セミナー開催「AIマーケティングの『前提』を疑え。 ～配信精度・データ解析・LP環境を再定義し、AIを真の武器に変える4つの鉄則～」

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は2026年6月23日（火）に「AIマーケティングの『前提』を疑え。 ～配信精度・データ解析・LP環境を再定義し、AIを真の武器に変える4つの鉄則～」セミナーを開催します。

セミナー概要

「広告配信をAIで最適化しているはずなのに、CVRやCPAが期待したほど改善しない」

「AIを活用してLPの増産や改善は進んだが、肝心の成約数に結びつかない」

AIはマーケティングを加速させる強力な武器ですが、学習データの精度や実行環境の整備など、その真価を発揮させるためには、マーケターが把握しておくべき「鉄則」と「リスク」が存在します。工程ごとのボトルネックを放置したままでは、AIによる最適化も本来のパフォーマンスを発揮できません。

本セミナーでは、デジタル広告の全工程を網羅する4社が登壇。AIを正しく機能させ、1クリックの価値を最大化させるための「全体最適」の手法を具体的に解説します。

- 【配信】AI学習の精度を高める- 【分析】データの質×AIの質- 【LP】AIのポテンシャルを成果へ繋ぐ

AIに「任せる」のではなく、AIを「乗りこなす」ための環境をどう整えるか。

貴社のマーケティングを一段上のステージへ引き上げるための具体的なヒントをご紹介します。

セミナー詳細

- 日時 ：2026年6月23日（火） 11:00～12:30- 開催方法：オンライン（Zoom）- 主催：株式会社UNCOVER TRUTH、GMOトライハッチ株式会社、株式会社TeN、Momentum株式会社

お申し込みはこちら：https://www.m0mentum.co.jp/seminar/20260623

登壇者紹介

株式会社UNCOVER TRUTH CAO(Chief Analytics Officer) 小川 卓 氏

2015年、CAOとしてUNCOVER TRUTHに参画。

ウェブアナリストとしてマイクロソフト・ウェブマネー・リクルート・サイバーエージェント・アマゾンジャパンを歴任。

講演活動、執筆活動、デジタルハリウッド大学大学院客員准教授。その他役員多数。

GMOトライハッチ株式会社 営業部 部長 田島 諒 氏

前職では店舗専門の不動産会社で仲介を行いテナント募集と新規出店の支援を経験。

GMOトライハッチ入社後はMEO対策を中心としたオンライン店舗集客のセールスに従事、2026年営業統括責任者現任。

現在は直販のアカウントセールスとして、MEO対策やLPのSaaSを中心に販売活動に従事。

これまで2,000店舗以上、300社以上へのサービス導入を支援。

株式会社TeN LandingHub 執行役員 杉村 理 氏

東証プライム上場企業でコンサル営業からマネジメントまでを経験後、創業メンバーのビジョンに共感し株式会社TeNに参画。

入社後は記事広告の営業を担当し、2017年には国内のみならず台湾・ベトナム・タイなどアジア各国への事業拡大を推進。

2021年には自社ツール『LandingHub』の営業部門の創設メンバーとして携わり、現在600社以上の導入を牽引している。

Momentum株式会社 VPoM 竹島 康弘

株式会社アイスタイルに新卒入社/法人営業としてキャリアをスタート。

その後Web関連の事業会社で経営企画・子会社経営に携わりAI領域の新規サービスのローンチ、既存事業の売り上げ拡大を行う。さらに三菱商事グループ企業でDX事業のマーケティング・経営企画を経て2021年Momentumに入社。マーケティング・Bizdevに携わる。現在はVPoMとしてマーケティング、PR領域を統括。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp