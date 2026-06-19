【夏前のお部屋改造】収納不足も解消！置くだけで畳の小上がりが完成する、萩原の「タタミ座」で、くつろぎと収納を両立。

■ 工事不要、賃貸でも叶う「収納付き畳小上がり」

萩原株式会社

大掛かりなリフォームを諦めていた方へ。創業明治25年の老舗メーカー萩原の「タタミ座」なら、置くだけの簡単設置で憧れの小上がり空間が手に入ります。賃貸住宅やコンパクトなお部屋にも取り入れやすく、収納とくつろぎの畳スペースを同時に叶えます。

タタミ座（ナチュラル）×い草置き畳（ナチュラル）

畳が選べるタタミ座（台座+畳セット）： https://hagiharaseizosho.shop/products/160901900(https://hagiharaseizosho.shop/products/160901900)

※6月22日発売開始予定

■ 暮らしを変える「2つの最大メリット」

1.デッドスペースを「大容量収納」に

小上がりの土台となるタタミ座の中は、すべて収納スペースとして活用可能。散らかりがちな季節の家電や衣類を隠して、部屋を広く見せることができます。

2.汚れても安心、交換可能な独立構造

一般的な「一体型」とは異なり、台座と畳が独立しているのが萩原のこだわり。畳が傷んだり汚れたりしても、そこだけ交換すれば新品同様に。常に清潔な空間を保てます。

■おすすめカラーで簡単セット購入

組み合わせに悩む方のために、相性抜群のカラーをセレクトした「セット販売」をご用意しました。

タタミ座×置き畳 セット販売ページはこちら(https://hagiharaseizosho.shop/products/160901900)

■ カスタマイズで自分好みの空間へ

タタミ座（ブラウン）×い草置き畳（ナチュラル）タタミ座（ブラウン）×樹脂置き畳（ブラウン）タタミ座（ブラック）×樹脂置き畳（グレー）タタミ座（ブラック）×い草置き畳（ナチュラル）

タタミ座は、萩原の置き畳と組み合わせて自分仕様にカスタムできます。

タタミ座（台座のみ）の販売ページはこちら(https://hagiharaseizosho.shop/products/160901800)

い草置き畳 綾川水拭きできる樹脂畳 市松模様

畳部分が傷んできたときの買い替え用としてはもちろん、色や素材を変えてお部屋の雰囲気を変えたいときにもおすすめです。65×65cmサイズの置き畳から、お好みに合わせて選べます。

タタミ座に合わせる置き畳（65×65cm）一覧はこちら(https://hagiharaseizosho.shop/collections/tatami-mats-65x65)

【製品ラインナップ】※6月22日発売開始予定

畳が選べるタタミ座（台座のみ）： https://hagiharaseizosho.shop/products/160901800

畳が選べるタタミ座（台座+畳セット）： https://hagiharaseizosho.shop/products/160901900

「萩原製造所」について

萩原株式会社の自社オンラインショップ。明治25年の創業当時から取り扱っている、い草製品を中心に素材にこだわった製品づくりを行っています。ひとりひとりの暮らしにあった製品をお届けします。

https://hagiharaseizosho.shop/

萩原株式会社

創業1892年、岡山・倉敷の地で134年間の歴史を誇る〈萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）〉。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

https://e-hagihara.co.jp/