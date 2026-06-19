【界 秋保】宮城の地で育まれたシングルモルトウイスキー『シングルモルト宮城峡』と和紅茶の華やかな香りが溶け合うオリジナルカクテル。大人の「伊達な茶会アフタヌーンティー」登場

星野リゾート秋の「伊達な茶会アフタヌーンティー」

宮城県仙台市の奥座敷・秋保温泉に佇む星野リゾートの温泉旅館「界 秋保」にて、2026年9月1日から11月30日までの期間、宮城の地で育まれたシングルモルトウイスキー『シングルモルト宮城峡』を使用したオリジナルカクテルが登場する「伊達な茶会アフタヌーンティー」を提供します。清流・名取川を望む「せせらきラウンジ」にて、晩秋には黄金色に輝く紅葉を眺めながら、地域が誇る銘酒と旬の味のマリアージュが楽しめます。

特徴１ 宮城の地で育まれたシングルモルトウイスキー『シングルモルト宮城峡』と和紅茶が溶け合うオリジナルカクテル

乾杯の1品に用意したのは、ニッカウヰスキーとのコラボレーションにより、宮城の地で育まれた『シングルモルト宮城峡』を使用したオリジナルカクテルです。ベースとなるのは、世界的な酒類コンペティション『ISC』（＊１）で受賞歴を持つシングルモルトウイスキー『シングルモルト宮城峡』。これに、渋みが少なく、すっきりとした甘みが特徴の和紅茶を掛け合わせ、爽やかな炭酸水をミストとしてまとわせました。ウイスキーがもつ、リンゴや洋梨を思わせるフルーティーな甘みに、まろやかな和紅茶が相性抜群で、互いの華やかな香りを引き立て合う、スイーツにぴったりのカクテルです。



＊１ 世界的な酒類コンペティション「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（International Spirits Challenge）」

ニッカウヰスキー『シングルモルト宮城峡』と和紅茶を合わせたオリジナルカクテル

取り組みについてニッカウヰスキー株式会社からのコメント

仙台 宮城峡蒸溜所は、広瀬川と新川というふたつの清流に恵まれた地で、華やかでフルーティー、優しくやわらかな個性を持つ原酒づくりを続けてきました。ニッカウヰスキーが掲げる“生きるを愉しむウイスキー”の想いを、界 秋保様の地域に根ざしたおもてなしと重ね、宮城峡の余韻をまとった一杯を通じて、秋保の自然や秋の味覚と響き合う、心豊かな午後をお愉しみいただければ幸いです。

特徴２ 秋の彩りと素材を活かした、モダンなスイーツとセイボリー

オリジナルカクテルと味わう秋のスイーツには、上品な甘さのマロングラッセや、秋保ワイナリーのシードルが香るベリーヌを用意しました。セイボリーには、南瓜のムースや、リッチな香りが広がるトリュフ茸のメニューが並びます。これらに加え、宮城名物のずんだをアレンジしたモンブランなど、全11品を提供します。オリジナルカクテル「宮城峡の和紅茶ミスト」と相性の良い豊かな風味を、モダンなスタイルで表現した、秋限定のラインナップです。

左からマロングラッセ、チョコムース、秋保ワイナリーのシードルのゼリーにしたベリーヌ左からトリュフ茸、サツマイモのフリット、南瓜のムース特徴３ 清流と紅葉をめでる、せせらきラウンジでいただく

清流、名取川のせせらぎに面した界 秋保の随一の特等席「せせらきラウンジ」で提供します。屋外の空気を感じられる開放的な空間で、日常を忘れる静寂に浸れます。11月を過ぎる頃には、目の前の木々が徐々に色づき、紅葉が広がります。1日4組限定の静かな環境で、秋を感じる時間は格別です。ウイスキーを育み、美味しい秋の実りをもたらす宮城の清流。また、のんびりとした温泉情緒を見守るせせらぎにうっとりしながら、東北の深まる秋を心ゆくまで堪能できます。

秋の「伊達な茶会アフタヌーンティー」概要

期間：2026年9月1日～11月30日

時間：13:30～14:30

場所：せせらきラウンジ

含まれるもの：セイボリー・スイーツ（全11品）、宮城峡の和紅茶ミスト、紅茶

料金：1名 5,500円（税込）

定員：1日4組10名まで

予約：公式サイトにて10日前までに要予約

対象：宿泊者限定

界 秋保（宮城県・秋保温泉）

仙台の奥座敷である秋保温泉に佇む温泉宿。目の前に広がる渓流や自然の風景を眺め、仙台藩の伊達政

宗公がもたらした、斬新で粋な文化から着想を得たおもてなしを楽しめます。

所在地：〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元平倉1番地

電話 ：050-3134-8092（界予約センター）

客室数：49室

料金 ：1泊35,000円～（2名1室利用時1名あたり、サービス料‧税込、夕朝食付）

交通 ：JR仙台駅より車で約30分、仙台空港より車で約45分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/kaiakiu/

「界」とは

「界」は星野リゾートが全国に展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」などを通じて、その地の「温泉文化」が楽しめるのが特徴です。2026年には「界 草津」（群馬県・草津温泉）、「界 宮島」（広島県・宮島口温泉）、「界 蔵王」（山形県・蔵王温泉）の3施設の開業、「界 松本」（長野県・浅間温泉）のリニューアルオープン、2027年には「界 嬉野」（佐賀県・嬉野温泉）の開業を予定しています。

URL:https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/