和の世界観をボールペンに。和傘をミニチュア化したようなインパクト抜群のボールペンがfunboxより発売！

株式会社funbox

株式会社funbox（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：林基史）は、デスクを華やかに演出できるユニークな「和傘ボールペン」全4種類を、2026年6月20日（土）より順次発売いたします。

■商品詳細

本物の和傘のように開閉が可能。

ボールペンとしての実用性はもちろん、台座付きなので、インテリアとして飾ることもできます。

まるで和傘のようなボールペン手動で開閉台座付きで、デスクに飾ったり、ぬい撮りにもおすすめ（ぬいぐるみはセット内容に含まれません）使わない時はリング状のパーツで閉じることができます

デザインは、日本ならではのモチーフ「富士山」「寿司」「桜」「忍者」の4柄。

どれも「日本」を感じる絵柄となっています。

浮世絵風のダイナミックな富士山と波日本食と言えばの寿司満開の桜に、日本の人気モチーフが大集合クールな忍者

パッケージは、中身が一目で分かる透明袋の吊り下げタイプ仕様。

手軽に持ち帰れるため、日本旅行のお土産としておすすめです。

※台座は組み立て式です。

和傘ボールペン

・全４柄：富士山／寿司／桜／忍者

・価格：各1,408円（税込）

・インク色：黒／ボール径：0.7mm ※替え芯対応はございません。

・サイズ：約 H175mm×W170mm（ペン軸Φ8mm）

■発売日・販売場所

2026年6月20日（土）より、お土産店、雑貨店、文具店などにて順次発売予定。

funbox公式オンラインショップ（あミューズ楽天市場店）では6月20日（土）12:00より発売予定。

オンラインショップはこちら :https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000296/

※入荷予定の有無や入荷日、在庫状況等については各販売店へお問合せください。

他にもあります！funboxのユニークなボールペン

funboxには今回ご紹介の「和傘ボールペン」以外にも、「寿司ペン」や「招き猫ペン」など数々のユニークなギミック付きボールペンがあります。

この機会に是非、funbox公式オンラインショップ（あミューズ楽天市場店）をチェックしてみてください。

オンラインショップはこちら :https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000296/

※商品価格を含むすべての掲載内容は、2026年6月19日(金)現在のものです

株式会社funboxについて

株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、文具や雑貨のほか、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売に加えてDECOチョコ事業を行っています。

また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。



私たちは「商品をつくる」だけでなく「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。



今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。



・コーポレートサイト https://www.funbox.jp

・文具関連事業 https://www.sakamoto-co-ltd.jp/

・公式X https://twitter.com/SAKAMOTO_BUNGU

・公式Instagram https://www.instagram.com/sakamoto_bungu/