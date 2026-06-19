モノトーンで楽しむ、crinkle crinkle crinkleとの特別なコレクション
株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「SALON adam et rope'（サロン アダム エ ロペ）」は、「crinkle crinkle crinkle（クリンクルクリンクルクリンクル）との別注コレクションを2026年6月19日（火）よりジュン公式オンラインショッピングストア「J‘aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約開始、2026年7月16日（木）より「SALON adam et rope'」各店にて発売いたします。
今回の別注では、ファッションを思いきり楽しむcrinkle crinkle crinkleならではのムードを、SALON adam et rope'らしいモダンなモノトーンの世界で表現。レースやドット、立体感のあるディテールを取り入れながらも、大人の女性が日常に取り入れやすいコレクションへと仕上げました。
ブラウス、キャミソール、パンツ、バッグの全4型を展開。纏うだけで気分が高まるような、特別なエッセンスをスタイリングに添えます。
crinkle crinkle crinkle for SALON（クリンクル クリンクル クリンクル フォー サロン）
4 Exclusive Pieces
ラインアップはこちら :
https://www.junonline.jp/product/?q=crinkle%20crinkle%20crinkle%20%20for%20SALON
Cotton Blouse\24,200
Color : Black / White
Dot Cotton Blouse\26,400
Color : Dot
贅沢なギャザーと繊細なレース使いが目を引く完全別注の新型ブラウス。ふんわりとしたシルエットと軽やかなコットン素材が心地よく、着るだけでスタイリングに華やぎを添える一着です。
Rayon Shuntung 3D Embroidery Camisole\29,700
Color : Black / White
Dot Rayon Shuntung 3D Embroidery Camisole\31,900
Color : Dot
crinkle crinkle crinkleの人気キャミソールを、艶と落ち感のあるレーヨンシャンタン素材で別注。ギャザーや刺繍、レースディテールが華やかな存在感を放ち、一枚でもレイヤードでも着映えするアイテムです。
Rayon Shuntung 3D Embroidery Pants\33,000
Color : Black
Dot Rayon Shuntung 3D Embroidery Pants\35,200
Color : Dot
昨年好評だったエクスクルーシブモデルのパンツを、レーヨン混素材でアップデート。ゆとりのあるシルエットにサイドフリルをあしらい、繊細なシャーリングや刺繍ディテールが映える華やかな一本に仕上げました。
3D Embroidery Frills Bag\14,300
Color : Black / White
Dot 3D Embroidery Frills Bag\15,400
Color : Dot
SALON adam et ropeのために制作された完全別注のフリルバッグ。たっぷりのフリルや刺繍、レースディテールが華やかな存在感を放ち、スタイリングに遊び心と高揚感を添えてくれます。
【発売日】
7月16日（木）SALON adam et rope'各店
6月19日（火）J‘aDoRe JUN ONLINE予約開始
【取り扱い店舗】
「SALON adam et rope'」NEWoMan新宿店、アトレ吉祥寺店、天王寺MIO店、CoCoLo新潟店、香林坊大和店、アトレ恵比寿店、NEWoMan高輪店、福岡店
「J‘aDoRe JUN ONLINE」商品ページ：https://www.junonline.jp/product/?q=crinkle%20crinkle%20crinkle%20%20for%20SALON
【ブランドサイト】
「SALON adam et rope'」公式HP：https://salon.adametrope.com/
「SALON adam et rope'」公式Instagram：https://www.instagram.com/salonadametrope/