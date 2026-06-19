「ソニック」シリーズ35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」6月24日（水）19時より配信！豪華ゲストとシリーズ開発者12名が出演！

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株式会社セガ


株式会社セガは、「ソニック」シリーズ35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」を、2026年6月24日（水）19:00よりYouTubeにて配信します。


　


本番組は「ソニック」シリーズの35周年を記念して、豪華ゲストとともに盛りだくさんの内容でお送りします。ゲストに声優の悠木碧さん、YouTuberのれじぇくん、ボカロPの雄之助さん、『SONIC PICO PARK』のプロデューサー・島津真太郎さんとディレクター・三宅俊輔さんをお迎えし、開発者10名も交えた歴代タイトルの裏話トークをはじめ、雄之助 × 大国奏音による B2B スペシャルDJライブや「ソニック」シリーズ最新タイトルの実機プレイをお届けします。


　


さらに、協力型アクションパズルゲーム「PICO PARK」シリーズとのコラボレーションタイトル『SONIC PICO PARK』の最新情報や、『ソニックランブル パーティ』最新シーズン情報、新たに発表されたダウンロードコンテンツでさらなる進化を遂げる『ソニックレーシング クロスワールド』など、「ソニック」シリーズの最新情報を一挙に公開いたします。


　


ここでしか見られない“世界初出し”の最新トピックスも交えてお届けしますので、ぜひお見逃しなく！


【ソニック35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」】


https://www.youtube.com/live/LcQGR59hXfY(https://www.youtube.com/live/LcQGR59hXfY)



　


■ソニック35周年記念特番「みんなとしゃべりたいゲームを持ってきた！」


・配信日時：2026年6月24日（水）19:00


・出演者


MC：水上　侑さん


ゲスト：


悠木　碧さん、れじぇくん、雄之助さん


『SONIC PICO PARK』プロデューサー　島津　真太郎さん（PICO PARK株式会社）


『SONIC PICO PARK』ディレクター　三宅　俊輔さん（PICO PARK株式会社）


　


開発者：


「ソニック」クリエイティブディレクター　星野　一幸


「ソニック」シリーズプロデューサー　中村　俊


「ソニック」シリーズプロデューサー　川村　幸子


「ソニック」シリーズサウンドディレクター　大谷　智哉


「ソニック」シリーズディレクター　鴫原　克幸


「ソニック」シリーズディレクター　岸本　守央


「ソニック」シリーズサウンドディレクター　瀬上　純


ゲームプランナー、ソニック監修・ストーリー担当　豊田　栄太郎


『ソニックレーシング クロスワールド』クリエイティブディレクター　小早川　賢


セガ　サウンドクリエイター　大国　奏音


　



悠木碧さん




れじぇくん





水上侑さん




雄之助さん





島津真太郎さん




三宅俊輔さん




　


　


■「ソニック」シリーズとは


セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。


35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。


　


◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP


◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。