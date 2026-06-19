恋も冒険も急加速！GCN文庫新刊4作品、6月22日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年6月22日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『風紀委員の破廉恥遊戯』

『突然住む家を失ったら憧れの女子達との秘密の同棲生活が始まったんだが？ 2』

『黒猫を拾ったら俺んちが二大美少女の溜まり場になった。 3』

『放課後の迷宮冒険者 7～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～』

乱れる風紀を守れ！純愛と性欲の狭間で揺れる破廉恥ラブコメ！

＜書籍情報＞

風紀委員の破廉恥遊戯

小説：白井ムク イラスト：カット

ISBN：9784867169834

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年6月22日

https://gcnovels.jp/book/2126

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/595

▼作品公式アカウント

https://x.com/harenchi_yugi

美少女たちとのイチャイチャハーレム同棲生活スタート！？

＜書籍情報＞

突然住む家を失ったら憧れの女子達との秘密の同棲生活が始まったんだが？ 2

小説：雨音恵 イラスト：ｋａｋａｏ

ISBN：9784867169827

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年6月22日

https://gcnovels.jp/book/2123

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/593

二大美少女の運命の王子様が俺（モブ）でいいんですか！？

＜書籍情報＞

黒猫を拾ったら俺んちが二大美少女の溜まり場になった。 3

小説：マナシロカナタ イラスト：うなさか

ISBN：9784867169810

価格：968円 （本体880円＋税10%）

発売日：2026年6月22日

https://gcnovels.jp/book/2122

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/596

▼作品公式アカウント

https://x.com/gc_nekotama

――たまには肩の力を抜いて異世界行ってもいいんじゃない？

放課後の迷宮冒険者 7～日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます～

小説：樋辻臥命 イラスト：かれい

ISBN：9784867169803

価格：957円 （本体870円＋税10%）

発売日：2026年6月22日

https://gcnovels.jp/book/2121

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/594

キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

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