「ハウスガードシステム」累計完工棟数2万棟を達成！　新たに「サーキュラーデザインモデル」を始動

株式会社コシイプレザービング

木材保存薬剤技術を基盤に、製品やサービスの開発・製造・販売を行う薬剤メーカー、株式会社コシイプレザービング（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：越井潤）は、木造住宅の長期耐久化を目指す「ハウスガードシステム」の累計完工棟数が2万棟を達成したことを発表いたします。

当社のハウスガードシステムは、木造住宅におけるシロアリ被害や木材腐朽のリスクに注目し、新築当初の性能だけでなく、数十年後でも安定した性能を維持することを重視した家づくりを推進しております。そして、2万棟達成を機に新たに「サーキュラーデザインモデル」を始動し、公式Webサイトもリニューアルしました。この提案では、住宅を「建てて終わり」ではなく、次世代に受け継げる「循環する住宅」としての考え方を基にした新しい住まいを提案しております。

なお、累計完工棟数は2026年4月時点で2万棟を達成し、2026年5月末には21,019棟に達しています。

サーキュラーデザインモデル

●Webサイト：https://www.house-g.com/

■ 2万棟達成が意味するもの

今回の2万棟達成は、単なる供給数ではありません。住宅業界ではこれまで、新築時の性能向上が中心に語られることが多くありました。その一方で、どれだけ高性能な住宅であっても、構造躯体が劣化すれば、本来の性能を維持し続けることは難しくなります。

ハウスガードシステムでは、“性能を上げる”だけではなく、一般的に施主様が30年、35年と住宅ローンを支払う期間を超えて、“性能を維持する”という視点から、木造住宅の長期耐久化に取り組んできました。2万棟という実績は、「永く住み続けられる住宅」を重視する考え方が、確実に広がっていることを示しています。

■ サーキュラーエコノミー時代を見据えた、サーキュラーデザインモデル始動

ハウスガードシステムでは、これまでに80棟以上の解体調査（自社調査）を行い、現実の問題として起こり得る建物の劣化、解体後の資源分別などについて検証を行いました。得られた実データをもとに、住宅を循環する資産として捉える「サーキュラーデザインモデル」を始動します。

サーキュラーデザインモデルは、住宅を「消費される建物」ではなく、「循環していく住宅ストック」として捉える新たな設計提案です。具体的にはパッシブ設計、意匠性、外構デザイン、生物多様性、点検のしやすさ、将来の改修や維持管理のしやすさ、解体設計、再資源化を重視します。

サーキュラーデザインモデル

一例を挙げるとすれば、耐震性で言えば、近年は多くの住宅会社で高い耐震性能を備えた住宅が普及していますが、長期使用の中では、経年変化などにより当初性能の維持が課題となる場合があります。構造躯体の劣化が進行した場合、耐震性能へ影響する可能性があるため、ハウスガードシステムにより躯体の劣化を防ぎます。また、住環境の快適性についても、設備機器だけに依存するのではなく、高断熱化や自然エネルギーの活用を取り入れたパッシブ設計の考え方を重視しています。将来的な維持管理も視野に入れ、住宅全体としてバランスの取れた設計を目指します。

ハウスガードシステムのサーキュラーデザインモデルは、一つ一つの仕様を施主様の経済性にも配慮する取り組みです。

耐震性能について詳しく見る :https://www.house-g.com/spec/

■ なぜ今、“住宅の寿命”が問われているのか

日本では人口減少や空き家増加が進む一方で、住宅の解体・建て替えが繰り返される「スクラップ＆ビルド型」の住宅供給が長年課題とされてきました。また、住宅価格や建築資材価格の上昇により、「建て替える」こと自体のハードルも高まりつつあります。その中で今、住宅業界では“建てる性能”だけではなく、“長く維持できるか”という視点への関心が広がり始めています。

こうした背景を受け、国土交通省としても「長期優良住宅制度」を設け、所管行政庁が長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を「長期優良住宅」として認定し、住宅を長く大切に使い続ける社会への転換を進めています。特に木造住宅では、シロアリ被害や木材腐朽による構造性能低下が、住宅の寿命や資産価値に影響することがあるとされています。

ハウスガードシステムでは、「建てた時が最高性能」ではなく、「数十年後も住み続けられる構造」を目指し、木造住宅の長期耐久化に取り組んできました。

■ ハウスガードシステムの「緑の柱」

ハウスガードシステムを採用した構造躯体

ハウスガードシステムは、加圧注入処理を施した「緑の柱」、専用高耐久金物「デュラルコートHG」、床下防蟻処理などを組み合わせた、木造住宅の長期耐久化を目指す住宅システムです。

一般的に、木造住宅ではシロアリ被害や木材腐朽が進行することで、住宅の耐久性だけでなく、耐震性能や資産価値にも影響することがあるとされています。同システムでは、木材内部まで薬剤を浸透させる加圧注入処理を採用しています。建築後には確認しづらくなる構造躯体について、長期使用を見据えた維持管理負担の軽減を目指します。

「緑の柱」と「デュラルコートHG」床下防蟻処理

木材だけではなく、接合部に使用される専用高耐久金物や床下防蟻処理まで含め、“住宅全体として長期耐久化を考える”という思想のもと展開します。

これまで全国の工務店・住宅会社で採用され、累計完工棟数2万棟を達成しました。

緑の柱について詳しく見る :https://www.house-g.com/midorinohashira/

■ サーキュラーデザインに込めた思い

総務省「住宅・土地統計調査」をもとに株式会社野村総合研究所（NRI）が2024年6月13日に公表した資料によると、2023年時点の戸建住宅の空き家は352万戸に上り、そのうち82万戸で腐朽・破損が確認されています。

ハウスガードシステムは外部からの影響を受けにくい構造を採用することで、持続可能な住宅供給に貢献して参ります。経年劣化への対策を含め、将来的な維持管理のしやすさを考慮した住宅設計を進めていきます。

今回のサーキュラーデザインモデルでは、新築から中古住宅の流通、さらに将来的な解体・再資源化までを考慮することで、真の循環型住宅を目指します。住宅に使用される資材についても、資材メーカー、設計事務所、デザイン事務所、構造計算事務所、工務店など関係企業と連携しながら、再資源化が可能な素材を中心とした検討を進めています。

株式会社コシイプレザービングは、次世代へと繋がる持続可能な住宅の供給を通じて、社会全体の豊かさに貢献して参ります。

【出典１】株式会社野村総合研究所「空き家問題解決に向けて、戸建て空き家の耐震性や腐朽・破損状態を把握」（2024年6月13日）

https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/20240613_1.html

【出典２】政府統計の総合窓口(e-Stat)「住宅・土地統計調査 / 令和５年住宅・土地統計調査 / 住宅数概数集計」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&statdisp_id=0004015762(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&statdisp_id=0004015762)

■ ハウスガードシステム採用住宅の構造見学会を開催

2026年7月には、ハウスガードシステム採用工務店の協力のもと、構造見学会を開催します。

普段は壁の中に隠れる構造躯体を、長期耐久化の考え方とともに公開します。

我々が考えるサーキュラーデザイン住宅の核となる「緑の柱」を実際にご覧いただき、永く住み継ぐ住まいの考え方を体感いただけます。

あわせて、デザインや間取りを確認できる完成見学会も順次開催予定です。

見学会情報について詳しく見る :https://www.house-g.com/tour/

● ハウスガードシステム公式Webサイトリニューアル

今回のリニューアルでは、各種機能とデザインの刷新を行い、新しくコラムや施工事例をはじめ、保証について、採用工務店一覧のページなどを追加いたしました。 ハウスガードシステムの仕様や「緑の柱」についてなども刷新し、お客様がより使いやすいようにデザインや構成を見直し、機能の追加をいたしました。 これまで以上に、お客様に有益な情報をお伝えできるように努めてまいります。

【ハウスガードシステム関連公式サイト】

●HP : https://www.house-g.com/

●Instagram : https://www.instagram.com/houseguardsystem/

●YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAyZ7kacYEJmPgBfdJj3Pg

【本リリースに関するお問い合わせ】

各種お問い合わせは、下記公式サイト内からお気軽にご連絡ください。

●URL：https://www.house-g.com/info/

● 会社概要

【社名】株式会社コシイプレザービング

【設立】1973年7月（創業1975年）

【代表取締役社長】越井潤

【本社所在地】大阪市西区靭本町1-6-21関包スチールビル1F

【事業内容】●木材を長持ちさせる薬剤の製造・販売・研究開発 ●保存処理木材の製造 ●国産材を利用した木造住宅のシステム設計・開発 ●国産材を利用した土木構造の設計・開発 ●既存住宅の保守、維持管理システム設計・開発（住宅点検、シロアリ対策、リフレッシュ工事、木製エクステリア商品の提案など）

【HP】https://koshiipreserving.co.jp

【SNS】https://www.instagram.com/koshiip_official