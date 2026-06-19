オックスフォード大学ラグビー部出身 Sky Stewart-Roberts氏が神戸で特別講演～英国最古の大学に息づく伝統とスポーツ文化を語る～

早駒運輸株式会社

「オックスフォード大学に息づく伝統とスポーツの精神」英国ハイティーサロンを開催一般社団法人神戸ファストジャイロ（兵庫県神戸市）は、2026年7月10日（金）、サロン・ド・エルミタージュ（神戸市中央区）にて、英国ハイティーサロン特別講演会「オックスフォード大学に息づく伝統とスポーツの精神」を開催いたします。

本講演では、オックスフォード大学ラグビー部出身であり、Oxford University Double Blueの称号を持つSky Stewart-Roberts（スカイ・スチュワート＝ロバーツ）氏を講師としてお迎えします。英国を代表する名門大学の一つであるオックスフォード大学。その歴史は900年以上に及び、学問だけでなく、伝統やスポーツを通じた人格形成の場として世界中から高い評価を受けています。

本サロンでは、Sky氏の実体験をもとに、オックスフォード大学の歴史や文化、学生生活、ラグビーをはじめとする英国スポーツ文化についてご紹介いただきます。

ご予約フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2X_Vh3rQsxRViF6A-aCQxMGfQlsDQZqt6tEkbhMPDhgS2w/viewform?usp=header

神戸シーバス公式HP：https://www.kobe-seabus.com/

神戸サロン・ド・エルミタージュ公式HP：http://www.kobe-salondehermitage.com

オックスフォード大学に息づく伝統とスポーツ文化

歴史と伝統が息づく、オックスフォード大学

オックスフォード大学では、カレッジ制度やFormal Hall（フォーマルホール）、伝統的な学装「Sub Fusc」、ケンブリッジ大学とのヴァーシティマッチなど、長い歴史の中で育まれた文化が今なお受け継がれています。

また英国では、スポーツは単なる競技ではなく、敬意、規律、リーダーシップ、チームワークを学ぶ教育の一環として位置づけられています。

伝統的な学装「Sub Fusc」

本講演では、

・オックスフォード大学の歴史と文化

・学生生活と伝統行事

・英国スポーツ文化の特徴

・ヴァーシティマッチとラグビーの精神

・スポーツが育むリーダーシップ

・国際交流と次世代育成

などをテーマにお話しいただきます。

英国ハイティーとともに楽しむ文化交流サロン

紳士のスポーツ・ラグビーアフターマッチファンクション英国ハイティーとは

ハイティーとは、紅茶とともに軽食やスイーツを楽しみながら、会話と交流を深める英国のティータイム文化です。

本イベントでは、東京で人気を博した「パフカフェ」の専属パティシエを務めた斉木千春氏が特別監修。英国の雰囲気を感じられる軽食・スイーツとともに、オックスフォード大学の伝統やスポーツ文化に触れる特別な時間をお楽しみいただけます。

※画像はイメージです※画像はイメージですサロン・ド・エルミタージュについて

神戸港を望む「サロン・ド・エルミタージュ」は、クルーズ客船 boh boh KOBE に隣接する文化交流サロンです。

「大人のための、ちょっと優雅なゲストスペース。」

をコンセプトに、文化・芸術・学びをテーマとした講演会や交流会、パーティーなど多彩な催しを開催しています。

落ち着いた空間の中で人と人が出会い、新たな知識や価値観に触れる場として親しまれており、本イベントでは英国ハイティーとともに、オックスフォード大学の伝統とスポーツ文化を体感いただけます。

サロン・ド・エルミタージュ公式HP：http://www.kobe-salondehermitage.com

講師紹介

Sky Stewart-Roberts（スカイ・スチュワート＝ロバーツ）

英国オックスフォード大学ニュー・カレッジ卒業。生物学を専攻し、学士・修士一体型課程を最優等で修了した、文武両道の女子ラグビー選手。

オックスフォード大学ラグビー部女子トップチーム「Blues」の一員として、伝統あるオックスフォード大学対ケンブリッジ大学戦「Varsity Match」に出場し、優秀な選手に授与される称号「Blue」を2度獲得。

現在は神戸ファストジャイロに所属し、神戸を拠点に競技活動を行うとともに、スポーツを通じた国際交流、女子ラグビーの普及、地域との交流活動にも取り組んでいる。

神戸から世界へ、世界から神戸へ

「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ チャレンジャートーナメント202６」表彰式

神戸ファストジャイロは、女子ラグビーを通じた人材育成と国際交流を推進しています。

2026年には「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ チャレンジャートーナメント」において総合上位成績を収め、グランドファイナル出場を果たしました。

今回の講演会は、スポーツを通じて英国と神戸を結び、次世代を担う若者たちに新たな学びと交流の機会を提供することを目的としています。

神戸で育まれてきたラグビーの志。

英国との交流の中で受け継がれてきた友情と挑戦。

そして、人と人をつなぎ続けてきたご縁。

その流れの先に、スカイ選手が神戸ファストジャイロの一員として、この神戸の地でプレーしてくれたことがあります。

また、スカイ選手はラグビーだけでなく、早駒運輸の一員として神戸シーバスの現場でも働き、神戸の海、港、観光、そして地域の皆さまと触れ合いながら、港町・神戸での日々を重ねています。

世界から神戸へ。

そして、神戸から世界へ。

開催概要

イベント名：英国ハイティーサロン 特別講演会

「オックスフォード大学に息づく伝統とスポーツの精神」

講 師：Sky Stewart-Roberts

（Oxford University Double Blue／オックスフォード大学ラグビー部出身）

日 時：2026年7月10日（金）18:00～

会 場：サロン・ド・エルミタージュ

（神戸市中央区北長狭通7-1-1）

参 加 費：3,300円（税込） ※英国ハイティー（軽食・スイーツ付）

★参加特典★

英国ハイティーサロンにご参加の皆さまへ、神戸港をめぐるリゾートクルーズ「boh boh KOBE」の乗船券をプレゼントトいたします。

※乗船券の利用条件・有効期限等は当日ご案内いたします。

ご予約フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL2X_Vh3rQsxRViF6A-aCQxMGfQlsDQZqt6tEkbhMPDhgS2w/viewform?usp=header

グランドファイナル札幌大会について

8月9日、北海道・札幌。

神戸ファストジャイロは、創設初となるグランドファイナルの舞台に立ちます。

大会名：太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2026 グランドファイナル札幌大会

日程：2026年8月9日（日）

会場：大和ハウス プレミストドーム 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地

※昇格に関わる入替戦の詳細は、太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2026本戦3大会の結果により決定します。

これまで支えてくださった皆さまの想いを胸に、選手・スタッフ一同、さらに強くなって挑みます。

引き続き、神戸ファストジャイロへの温かいご支援、ご声援をよろしくお願い申し上げます。

神戸ファストジャイロについて

神戸ファストジャイロは、兵庫県神戸市を拠点に活動する女子ラグビーチームです。

女子ラグビーの普及、選手育成、地域貢献を目的に活動し、競技力の向上だけでなく、応援されるチーム、地域に愛されるチーム、そして神戸から世界へ発信できるチームを目指しています。

チーム名の「Gyro」は、船舶の安全な航行を支えるジャイロコンパスに由来します。

どのような状況でも進むべき方向を見失わず、仲間とともに前へ進む。

港町・神戸から、ぶれない信念を持ち、速く、力強く、未来へ向かう。

その想いを胸に、神戸ファストジャイロは女子ラグビーの新たな可能性に挑戦しています。

公式サイト：

https://kobefastgyro.com/

公式Facebook：

https://www.facebook.com/kobe.fast.gyro01/

公式Instagram：

https://www.instagram.com/kobe_fastgyro

早駒運輸株式会社について

早駒運輸株式会社は、1885年に神戸で創業し、神戸港とともに歩んできた海運会社です。

神戸港を拠点に、港湾・海上交通・観光・地域文化に関わる事業を展開し、KOBE RESORT CRUISE 「boh boh KOBE」をはじめ、神戸ウォーターフロントの魅力を活かした観光・文化・サステナブル事業にも取り組んでいます。

また、女子ラグビーチーム「神戸ファストジャイロ」への支援を通じて、スポーツによる地域活性化、女性アスリートの活躍支援、国際交流にも取り組んでいます。

早駒運輸株式会社 公式サイト：

https://www.hayakoma.com/

KOBE RESORT CRUISE boh boh KOBE 公式サイト：

https://www.kobe-seabus.com/

本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

早駒運輸株式会社

神戸ウォーターフロント事業部

企画広報戦略チーム

〒650-0042

兵庫県神戸市中央区波止場町5-4

TEL：078-321-0154

E-mail：kikaku@hayakoma.com

公式HP：https://www.hayakoma.com/

神戸ファストジャイロ、Sky Stewart-Roberts選手、早駒運輸の女子ラグビー支援・国際交流に関する取材をご希望の報道関係者様は、上記までお問い合わせください。