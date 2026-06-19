＜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）＞『U.S. POLO ASSN.（ユーエスポロアッスン）』との別注コレクションを6月19日(金)より予約販売開始

MARK STYLER株式会社「U.S. POLO ASSN.」別注コレクション

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は、1890年に設立された全米ポロ協会(USPA)公式ファッションブランド「U.S. POLO ASSN.（ユーエスポロアッスン）」との別注コレクション全3型を、2026年6月19日(金)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて先行予約を開始。2026年7月8日(水)より全国の取り扱い店舗にて発売いたします。

昨年ご好評をいただいた「U.S. POLO ASSN.」との別注コレクションが今年も登場。

「MERCURYDUO」で人気のラッフルニットやドッキングワンピース、ニットカーディガンを、別注コレクションならではのトラッドなデザインに落とし込みました。

「U.S. POLO ASSN.」のブランドアイコンであるダブルホースマンのワンポイント刺繍をあしらった、“クラシカル×フェミニン”なムード漂う特別なラインアップに注目です。

RUNWAY channel 特設サイト：

https://runway-webstore.com/mercuryduo/collaboration/260619/?aid=md_260619_polo

商品概要

■ U.S. POLO ASSN.別注 ケーブルノースリポロドッキングワンピース

ブラックチャコールグレーネイビー

商品番号：002640301001

価格 ：17,930円（税込）

カラー ：ブラック/チャコールグレー/ネイビー

サイズ ：FREE

スポーティーなポロ衿のケーブルニットと、ふんわり広がるフレアスカートを組み合わせた、大人カジュアルなドッキングワンピース。

胸元にあしらわれたブランドロゴの刺繍がさりげないアクセントに。ニット部分はタイトに、スカート部分はドラマチックなフレアシルエットに仕上げることで、MERCURYDUOらしいレディなメリハリを叶えます。

■ U.S. POLO ASSN.別注 ケーブルカーディガン

オフホワイトピンクネイビー

商品番号：002642800201

価格 ：9,460円（税込）

カラー ：オフホワイト/ピンク/ネイビー

サイズ ：FREE

コンパクトなシルエットが今っぽいハーフスリーブカーディガン。

上品なケーブル編みにゴールドのボタンが映え、胸元のブランドロゴ刺繍がクラシカルなアクセントを添えます。季節の変わり目の羽織りとしてはもちろん、ボタンを閉めてプルオーバーとして着こなすのもおすすめです。

■ U.S. POLO ASSN.別注 スカーフセットラッフルニット

アイボリーイエローネイビー

商品番号：002642600601

価格 ：10,450円（税込）

カラー ：アイボリー/イエロー/ネイビー

サイズ ：FREE

クラシカルなスカーフがセットになったラッフルニット。

スカーフにはブランドを象徴するマークがあしらわれ、巻くだけで気品漂うトラッドな装いへと導きます。肩周りを華やかに彩るラッフルが、二の腕をすっきり見せつつ女性らしい華奢なラインを演出します。

特設ページはこちら :https://runway-webstore.com/mercuryduo/collaboration/260619/?aid=md_260619_polo

MERCURYDUOについて

「MAKE MY DUO.」

～重なり合う魅力を楽しむ～

上品な美しさと洗練された可愛さ

2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと

それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる

■ MERCURYDUO 2026 Summer Collection

『 BE YOURSELF -nonchalant- 』

めまぐるしく変化する時代の中で、自然体でありながら、上品に、潔く。

光と風に解かれたような解放感とともに、自分の心に正直に。

無造作《ノンシャラン》な美しさを表現。

ナチュラルな素材を基調にしつつも

エレガンスを失わない洗練された佇まい

夏らしい華やかなカラーと

センシュアルなエッセンスを加えて

流されることなく、

自分の軸をしなやかに持ち続ける女性たちへ向けたコレクション

■ MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS

Official Site：https://brand.mercuryduo.com/

Web Store ：http://runway-webstore.com/mercuryduo/

X ：https://x.com/mercuryduo_com

Instagram ：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：

(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp