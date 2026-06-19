ポケモンデザインアイテムがwiggle wiggleから登場

株式会社ビーエムスマイルジャパン

2026年6月19日

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キムスミン、竹吉拓）はポケモンデザインを使用したアイテムを発売いたします。本企画では、wiggle wiggleならではの“Maximal HAPPINESS”な世界観に、ポケモンの魅力を掛け合わせた特別デザインの商品を展開。日常使いしやすい雑貨からファッション小物まで、幅広いラインナップをご用意いたしました。

また、商品の発売を記念し、東京・渋谷および大阪にて期間限定POPUP STOREを開催いたします。会場では対象商品の販売に加え、フォトスポット、ノベルティなど、多数のコンテンツをお楽しみいただけます。

POPUP STORE概要

wiggle wiggle JAPAN TOUR 2026 ~Special Pokemon Edition ~

【東京会場】

会場：OPENBASE SHIBUYA

住所：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング1F

開催期間：2026年7月14日（火）～7月20日（月）

営業時間：11:00～21:00（予定）

プレオープンイベント

2026年7月13日（月）19:00～21:00（予定）

著名人・インフルエンサー・メディア関係者・お取引先様を招待したレセプションイベントを実施予定。

【大阪会場】

会場：LUCUA 1100

住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 1100 2F isetan Urban Market

開催期間：2026年7月10日（金）～7月23日（木）

営業時間：10:30～20:30（予定）

ノベルティ

POPUP会場では、来場特典や購入金額に応じたノベルティをご用意しております。

■【POPUPオリジナル】ポケモンスペシャルデザインうちわ

来場者様限定プレゼント

■【POPUPオリジナル】wiggle wiggleデザインステッカー（大阪／東京 全1種）

ご購入者様限定プレゼント

※1会計につき1枚

■【POPUPオリジナル】ポケモンスペシャルデザインステッカー（全3種）

税込5,500円以上ご購入で1枚プレゼント

※お好きなデザインからお選びいただけます

※1会計につき1枚まで

■ポケモンスペシャルデザインアクリルキーリング（全1種）

税込11,000円以上ご購入で1点プレゼント

※1会計につき1点まで

※ポケモンスペシャルデザインアクリルキーリングのノベルティはPOPUP会場および公式オンラインストアにて配布予定

■ポケモンギフトBOX

以下対象商品4アイテムご購入でプレゼント

＜対象商品＞

・[Pokemon Special Design] フード付きパジャマセット

・[Pokemon Special Design] テリーホームスリッパ

・[Pokemon Special Design] メタルチャームキーリング

・[Pokemon Special Design] パターンポーチ

※ポケモンギフトBOXはPOPUP会場のほか、今後別の場所や方法で配布・展開する可能性がございます。

※ポケモンスペシャルデザインステッカー・ポケモンスペシャルデザインアクリルキーリング・ポケモンギフトBOXは、[Pokemon Special Design]アイテムご購入者様限定特典となります。

※商品はPOPUP会場にて展開後、WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKUおよび公式オンラインストアでも販売を予定しております。数量に限りがあるため、在庫状況によっては完売となる場合がございます。

※ノベルティは数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

ポケモンデザインアイテムについて

今回展開する商品では、ピカチュウ／メタモン／カビゴン／イーブイを、wiggle wiggleらしいポップでカラフルな感性で表現。“毎日をもっと楽しく、もっとハッピーに”をテーマに、見ているだけで気分が上がるようなデザインに仕上げました。カラフルな配色やユニークなグラフィックを通じて、ポケモンたちの新たな魅力をお届けします。

商品ラインナップ

※価格はすべて税込表記です。

[Pokemon Special Design]フード付きパジャマセット - イーブイ／\12,290

[Pokemon Special Design]フード付きパジャマセット - メタモン／\12,290

[Pokemon Special Design]フード付きパジャマセット - カビゴン／\12,290

[Pokemon Special Design]フード付きパジャマセット - ピカチュウ／\12,290

[Pokemon Special Design]テリーホームスリッパ 各種／\3,990

[Pokemon Special Design]リユーザブルショッパー(S) - イーブイ／\1,990

[Pokemon Special Design]リユーザブルショッパー(S) - ピカチュウ & カビゴン／\1,990

[Pokemon Special Design]リユーザブルショッパー(M) - ポケモン／\2,390

[Pokemon Special Design]ハンドタオル2Pセット - ピカチュウ & メタモン／\2,790

[Pokemon Special Design]ターポリンミニバッグキーリング 各種／\1,290

[Pokemon Special Design]ミニジュエリーケース 各種／\1.490

[Pokemon Special Design]メタルチャームキーリング 各種／\1,890

[Pokemon Special Design]パターンポーチ - メタモン／\1,290

[Pokemon Special Design]パターンポーチ - カビゴン／\1,290

[Pokemon Special Design]パターンポーチ - イーブイ／\1,290

[Pokemon Special Design]パターンポーチ - メタモン／\1,290

[Pokemon Special Design]ピクニックバッグ - ピカチュウ／\1,990

※販売商品は変更となる場合がございます。

※店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。

SNSキャンペーンについて

X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンwiggle wiggle公式Xアカウントをフォロー＆対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で、「ポケモン商品4種（ギフトBOX付き）」をプレゼントいたします。

LIVE配信企画

wiggle wiggle公式LIVE配信にて、ポケモンデザインアイテムを特集したスペシャル配信を実施予定です。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X：https://x.com/wigglewiggle_jp

▶ BtoB・コラボをご検討の企業様へ

商品の取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどをご検討の企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。

▶ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者：黒石 奈那

TEL：090-7393-5776

メール：nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/