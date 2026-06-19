旬の国産桃を贅沢に使用した、かき氷のプティアフタヌーンティー「桃のプティアフタヌーンティー～ 白桃の夏しずくとともに～」を2026年7月1日～31日の平日限定で販売【ロイヤルパインズホテル浦和】

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和（19F）トップラウンジでは2026年7月1日～31日の平日限定で旬の国産桃を贅沢に使用した、かき氷のプティアフタヌーンティー「桃のプティアフタヌーンティー～ 白桃の夏しずくとともに～」を販売いたします。

ホテル特製かき氷「白桃の夏しずく」を主役に、桃のスイーツとセイボリーを楽しむ夏限定のティーコレクションをご用意。サーモンのマリネや黒トリュフ香るエッグベネディクト風のセイボリー、桃を主役にしたプティデセール、桃のみずみずしい甘みと芳醇な香り、かき氷のひんやりとした口どけが織りなす、夏だけの優雅な午後をお届けします。19Fからの景色とともにお楽しみください。

桃のプティアフタヌーンティー～ 白桃の夏しずくとともに～

【期間】7月1日(水）～31日(金)の平日限定※月曜日定休

【時間】13：00～17：00（2時間制）

※ドリンクラストオーダーは15分前

【料金】\4,400（税込・サービス料別）

【ご予約URL】https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-toplounge/reserve

2026年6月19日(金)12：00～ご予約開始。※前日19：00までの予約制

※【バラ科・乳製品・卵・アーモンド・小麦】左記食材につきましては、アレルギー対応できかねますので予めご了承くださいませ。

メニュー詳細

■セイボリーサーモンとトマトのクープ

サーモンとトマトのクープ

サーモンの魚介の旨味をチキンコンソメのコクで包み込む。バジルの爽やかな香りが心地よい一品。

国産桃とホエー豚のエッグベネディクト風黒トリュフのオランデーズソース

ほのかな甘みの桃のコンポート、香ばしく焼き上げたホエー豚のベーコン、ふんわりと口の中に広がる黒トリュフの上品な香り。全体で奏でる味のバランスがより良い余韻をもたらす。

国産桃とホエー豚のエッグベネディクト風黒トリュフのオランデーズソース■プティデセールプティデセール桃のショートケーキ仕立て

桃のショートケーキ仕立て

クリーミーなリコッタチーズと桃のフレッシュな甘みをショートケーキ仕立てに。

ズワイガニとトマトのタルト

香り豊かなディルとトマトの優しい酸味がズワイガニの旨味を引き立てます。

ズワイガニとトマトのタルト桃のブランマンジェ

桃のブランマンジェ

旬の桃をブランマンジェに仕上げた贅沢なデゼール。ルイボスティーの香りを付けて。

白桃とトンカ豆のムース

バニラのような甘い香りのトンカ豆ムースと瑞々しい桃のマリアージュ。

白ワインとフェンネルのアクセントを添えて。

白桃とトンカ豆のムース桃のマカロン

桃のマカロン

ホワイトチョコレートと桃のガナッシュを合わせました。

■特製かき氷

かき氷 ～白桃の夏しずく～

フィナーレを飾るのは、信州深層天然水の純氷を使った特製かき氷「白桃の夏しずく」。贅沢に重ねた白桃と赤桃のピュレ、白ワインとミントのジュレがもたらす涼やかな余韻、マスカルポーネクリームのなめらかなコクを、ふわふわの氷と共にお楽しみいただけます。

氷の中から現れる桃の香りと瑞々しい果実味が表情を変えながら広がる、夏の午後を優雅に彩る気品あふれるかき氷です。

かき氷 ～白桃の夏しずく～

■フリーフロー（ラストオーダー15分前）

ハイクオリティダージリン紅茶専門店「リーフルダージリンハウス」厳選紅茶セレクト。

季節ごとに厳選した農園で収穫された、摘みたてダージリンをはじめ、ダージリンベースのフレーバーティーをフリーフローでお愉しみいただけます。

・ピーチダージリン

澄み切った味わいのダージリンを厳選し、ピーチの香りを優しく添えた爽やかでフルーティーなアロマティー。

・コーヒー

・紅茶

・アイスコーヒ

・アイスティー

※アルコール類は別料金となります

◆トップラウンジ

店舗名：トップラウンジ

HP：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/toplounge

住 所：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 19F

営業時間

12:00～22:00《月曜日定休・祝日営業》

［Tea Time］12：00～17：00（ラストオーダー16：00）

［Bar Time］17：00～22：00（ラストオーダー21：00）

ご予約フォーム

https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/toplounge

TEL：（048）827-1165

【ロイヤルパインズホテル浦和】

ロイヤルパインズホテル浦和 外観

浦和駅より徒歩7分、都内・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）へのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。

企業名：ロイヤルパインズホテル浦和

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/