにもおすすめ（ぬいぐるみはセット内容に含まれません）
使わない時はリング状のパーツで閉じることができます
デザインは、日本ならではのモチーフ「富士山」「寿司」「桜」「忍者」の4柄。
どれも「日本」を感じる絵柄となっています。
浮世絵風のダイナミックな富士山と波
日本食と言えばの寿司
満開の桜に、日本の人気モチーフが大集合
クールな忍者
パッケージは、中身が一目で分かる透明袋の吊り下げタイプ仕様。
手軽に持ち帰れるため、日本旅行のお土産としておすすめです。
※台座は組み立て式です。
和傘ボールペン
・全４柄：富士山／寿司／桜／忍者
・価格：各1,408円（税込）
・インク色：黒／ボール径：0.7mm ※替え芯対応はございません。
・サイズ：約 H175mm×W170mm（ペン軸Φ8mm）
■発売日・販売場所
2026年6月20日（土）より、お土産店、雑貨店、文具店などにて順次発売予定。
funbox公式オンラインショップ（あミューズ楽天市場店）では6月20日（土）12:00より発売予定。
オンラインショップはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000296/
※入荷予定の有無や入荷日、在庫状況等については各販売店へお問合せください。
他にもあります！funboxのユニークなボールペン
funboxには今回ご紹介の「和傘ボールペン」以外にも、「寿司ペン」や「招き猫ペン」など数々のユニークなギミック付きボールペンがあります。
この機会に是非、funbox公式オンラインショップ（あミューズ楽天市場店）をチェックしてみてください。
オンラインショップはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000296/
※商品価格を含むすべての掲載内容は、2026年6月19日(金)現在のものです
株式会社funboxについて
株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、文具や雑貨のほか、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売に加えてDECOチョコ事業を行っています。
また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。
私たちは「商品をつくる」だけでなく「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。
今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。
・コーポレートサイト https://www.funbox.jp
・文具関連事業 https://www.sakamoto-co-ltd.jp/
・公式X https://twitter.com/SAKAMOTO_BUNGU
・公式Instagram https://www.instagram.com/sakamoto_bungu/