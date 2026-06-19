自分たちの仕事に誇りを持てる“かっこよさ”と“品格”を備えたユニフォーム

カーシーカシマ株式会社

カーシーカシマ株式会社（本社：栃木県佐野市、代表取締役:増田庸佑）の制作するユニフォームが、北海道にある「ルスツリゾートホテル＆コンベンション」の新ユニフォームとして採用されました。

「ルスツリゾートホテル&コンベンション」で働くスタッフさま

導入の経緯

ルスツリゾートホテル＆コンベンション様は、下記3つの視点に着目したすべてが叶うユニフォームを希望。様々なメーカーのサンプルを数十着も取り寄せ、試着検討した結果、すべてクリアしたものとして、カーシーカシマ(株)のユニフォームが採用されました。軽量で動きやすいことや家庭洗濯機でお手入れが可能な点も決め手の一つとなりました。

3つの視点

・デザイン性

― ホテルマンとしての誇りを持てる“かっこよさ”と“品格”を備えていること。

・ストレッチ性

― 毎日長時間着るものだからこそ、ストレスなく動けるような素材を重視。

・汚れ／破損への対応

― 汚れが発生した際、家庭洗濯機でお手入れが可能で破れにくく長く着られるもの。

新ユニフォームの特徴

・レディース用 - 「EFFORTLESS シリーズ」

ジャケットの本来の良さである「きちんと感」を残しつつ、動きやすさを出すために、ブルゾンに良く使われるバックギャザーデザインを採用。フォーマル感はそのままに、驚くほど動きやすい着心地を実現しました。フロントはアクセサリー見えするデザインボタンで華やかな印象を演出。水や皮脂汚れがつきにくい素材を使用しているため、お手入れも簡単です。

・メンズ用 -「 Double Cloth by BRING Material(TM) シリーズ」

廃棄されるはずだった着用済みの服を原料にしたサスティナブル素材「BRING Material(TM)」を使用。窮屈感ゼロで動きやすい素材です。ノーカラージャケットにすることで、堅すぎず、親しみやすい印象を演出。ペンやスマホはもちろん、手帳やパンフレットを収納できる多機能ポケットで、あらゆるシーンをスマートにサポートします。

EFFORTLESS シリーズDouble Cloth by BRING Material(TM) シリーズ

導入後の反応

今まで部門によって異なるデザインのスーツを着用していたが、新しくブラックスーツで統一されたことにより、スマートな印象へと変わったとの声をいただいております。

宿泊客の方々からも「統一感があっていいね」といった声が集まっており、企業イメージアップに貢献できるユニフォーム導入となりました。

着用した感想

着用者のみなさまからは、「ストレッチ性抜群なので非常に動きやすく、着心地も快適」「業務に必要な小物をたくさん入れても、ポケットが深いので、落ちる心配がなくなった」「ブラックスーツになったことで、ほこりや白い汚れなどが目立つのではないかと懸念していましたが、防汚加工がついているため汚れがすぐ落ちて、お手入れが楽」といった、機能面や着心地を好意的に受け止める声が上がっています。さらには、「ブラックスーツで多様な色に合わせやすくなったことから、季節ごとにインナーを変える楽しみができた」という期待の声も寄せられました。

ルスツリゾートホテル＆コンベンションについて

北海道最大級のオールシーズンリゾート「ルスツリゾート」。四季を通して多彩な魅力が楽しむことができます。「自然と未来をいっしょに守る」ことを使命に、地域と協力しながら、未来に向けて自然を知り、学び、守る取り組みをおこなっています。子どもたちに安心して未来を渡せるリゾートをつくるため、自然の仕組みを学びながら楽しめる“学びのあるリゾート”を目指しています。ファミリー、友人同士、ご夫婦やパートナーなど、幅広い層が思い思いの時間を過ごせる、四季それぞれの魅力が詰まった環境です。

カーシーカシマ株式会社について

カーシーカシマ株式会社は、働く人が毎日を快適に、自分らしく働けるユニフォームづくりを通じて、企業価値向上に貢献しています。また、働く人のモチベーション向上やチームの一体感づくりを支えるとともに、サステナブル素材の活用など環境に配慮したものづくりにも力を入れています。これからも働く人・企業・社会に寄り添いながら、働く人の声を活かした商品開発を続けてまいります。

社名：カーシーカシマ株式会社

本社所在地：栃木県佐野市戸奈良町1022

代表者：代表取締役 増田 庸佑

事業内容：女子オフィスユニフォーム/男女サービスユニフォームの企画・製造・販売

設立：1961年1月11日

URL：https://www.karsee.com/