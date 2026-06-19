カナデビア新CM「未来の道をすすむ人たち」篇　6月21日より放映スタート

カナデビア株式会社

カナデビア株式会社は、俳優の影山優佳さんを起用した、企業ブランドCM第四弾「未来の道をすすむ人たち」篇のテレビ放映を、2026年6月21日（日）より開始します。

「未来は、みんなでつくるからおもしろい。」をキーメッセージに、カナデビアグループで働く社員の想いや一体感、技術への挑戦が、新しい未来を創り出していく様子を描いています。

新CMについて

「未来は、みんなでつくるからおもしろい。」今回のCMは、カナデビアグループで働く人々の情熱、創意工夫、チームワークといった“見えない力”がつながって、未来を切り拓いていく姿を表現しました。

“未来につづく道”をテーマにした本CMの舞台は、カナデビアのさまざまな技術やソリューションが色あざやかに表現された世界。〈ごみ焼却発電〉〈水処理プラント〉〈バイオガスバス〉〈風力発電〉といった、エネルギー・環境分野におけるさまざまな技術やソリューションが現れる中を、影山優佳さんが導かれるように進んでいきます。

その道の先には、カナデビアで働く人々が登場。予期せぬ出会いとつながりが生まれます。一本道ではない多くの可能性の中で、情熱や創意工夫、チームワークなどの“見えない力”が互いに影響し合い、仲間と一緒に、地球規模での課題解決へ向けた取り組みが広がっていく様子を伝えています。

実写に加え、さまざまなシチュエーションをクリエイティブに表現。みんなの挑戦がひとつになることで、大きな未来へとつながっていく様子を、特徴的な動きや臨場感のある映像で描きました。

前作に引き続き、音楽は、ポルノグラフィティ書き下ろしの楽曲「ヴィヴァーチェ」（カナデビア企業ブランドCMイメージソング）。躍動感を際立たせ、カナデビアのエネルギッシュな企業姿勢と、未来への可能性を爽やかに、力強く印象づけます。

＜CMナレーション＞

未来につづく道が、一本道だったらつまらない。

思いがけない方向に伸びたり。

その先で出会いがあったり。

エネルギーのこと。環境のこと。地球のぜんぶのこと。

そう。未来は、みんなでつくるからおもしろい。

地球の、デっカい希望になれ。カナデビア

＜CM情報＞

・タイトル：

企業ブランドCM「未来の道をすすむ人たち」篇 （30秒・15秒）

・公開先：

ブランドサイト「デっカい社会科見学」

https://www.kanadevia.com/brand/

YouTubeチャンネル「Kanadevia Group Channel」

https://www.youtube.com/@KanadeviaGroupChannel

※上記サイトおよびYouTubeチャンネル公開は、6月末頃を予定しています。

＜放映情報＞

当社ブランドサイトおよびYouTubeチャンネルの公開に先行して、テレビ・デジタル広告にてCM放映いたします。

■テレビ

・放映開始日：

2026年6月21日（日）

・初回放映：

日本テレビ系「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ 日本×チュニジア」内

（放映日時：2026年6月21日（日）12：30～15：15（予定））

※FIFAワールドカップ期間中は、試合前後・試合間および関連番組においても放映を予定しています

（過去CM含む）。

・提供番組（30秒版）：

テレビ朝日系「報道ステーション」木曜枠（2026年6月25日放映分より）

・スポット放映（15秒版）：

8月以降も、首都圏を中心に一部地域でスポット放映を予定しています。

■デジタル広告

スポーツ配信プラットフォーム「DAZN」にて配信予定（過去CM含む）。

（配信期間：2026年6月12日（金）～7月19日（日））

出演者プロフィール

影山優佳（かげやまゆうか）

東京都出身。2023 年にアイドルグループ日向坂 46 を卒業。

24 年、ドラマ「ハコビヤ」（TX）「春になったら」（CX）「オクトー2」（YTV）等に出演。舞台「未来少年コナン」ではヒロイン・ラナ役に抜擢された。

25年も日曜劇場「御上先生」（TBS）「シナントロープ」（TX）「ESCAPE」（NTV）等にレギュラー出演するなどドラマ・バラエティ多方面で活躍中。

ポルノグラフィティ

広島県因島出身の岡野昭仁（Vo）と新藤晴一（G）からなるロックバンド。1999 年にシングル「アポロ」でメジャーデビューし、2000 年リリースのシングル「ミュージック・アワー」がポカリスエット CM ソングに採用され大ヒットを記録。続く「サウダージ」で初のミリオンセールスとなり、その後も「アゲハ蝶」「メリッサ」「ハネウマライダー」「オー！リバル」などヒット曲を連発する。

2024 年 9 月 8 日にメジャーデビュー25 周年を迎え、その集大成として地元因島と横浜スタジアムにて、野外 LIVE「因島・横浜ロマンスポルノ'24 ～解放区～」を開催し 65,000 人を動員した。2025 年 4 月 11 日に NHK 広島「被爆 80 年プロジェクト わたしが、つなぐ。」テーマソング「言伝 ―ことづて―」を提供した。

11月には、アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマとして「THE REVO」をリリース。さらに、2026年2月にEP「種」を配信リリース、現在全国28ヶ所35公演を廻る全国ツアー「20thライヴサーキット"水"」を開催中。

秋頃に、オリジナルアルバム「果実」をリリース予定。

カナデビアについて

造船業を中心に産業育成を通じて日本の近代化に貢献したE.H.ハンターが創業した当社は、時代の移り変わりとともに「資源循環」「脱炭素化」「安全で豊かな街づくり」の分野へと事業を拡大し、145年以上の歴史を持つグローバル企業となりました。2024年10月1日、“技術の力で、人類と自然の調和に挑む“企業グループとして新たな歴史を築いていくため、「カナデビア株式会社」に商号変更。今後も、ステークホルダーの皆様と共に、技術と誠意で社会に役立つ価値を創造し、豊かな未来に貢献していきます。

・企業サイト：https://www.kanadevia.com/

本リリースお問い合わせ先

■ニュースリリースに関して

カナデビア株式会社 広報・IR部 広報グループ

TEL：06-6569-0005

■CM・広告に関して

カナデビア株式会社 総務部 ブランドマネジメントグループ

TEL：06-6569-0013