『少女革命計画』とカラオケ館のコラボキャンペーンが開催決定！
カラオケチェーン「カラオケ館」を運営する株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1;N. W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、KAMITSUBAKI STUDIOによる音楽×物語を軸としたプロジェクト「少女革命計画」とのコラボキャンペーンを開催いたします。
▼特設サイトはこちら
https://karaokekan.jp/campaign/detail/1382
少女革命計画×カラオケ館 コラボキャンペーン開催概要開催期間：2026年7月3日(金)～8月31日(月)
歌唱キャンペーン（全店舗実施）
課題曲を歌って賞品に応募できるキャンペーン！
さらに参加者全員にオリジナルスマホ壁紙をランダムでプレゼント
コラボドリンク販売（32店舗実施）
心世紀、罪十罰、少女革命計画のカラーをイメージしたコラボドリンクを販売！
［全3種 / ノンアルコール］各700円（税込）
コラボドリンク1杯ご注文ごとにオリジナルコースター（前半6種、後半6種 / 全12種）をランダムで1枚プレゼント
※コラボドリンクの販売はカラオケ利用のお客様に限ります
※対象店舗は特設サイトをご確認ください
※コラボドリンクの販売は11:00～となります（なんば戎橋本店のみ9:00～）
コラボグッズ販売（32店舗実施）
カラオケを楽しむメンバーをイメージした描き下ろしイラストのグッズを販売！
アクリルスタンド［全6種］各1,870円（税込）
アクリルキーホルダー［全6種］各800円（税込）
缶バッジ［全12種］各550円（税込）
※コラボグッズの販売はカラオケ利用のお客様に限ります
※対象店舗は特設サイトをご確認ください
※コラボグッズの販売は11:00～となります（なんば戎橋本店のみ9:00～）
コラボルーム（1店舗実施）
大迫力のプロジェクター映像とラッピングを施したコラボルーム
コラボルームでしか見られない限定映像も！
ご予約はこちら
【東京】秋葉原本店＜https://sun.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/zpNsRFZvbNwK4yo＞
■ 少女革命計画 アーティストプロフィール■ 心世紀（しんせいき）
現実と仮想が交差するエモーショナルなサウンドが特徴の心世代ポップミュージック
リアルとバーチャルという二層の狭間から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは超新星の光を纏い、眠らない夜を駆け抜ける。
●佳鏡院（かきょういん） 左
X(旧Twitter)：https://x.com/kakyoin_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC0w13AZfaxfatdHdF-bhN3Q
●御莉姫（おりひめ） 中央
X(旧Twitter)：https://x.com/orihime_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPzB4ROWho13wC9ngTCz1hA
●硝子宮（がらすみや） 右
X(旧Twitter)：https://x.com/garasumiya_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCzArdRlyB498Ksl8BIiD6ZA
■ 罪十罰（つみとばつ）
仮想世界に響く歌声で罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン
遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。
●美古途（みこと） 左
X(旧Twitter)：https://x.com/mikoto_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1GH6W6CzBUCR_3oHegiBGw
●夕凪機（ゆうなぎ） 中央
X(旧Twitter)：https://x.com/yunagi_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9tOWVNzMaXDD5SxKP1zAug
●氷夏至（ひなげし） 右
X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTZyqEU7dSXbc4b-NBolgMg
■ 少女革命計画 公式Webサイト・SNS
公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/
公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj