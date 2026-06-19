老舗の本気。菓子屋がつくる「筋どらやき」

株式会社本高砂屋

「筋どらやき」誕生

本高砂屋 公式 オンラインショップ :https://www.hontaka-shop.com/

明治10年の創業以来、和菓子づくりを続けてきた株式会社 本高砂屋が培ってきた伝統の技と現代の栄養ニーズを融合させ、誕生した「筋どらやき」シリーズ。

このたび、お客様の熱い要望に応える待望の第2弾として、より手軽に美味しくたんぱく質を補給できる『筋どらやき10g』を、2026年6月20日（金）より公式オンラインショップにて新発売。

筋肉をつくるには、たんぱく質が必要だ。でも、心を保つには“甘さ”も必要だった。

開発のきっかけは、日々トレーニングに励む本高砂屋の営業担当者の実体験です。

たんぱく質補給のためにプロテインを飲み続けるなかで、「栄養は摂れても満足感がない」「甘いものを我慢し続けるのがつらい」という悩みを抱えていました。

そこで着目したのが、脂質が少なく素材の味を活かす和菓子文化です。

創業明治10年、約150年にわたり和菓子づくりを続けてきた本高砂屋の技術を活かし、「高たんぱく質」と「美味しさ」の両立に挑戦しました。

開発期間は約2年。

たんぱく質特有の硬さや風味、あんことのバランスなど数々の課題を乗り越え、何度も試作と改良を重ねた末に、和菓子としての美味しさを損なうことなく、手軽にたんぱく質を補給できる新しいどらやきが完成しました。

プロテインは手軽に効率よく

第1弾の「筋どらやき20ｇ」は、1個あたり20gのたんぱく質を含む高たんぱく質どらやきです。

たんぱく質の原材料をこだわり抜いて選定することにより、風味やふんわりしっとりとした食感を実現した皮と、長年愛される「元祖四角 高砂きんつば」の製法に由来する家傳の技で独自に仕立てたつぶ餡とともに、和菓子ならではのやさしい甘さを楽しみながら、シェーカーやレンチン不要で封を切るだけで手軽に効率よくプロテインが摂取できます。

また、脂質は3.5gに抑えられており、トレーニング後の栄養補給はもちろん、仕事の合間の間食や、健康を意識した日常のおやつとしても、おすすめです。

本高砂屋が培ってきた和菓子の技術と現代の栄養ニーズを融合させた、新しい高たんぱく和菓子です。

「筋どらやき20ｇ」PFCバランス詳しくはこちら :https://www.hontaka.jp/kindorayaki/

トレーニーのための「筋どらやき20ｇ」

「筋どらやき20ｇ」は発売後、「美味しくたんぱく質が摂れる和菓子」として、トレーニング愛好家や健康志向の方々から高い評価をいただいています。

特に、世界最大級のフィットネスクラブであるゴールドジムにおいては、約3週間、7店舗で累計1,000個を販売するなど好調な実績を記録。従来のプロテイン食品とは異なる“和菓子という選択肢”が、多くの方に受け入れられています。

筋どらやきシリーズ第2弾

たんぱく質10g配合「筋どらやき10g」6月20日新発売

お客様から寄せられた「女性やシニアに20ｇはちょっと重たい」「もっと手軽にたんぱく質を摂りたい」「トレーニング前の軽い補食として活用したい」という声にお応えし、たんぱく質を10gを配合した「筋どらやき10g」を2026年6月20日より発売いたします。

「筋どらやき10g」は、どらやき本来のおいしさはそのままに、1個あたりたんぱく質10gを摂取できます。

おやつタイムにちょっと「いいこと」おやつplusプロテイン

家傳の技で仕立てたつぶ餡と、ふんわりと焼き上げた皮が織りなすやさしい味わい。

「筋どらやき20ｇ」に比べてひと回り小ぶりで、シニアや女性にも嬉しい食べ切りサイズ。

そんな「筋どらやき10ｇ」はおやつや朝食、運動前後の栄養補給にも最適。

封を切るだけでプロテインが摂れる手軽さと、お財布にやさしい価格も続けられる理由です。

- 商品名：筋どらやき10g- 価格：259円（税込）- 内容量：1個（78g）- 賞味期限：製造から30日- 特定原材料等29品目：小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉- 栄養成分表示:1個(基準重量78g）当たり熱量：229kcal、たんぱく質：10.9g、脂質：2.5g、炭水化物：40.6ｇ、食塩相当量：0.32gお問合せ :https://www.hontaka.jp/toiawase2/本高砂屋 コーポレートサイト :https://www.hontaka.jp/本高砂屋 公式 オンラインショップ :https://www.hontaka-shop.com/