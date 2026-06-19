「京進」×コペル英会話が京都でリアル開催！大人の学び直しを気軽にスタート「つまずかないスピーキング」の極意をイムラン校長が直接伝授











7月5日、初級レベルの3クラスを実施。参加無料総合教育サービスを展開する株式会社京進（本社：京都市下京区）が運営する「京進の大人向け英会話COPER ENGLISH（以下コペル英会話）」は、2026年7月5日（日）に受講料無料の特別出張レッスンを開催します。会場は「京進の大学受験 TOPΣ 京都駅前校」で、初心者でも安心して参加できる3クラスを実施します。近年、キャリアアップや趣味の充実などを目的とした「大人の学び直し（リスキリング）」への関心が高まっています。「英単語は知っているのに、いざとなると言葉が出てこない」「夏休みの旅行で英語を使って話してみたいけれど自信がない」といった、英語に関する悩みをお持ちの方も少なくないでしょう。











今回は、東京・麻布十番本校やオンライン講座などで「わかりやすくて楽しい」と絶大な人気を誇るコペル英会話の校長・イムラン先生が京都へ赴き、リアルな対面レッスンを実施。「つまずき」の原因をすっきり解消し、英語が自然と口から出るようになる特別なコツを直接伝授することで、誰もが気軽に英語学習の一歩を踏み出せる機会を提供いたします。受講内容■誰もがいつでも学べる「生涯教育」の場を広げるために京進グループは、「人の一生を支援する事業」として、幼児教育から学習塾、子どもから大人までを対象とした英会話事業など幅広く展開しています。今回は、当グループが持つ関西エリアの校舎ネットワークを活用することで、普段は東京や動画でしか受けられない高品質なレッスンを、京都近隣の皆さまへ直接お届けいたします。変化の激しい現代において、大人になってから新しい知識やスキルを身につける「学び直し」は、人生をより豊かにするための大切な一歩です。京進は、英語に苦手意識がある方や、もう一度挑戦してみたい方々が安心して学べる機会を創出し、「学びたい」という気持ちをすぐ近くで応援したいと考えています。今後も、すべての人がいつでも学びを楽しめる、活気ある社会の実現に貢献してまいります。【セミナー概要】■日時：2026年7月5日（日）【基礎クラス】13:00〜13:50（単語での回答からステップアップしたい方）【初級クラス】14:30〜15:20（2〜3文を繋げて文章で話したい方）【初中級クラス】16:00〜16:50（相手に質問を振り、会話を広げたい方）※最大2クラスまで同時受講が可能です■場所：京進の大学受験TOPΣ 京都駅前校 502教室（京都府京都市下京区東塩小路町685「京都駅」地下街A-3出口から徒歩1分）■受講料：特別価格 無料（通常価格 3,360円）■定員：各クラス15名（満席になり次第締め切り、先着順）■対象：気軽に英語を学び直したい方、夏の旅行や日常会話で英語を使ってみたい方











■講師紹介イムラン・スィディキ

「コペル英会話」校長。YouTube登録者15万人、総再生回数3,000万回を誇る英語教育のスペシャリスト。これまでに延べ80万人以上の生徒に効果的な学習法を提供してきた実績を持つ実業家・講師です。難しい文法用語を使わず、日本人が最も聞き取りやすく、話しやすい独自のメソッドを確立。「英語を勉強するのをやめて、英語を楽しみましょう！」というメッセージに救われた学習者は数知れず。







































