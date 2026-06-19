モノトーンで楽しむ、crinkle crinkle crinkleとの特別なコレクション

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株式会社ジュン


株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「SALON adam et rope'（サロン アダム エ ロペ）」は、「crinkle crinkle crinkle（クリンクルクリンクルクリンクル）との別注コレクションを2026年6月19日（火）よりジュン公式オンラインショッピングストア「J‘aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約開始、2026年7月16日（木）より「SALON adam et rope'」各店にて発売いたします。



今回の別注では、ファッションを思いきり楽しむcrinkle crinkle crinkleならではのムードを、SALON adam et rope'らしいモダンなモノトーンの世界で表現。レースやドット、立体感のあるディテールを取り入れながらも、大人の女性が日常に取り入れやすいコレクションへと仕上げました。


ブラウス、キャミソール、パンツ、バッグの全4型を展開。纏うだけで気分が高まるような、特別なエッセンスをスタイリングに添えます。



crinkle crinkle crinkle for SALON（クリンクル クリンクル クリンクル フォー サロン）


4 Exclusive Pieces


ラインアップはこちら :
https://www.junonline.jp/product/?q=crinkle%20crinkle%20crinkle%20%20for%20SALON



Cotton Blouse\24,200


Color : Black / White


Dot Cotton Blouse\26,400


Color : Dot



贅沢なギャザーと繊細なレース使いが目を引く完全別注の新型ブラウス。ふんわりとしたシルエットと軽やかなコットン素材が心地よく、着るだけでスタイリングに華やぎを添える一着です。






Rayon Shuntung 3D Embroidery Camisole\29,700


Color : Black / White


Dot Rayon Shuntung 3D Embroidery Camisole\31,900


Color : Dot



crinkle crinkle crinkleの人気キャミソールを、艶と落ち感のあるレーヨンシャンタン素材で別注。ギャザーや刺繍、レースディテールが華やかな存在感を放ち、一枚でもレイヤードでも着映えするアイテムです。






Rayon Shuntung 3D Embroidery Pants\33,000


Color : Black


Dot Rayon Shuntung 3D Embroidery Pants\35,200


Color : Dot



昨年好評だったエクスクルーシブモデルのパンツを、レーヨン混素材でアップデート。ゆとりのあるシルエットにサイドフリルをあしらい、繊細なシャーリングや刺繍ディテールが映える華やかな一本に仕上げました。








3D Embroidery Frills Bag\14,300


Color : Black / White


Dot 3D Embroidery Frills Bag\15,400


Color : Dot



SALON adam et ropeのために制作された完全別注のフリルバッグ。たっぷりのフリルや刺繍、レースディテールが華やかな存在感を放ち、スタイリングに遊び心と高揚感を添えてくれます。





【発売日】


7月16日（木）SALON adam et rope'各店


6月19日（火）J‘aDoRe JUN ONLINE予約開始



【取り扱い店舗】
「SALON adam et rope'」NEWoMan新宿店、アトレ吉祥寺店、天王寺MIO店、CoCoLo新潟店、香林坊大和店、アトレ恵比寿店、NEWoMan高輪店、福岡店


「J‘aDoRe JUN ONLINE」商品ページ：https://www.junonline.jp/product/?q=crinkle%20crinkle%20crinkle%20%20for%20SALON



【ブランドサイト】


「SALON adam et rope'」公式HP：https://salon.adametrope.com/
「SALON adam et rope'」公式Instagram：https://www.instagram.com/salonadametrope/