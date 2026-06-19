PRODUCE 101 JAPAN 新世界で誕生したグループ「KO1KEYZ」FANCLUB限定特典付きでDEBUT SINGLE予約受付開始！

株式会社Fanplus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）の連結子会社であり音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社 Fanplus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、PRODUCE 101 JAPAN 新世界で誕生したグループ KO1KEYZ (コイキーズ)の通販サイト「KO1KEYZ OFFICIAL STORE」をオープンいたしました。

2026年6月18日(木)より記念すべきDEBUT SINGLEの予約受付を開始いたしました。

▼KO1KEYZ 通販サイト

「KO1KEYZ OFFICIAL STORE」概要

URL：https://store.plusmember.jp/ko1keyz/

▼「KO1KEYZ OFFICIAL STORE」取り扱い商品

KO1KEYZ DEBUT SINGLE

発売日: 2026年10月7日（水）

※「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB」会員限定特典付き販売です。

【初回限定盤A（CD+DVD）】

販売価格：\1,900（税込）

【初回限定盤B（CD+DVD）】

販売価格：\1,900 （税込）

【通常盤（CD ONLY）】

販売価格：\1,400 （税込）

【3形態セット】（初回限定盤A+初回限定盤B+通常盤）

販売価格：\5,200 （税込）

【FC限定盤】（全12種）

販売価格：\1,700（税込）

◆予約開始：2026年6月18日(木)12:00～

チェーン別特典に加えて、≪W特典抽選プレゼント企画≫も実施いたします。

◆KO1KEYZ OFFICIAL STORE（KO1KEYZ FC会員限定）特典内容

１.初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤いずれか購入で「メンバー別トレカ(OFFICIAL STORE ver.)」を1枚プレゼント(メンバー選択可/ソロ全12種×3形態、計36種)

２.3形態セット購入で「2L判オリジナル集合生写真(1種)」を1枚プレゼント

３.ソロジャケット盤購入で「メンバー別トレカフレームクリアカード」を1枚プレゼント(ご購入のFC限定ソロジャケット盤のメンバー/計12種)

◆W特典抽選プレゼント企画

【S賞】メンバー個別オンライントーク会(私服ver. )：各メンバー270名様／合計3,240名様

【A賞】お名前&サイン＆メッセージ入りメンバーソロチェキ：各メンバー3名ずつ / 計36名様

【B賞】オリジナルコンパクトミラー(全1種)：120名様

【C賞】FC限定盤絵柄ジャケットアクリルキーホルダー：各メンバー50名様ずつ / 合計600名様

【全員特典】 KO1KEYZオリジナルボイスメッセージ(1種)

▼作品概要

日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」 (コイキーズ)。

国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たち。

これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味がグループ名に込められている。

日本で発売されるデビューシングルには、タイトル曲を含む新曲全3曲、そして、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」内で話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」「Neko(ねこ)」、番組テーマソング「新世界(SHINSEKAI)」が、新たにKO1KEYZ ver.として収録（収録内容の詳細は後日発表）。

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。