「ソニック」シリーズ35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」6月24日（水）19時より配信！豪華ゲストとシリーズ開発者12名が出演！

株式会社セガ

株式会社セガは、「ソニック」シリーズ35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」を、2026年6月24日（水）19:00よりYouTubeにて配信します。

本番組は「ソニック」シリーズの35周年を記念して、豪華ゲストとともに盛りだくさんの内容でお送りします。ゲストに声優の悠木碧さん、YouTuberのれじぇくん、ボカロPの雄之助さん、『SONIC PICO PARK』のプロデューサー・島津真太郎さんとディレクター・三宅俊輔さんをお迎えし、開発者10名も交えた歴代タイトルの裏話トークをはじめ、雄之助 × 大国奏音による B2B スペシャルDJライブや「ソニック」シリーズ最新タイトルの実機プレイをお届けします。

さらに、協力型アクションパズルゲーム「PICO PARK」シリーズとのコラボレーションタイトル『SONIC PICO PARK』の最新情報や、『ソニックランブル パーティ』最新シーズン情報、新たに発表されたダウンロードコンテンツでさらなる進化を遂げる『ソニックレーシング クロスワールド』など、「ソニック」シリーズの最新情報を一挙に公開いたします。

ここでしか見られない“世界初出し”の最新トピックスも交えてお届けしますので、ぜひお見逃しなく！

【ソニック35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」】

https://www.youtube.com/live/LcQGR59hXfY(https://www.youtube.com/live/LcQGR59hXfY)

■ソニック35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」

・配信日時：2026年6月24日（水）19:00

・出演者

MC：水上 侑さん

ゲスト：

悠木 碧さん、れじぇくん、雄之助さん

『SONIC PICO PARK』プロデューサー 島津 真太郎さん（PICO PARK株式会社）

『SONIC PICO PARK』ディレクター 三宅 俊輔さん（PICO PARK株式会社）

開発者：

「ソニック」クリエイティブディレクター 星野 一幸

「ソニック」シリーズプロデューサー 中村 俊

「ソニック」シリーズプロデューサー 川村 幸子

「ソニック」シリーズサウンドディレクター 大谷 智哉

「ソニック」シリーズディレクター 鴫原 克幸

「ソニック」シリーズディレクター 岸本 守央

「ソニック」シリーズサウンドディレクター 瀬上 純

ゲームプランナー、ソニック監修・ストーリー担当 豊田 栄太郎

『ソニックレーシング クロスワールド』クリエイティブディレクター 小早川 賢

セガ サウンドクリエイター 大国 奏音

悠木碧さん

れじぇくん

水上侑さん

雄之助さん

島津真太郎さん

三宅俊輔さん

■「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。