まるで雲の上のようなフワフワした座り心地のリラックスチェア「クラウドネストチェア」クラファンにて販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ベッドのようにくつろげる新感覚リラックスチェア「クラウドネストチェア」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、2026年6月19日(金)から7月30日(木)まで先行販売しております。

【Makuake】https://www.makuake.com/project/logos27/

本アイテムは、「ダラダラしたいけれど、ゴロゴロはしたくない。」という思いから開発されたリラックスチェアです。まるで雲の上にいるようなやわらかな座り心地で、横になり過ぎることなく、ほどよい姿勢を保ちながら快適なリラックスタイムを楽しめます。

座り心地の秘密は、チェアとベッドの中間を目指したシートの絶妙な張り具合と、極太アルミフレームのしなやかな反発力です。身体をやさしく包み込みながらも、上下にフワフワと弾むような感覚を実現しました。LOGOSの人気リラックスチェア「ゆらゆらハンモックチェア」が前後の揺れを楽しむチェアに対し、「クラウドネストチェア」は上下の弾力を楽しむ新感覚のリラックスチェアです。

組み立ては、フレームを組み合わせてシートを装着するだけの３ステップで簡単です。本体両サイドには小物ポケットを装備しており、スマートフォンや文庫本、リモコン、ドリンクボトルなどを手元に収納できるため、立ち上がることなく快適な時間を過ごせます。

仕事や家事の合間に少し休憩したい時、子どもの様子を見守りながらくつろぎたい時、ベランダでゆったり過ごしたい時など、さまざまなシーンで活躍します。また、深く腰掛ければリラックスチェアとして、浅く腰掛ければ食事や作業にも対応します。さらに、コンパクトに収納できるため、アウトドアシーンはもちろん、来客用チェアにもおすすめです。

「クラウドネストチェア」は現在、Makuakeにて500脚限定で先行販売中です。製品の詳細やリターン内容については、プロジェクトページをご確認ください。

詳しくはこちら :https://www.makuake.com/project/logos27/

「クラウドネストチェア」先行販売開始

ベッドのようにくつろげる新感覚リラックスチェア「クラウドネストチェア」を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、500脚限定で先行販売しております。

・実施期間：2026年6月19日(金)～7月30日(木)

・URL：https://www.makuake.com/project/logos27/

・目標金額：300,000円

お得な超早割や2脚セットのほか、オットマンやミニテーブルとして一緒に使えばより充実する「LOGOS コンテナ&ツールスタンド」がセットになったMakuakeだけのお得なセットを、数量限定でご用意しております。

詳しくはMakuake公式サイトよりご確認ください。

製品概要

チェアとベッドの“いいとこ取り”を目指した新感覚リラックスチェア

「ダラダラしたいけれど、ゴロゴロはしたくない。」という思いから開発されたリラックスチェア。まるで雲の上にいるようなやわらかな座り心地で、横になり過ぎることなく、ほどよい姿勢を保ちながら快適なリラックスタイムを楽しめる。

雲の上のような座り心地を生む、絶妙なシート設計

チェアとベッドの中間を目指したシート設計と極太アルミフレームのしなやかな反発力により、身体を包み込むような座り心地と上下に弾むような感覚を実現。「ゆらゆらハンモックチェア」とは異なる、新しいリラックス体験が楽しめる。

3ステップで簡単組立、快適性を高めるポケット付き

フレームを組み合わせてシートを装着するだけの簡単3ステップで組立可能。両サイドには小物ポケットを備え、スマートフォンや文庫本、リモコン、ドリンクボトルなどを手元に収納でき、立ち上がる手間を軽減する。

仕事の合間からベランダ時間まで、さまざまなシーンで活躍

仕事や家事の合間に少し休憩したい時、子どもの様子を見守りながらくつろぎたい時、ベランダでゆったり過ごしたい時など、さまざまなシーンで活躍。深く腰掛ければリラックスチェアとして、浅く腰掛ければ食事や作業にも対応。

500脚限定先行販売！特別セットはオットマン！

お得な超早割や2脚セットのほか、オットマンやミニテーブルとして一緒に使えばより充実する「LOGOS コンテナ&ツールスタンド」がセットになったお得なセットを、500脚限定でご用意。

【 スペック 】

クラウドネストチェア

総重量：（約）3.7kg

サイズ：高さ74×幅89×奥行104cm（座高37cm）

収納サイズ：（約）縦14×横20×長さ51cm

耐荷重：（約）100kg

主素材：アルミニウム、スチール、ポリエステル（PVCコーティング）

構成：本体、収納バッグ

【 関連製品 】

LOGOS コンテナ&ツールスタンド

総重量：（約）700g

サイズ：（約）高さ20×幅48×奥行25cm

収納サイズ：（約）縦30×横48×厚さ2cm

耐荷重：（約）80kg

主素材：スチール、ポリエステル（PVCコーティング）

その他、アイテム詳細やアイテムに関するQ＆Aは、Makuake公式サイトよりご確認ください。

URL：https://www.makuake.com/project/logos27/

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

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