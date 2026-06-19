熊大まちなかキャンパス「熊大まちなかキャンパス松永拓己present熊本と台湾 未来のアーティストたち　-０歳からの絵はがきアート展-」を開催します

国立大学法人熊本大学

熊本大学はニューコ・ワン株式会社※との共同企画で、熊大まちなかキャンパス「松永拓己present熊本と台湾 未来のアーティストたち-０歳からの絵はがきアート展-」を、下記のとおり開催します。

本企画展では、教育学部（美術教育）松永拓己教授が募集した台湾や熊本の小学生・中学生を対象に『あなたが思う台湾や熊本』をテーマに描いた絵はがきを展示します。若いアーティストたちが瑞々しい感性で描いた2,000枚を超える色とりどりの絵はがきをご覧いただき、ぜひ台湾と熊本を感じていただければ幸いです。

また、８月２２日（土）には松永教授によるワークショップを開催し、当日会場では自分で描いたイラストをコースターにプリントできるワークショップも行う予定です。

広く一般の方へお知らせいただくとともに、取材方よろしくお願いいたします。

（取材をご希望の際は、事前に以下の問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。）

※ニューコ・ワン株式会社は、熊本県内16店舗のTSUTAYAの運営をしている会社です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124365/table/359_1_5899dd1859612bc09d9b0038bc8c6572.jpg?v=202606191251 ]

【申し込み・お問い合わせ先】

熊本大学総務部総務課広報戦略室 河地

TEL：096-342-3269