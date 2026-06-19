【イベントレポート】美容トレンド情報が一堂に会するメディア・インフルエンサー向け展示会「SHIP EXPO 2026SS」開催

株式会社イニシャル

株式会社イニシャル（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原由唯、以下 イニシャル）は、コスメ・スキンケア・美容機器などの美容に関する事業を展開する企業・ブランドと、同領域に親和性の高いメディア・インフルエンサーをつなぐ合同展示会「SHIP EXPO 2026SS」を、2026年5月28日（木）に開催いたしました。

本展示会は、プレスの皆様から「旬なトレンド情報を一度に紹介してほしい」「一度に複数社の商品取材・撮影がしたい」「情報収集・取材活動のために多くの広報担当者と繋がりたい」といったお声をいただき、イニシャルが主催となって実施する複数社合同での展示会・取材会です。

本年は前回の「イニシャル・ビューティエキスポ」をさらにアップデートし、弊社の美容マーケティングレーベル「SHIP」が主催となり、メディアとの交流だけでなくベスコス選定委員常連の美容ジャーナリストやヘアメイクアップアーティスト、SHIPクリエイターズとの座談会・相談会も可能なプランも設けた「SHIP EXPO 2026SS」を実施いたしました。

当日は、韓国コスメ、スキンケア、ヘアケア、美容家電、など、美容・ファッション領域の幅広い企業・ブランドが出展し、報道関係者やインフルエンサーを含め、総勢75名が来場しました。各社のブースでは、新商品や注目商品の展示、タッチアップ、商品撮影、開発背景やブランドストーリーの説明などが行われ、来場したメディア・インフルエンサーの皆様に向けて、各ブランドの特性を生かした情報発信が行われました。

また、自由内覧に加えて、座談会には、美容雑誌等で活躍する美容ジャーナリスト・ライターの弓気田みずほさん、水井真理子さん、河津美咲さん、中川知春さん、高木美伽さん、ヘアメイクアップアーティストの北原果さん、河嶋希さん、佐々木一憲さん、NADEAさんも参加いただき、商品訴求や美容トレンド、SNSでの見せ方、今後のコミュニケーション施策について直接意見交換できる場となりました。

■「SHIP EXPO 2026SS」展示会の様子

【SHIP EXPO 2026SS 概要】

名 称 SHIP EXPO 2026SS

日 時 2026年5月28日（木）11:00～13:00、15:00～17:00

場 所 ベクトルスタジオB・ラウンジ

(東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ16F・18F)

協力企業 10社

内 容 自由内覧・美容ライター/ヘアメイクアップアーティスト/インフルエンサー座談会

※自由内覧は各企業・ブランドブースをメディア・インフルエンサーが

自由に回る形式です

■「SHIP」とは

SHIPは、美容業界に特化した以下のサービスを提供するSNSマーケティングレーベルです。

下記３つの事業を中心とし、新たなマーケティング支援サービスを展開してまいります。

■株式会社イニシャルについて

株式会社イニシャルは、アジアを代表するPR会社である株式会社ベクトルの戦略PR事業を担うグループ会社です。

ベクトルグループ各社が持つ多彩なソリューションを活用し、クライアントに最適なコミュニケーション戦略を提供しています。

社名 ：株式会社イニシャル

代表取締役：藤原 由唯

所在地 ：東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設立 ：2012年8月1日

事業内容 ：PR・統合コミュニケーション事業、デジタルマーケティング事業、

コンテンツ・事業開発事業

URL ：https://initialinc.co.jp/