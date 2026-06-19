オワハラ防止に関するガイドラインを改訂。求職者の職業選択の自由を尊重し、より安心して就職活動に取り組める環境づくりを推進

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、このたび「オワハラ防止に関するガイドライン」を改訂いたしました。

DYMグループでは2025年6月にオワハラ防止に関するガイドラインを制定し、求職者の主体的なキャリア選択を尊重する採用支援に取り組んでまいりました。近年、採用活動の早期化や人材獲得競争の激化を背景に、求職者に対する不適切な引き留め行為や就職活動の終了を強要する行為など、いわゆる「オワハラ」が社会的な課題として取り上げられています。

こうした状況を踏まえ、DYMグループでは求職者保護の観点をより一層強化するとともに、従業員への教育体制、相談体制、求人企業への啓発活動に関する内容を拡充し、ガイドラインを改訂いたしました。

今後も求職者一人ひとりの意思を尊重し、安心して就職活動に取り組める環境づくりを推進してまいります。

■改訂の背景

DYMグループは、人材紹介事業および採用支援事業を展開する企業として、求職者の職業選択の自由が尊重されることが健全な採用活動の前提であると考えています。

求職者が十分な情報をもとに、自らの意思で進路を選択できる環境を整備することは、人材サービス事業者として重要な社会的責任の一つです。

今回の改訂では、オワハラ防止に関する基本方針を改めて明確化するとともに、求職者・求人企業・従業員それぞれに対する取り組みを整理し、より実効性の高い運用体制を整備いたしました。

■主な改訂内容

1．オワハラの定義を明文化

厚生労働省の指針を踏まえ、オワハラの定義を明文化しました。

自社の内定・内々定と引き換えに就職活動の終了を強要する行為や、他社選考への参加を妨げる行為などを具体例として明示し、従業員および関係者への周知を徹底します。

2．求職者の意思を尊重した採用支援の徹底

内定承諾書の早期提出を強要せず、他社選考の継続についても求職者本人の意思を尊重します。

また、内定承諾後であっても意思変更を認め、求職者が納得したうえで進路選択できる環境づくりに努めます。

3．辞退時における適切な対応を明確化

求職者が内定辞退の意思を示した場合には、その意思を尊重し、複数回にわたる引き留めや面談の強要を行いません。

また、辞退理由について過度な聞き取りを行わず、円滑に意思表示できる仕組みを整備します。

4．相談体制および社内教育体制の強化

求職者からの相談を適切に受け付けるため、オワハラ相談窓口を設置しています。

また、キャリアアドバイザーをはじめとする従業員に対し、オワハラ事例や適切な採用活動に関する教育・研修を継続的に実施し、未然防止に努めます。

5．求人企業への啓発活動を新たに明記

DYMグループは、自社のみならず、求人企業に対しても本ガイドラインの趣旨を周知し、求職者の職業選択の自由を尊重した採用活動を推進できるよう働きかけを行います。また、求人企業によるオワハラ行為またはその疑いが確認された場合には、事実関係を確認のうえ、是正を促すなど適切な対応を実施いたします。

オワハラ防止に関するガイドライン：https://dym.asia/job-hunting-harassment-policy/

■DYMグループの取り組み

DYMグループは、法令および関係省庁の指針を遵守しながら、求職者・求人企業双方にとって公平かつ透明性の高い採用支援を推進しています。

今後も求職者第一の姿勢を徹底し、一人ひとりが納得して進路を選択できる環境づくりを通じて、健全な採用市場の形成に貢献してまいります。

【オワハラ相談窓口】

株式会社DYM オワハラ相談窓口

電話番号：03-5745-0202

メールアドレス：info@dymmeets.com

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/