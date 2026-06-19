【鴨川シーワールド】鴨シー最大の問題？「遠い」を「短く」感じる便利な臨時便が登場！夏真っ盛りの鴨川への旅が便利に！2種の特急をご紹介！！

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/information/13508/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、今年から運行を開始したアクシー号のラッピングバス「旅するシャチ」が東京湾アクアラインを駆け抜ける中、7月の連休・週末に合わせて、東京・埼玉方面からのアクセスをさらに向上させる「アクシー号 超特急」および「JR特急 マリンアロー外房」が期間限定で運行します。

１.埼玉方面から直通！JR臨時特急「マリンアロー外房」

埼玉県（大宮エリア）から鴨川までの直通特急が2日間限定で登場します。渋滞を気にせず、ゆったりとした指定席で房総半島への列車の旅をお楽しみいただけます。

運 行 日： 2026年7月25日（土）、7月26日（日）

区 間 ： JR大宮駅 ⇔ JR安房鴨川駅（※全車指定席）

運行スケジュール

往 路： 大宮駅 7:15発 → 安房鴨川駅 9:54着

復 路： 安房鴨川駅 15:52発 → 大宮駅 18:47着

途中停車駅：南浦和・南越谷・吉川美南・新松戸・西船橋・御宿・勝浦・上総興津・安房小湊

※安房鴨川駅から鴨川シーワールドまでは無料送迎バスまたは路線バスをご利用ください

●「まるごとわかしおMaaS」で鴨シーの入館チケットをおトクに購入！事前のチケット購入でスムーズに入館！

7月13日（月）～9月30日（水）までの期間中は、プレゼントキャンペーンを開催中です。

200円OFFで入館チケットが購入可能！詳しくは、下記URLより！！

※クーポンはなくなり次第、終了となります。

https://maas-portal.com/marugotowakashio-maas

２.期間限定！帰りも快適な「アクシー号 超特急」臨時運行

7月の3連休、鴨川シーワールドで夕方までたっぷり遊んだ後のお帰りに最適な臨時便「超特急」を運行いたします。

乗り換えなしで東京駅までダイレクトにアクセス可能です。

運行期間： 2026年7月18日（土）～ 7月20日（月・祝）

対象路線： 高速バス「アクシー号」東京～鴨川線

運行スケジュール（上り・鴨川シーワールド発）：

7月18日（土）・20日（月・祝）：

鴨川シーワールド 17:10発 → バスターミナル東京八重洲 19:08着

7月19日（日） ：

鴨川シーワールド 18:38発 → バスターミナル東京八重洲 20:38着

往復の交通費と入館料金がセットになった共通チケット！「アクシーチケット」

高速バス「アクシー号」の特別ラッピング車両『旅するシャチ』が運航しています。

運よく出会えたら「#旅シャチ発見」のハッシュタグでSNSへの発見報告をしてみてくださいね。

東京駅（バスターミナル東京八重洲 地下B）から乗り換えなしで当館の前までダイレクトに到着。移動中に休憩すれば到着した瞬間から全力で水族館を楽しめます。気軽に手ぶらのアクセスも夢ではありません！

料 金：

大人（高校生以上） 通常 8,500円 → セット価格 7,500円

中学生 通常 7,200円 → セット価格 6,300円

小 人 通常 4,600円 → セット価格 4,000円

●RYDE PASSならWEBから購入可能

https://pass.ryde-go.com/products/GQV304YSPD89

夏真っ盛りの鴨川エリア＆鴨川シーワールドは、めちゃくちゃ楽しいシーズンを迎えています。道のりは「旅」の域ですが、「遠い」を「短く」感じる便利な臨時便などを活かして、鴨川の夏をロケーションごと楽しんでくださいね！

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

入館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

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