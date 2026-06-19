【丸大食品】「燻製屋熟成ウインナー」に合うオリジナルクラフトビールがついに完成！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤 勇二）は、「燻製屋熟成ウインナー」に合うオリジナルクラフトビールの完成を記念し、燻製屋ウインナー2種と、それぞれに合うクラフトビールを組み合わせた限定セットが当たる「#燻製屋に合うビール作りましたキャンペーン」を実施いたします。

■企画背景

エイプリルフールにXで投稿した「燻製屋ビール」という架空の商品に、想像以上の反響をいただきました。「本当にあったら試してみたい」「燻製屋ウインナーに合いそう」といった声を受け、単なる話題投稿で終わらせるのではなく、ファンの皆さまの期待を形にしたいという思いから生まれました。

「燻製屋熟成ウインナー」は、肉の旨みと燻製の香りを気軽に楽しめる商品として、多くのお客様に親しまれています。そこで今回、燻製屋ならではのおいしさをより楽しんでいただくために、相性を追求したクラフトビールを実際に開発。「燻製屋熟成ウインナー」と一緒に味わうことで、食卓や家飲みの時間が少し特別になる体験をお届けいたします。

■燻製屋オリジナルクラフトビールそれぞれの特長

≪燻製屋熟成ウインナーに合うビール≫

肉の旨みにしっかり合うペールエールにブラックペッパー風味を添えたこのペアでしか味わえない極上ビール

≪燻製屋レモン＆パセリに合うビール≫

レモンの爽やかウインナーに追いレモンを！

ローズマリーをアクセントにしたさっぱりテイストのレモンビール

※ビールの製造は、上方ビール様に依頼しました。

【非売品】

■キャンペーン詳細

【応募期間】 2026年6月19日（金）10：00～6月30日（火）23：59まで

【応募方法】 1. 期間中に、Xで当社の公式アカウント（@marudai_wanpaku）をフォロー

2. 対象キャンペーン投稿をリポスト

【賞 品】燻製屋熟成ウインナーと燻製屋ウインナーレモン＆パセリ各2個

燻製屋熟成ウインナーに合うオリジナルビール1本と

燻製屋ウインナーレモン＆パセリに合うビール1本の計2本セット

【当選者数】 19名様

燻製屋熟成ウインナー

72時間以上の熟成で肉の旨みを引きだし、ジューシーで深い味わいに仕上げました。

燻製屋ウインナーレモン＆パセリ

レモンの香りにアクセントのパセリを加えたポークウインナーです。爽やかな風味を生かすライトスモークで仕上げました。

■企画に込めた想い

本企画では、「燻製屋」シリーズの魅力を、商品のおいしさだけでなく、食卓をより豊かにする体験としてお届けしたいと考えました。エイプリルフールのX投稿をきっかけに生まれた“燻製屋ビール”というアイデアを、実際に「燻製屋熟成ウインナー」に合うクラフトビールとして形にすることで、日常の食事や家飲みの時間に、ちょっとした驚きや楽しさを添えることを目指しています。

また、ブランドの遊び心をきっかけに、お客様とのコミュニケーションを深めながら、「燻製屋」ならではの新しい楽しみ方を提案したいと考えています。今後も、商品価値をさまざまな角度から伝える企画を通じて、お客様との新たな接点づくりに取り組んでまいります。

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。