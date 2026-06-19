TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」より、新規描き下ろしのオリジナルイラストを使用したグッズが、アニメガ×ソフマップにて先行販売決定！

株式会社イーディス

◆特設サイト

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=replico_2606(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-sofmap&sid=replico_2606)

◆販売情報

【アニメガ×ソフマップ取扱い店舗】

・アニメガ×ソフマップ 池袋店

・アニメガ×ソフマップ 町田店

・アニメガ×ソフマップ 神戸ハーバーランド店

【通販】

・アキバ☆ソフマップ

https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=replico(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=replico)

◆販売期間

2026年6月19日(金)～7月5日(日)

TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」

アクリルスタンド

販売価格：各1,430円(税込)

本体サイズ：【本体】約50.5×H120.7mm以内、【台座】約48mm×約48mm、【パーツ】約W43.5×H35mm

素材：アクリル

ラインナップ：ナオ/アキ［全2種］

デフォルメアクリルスタンド

単品価格：各990円(税込)

サイズ：約W48×64.5mm以内、【台座】φ30mm

素材：アクリル

ラインナップ：ナオ/アキ/愛川素直/広中律子/森すずみ/望月隼［全6種］

トレーディングアクリルキーホルダー

単品価格：880円(税込)

BOX販売価格：7,040円(税込)

サイズ：約W60×H65mm

素材：アクリル、亜鉛合金

ラインナップ：ナオ/アキ/愛川素直/広中律子/森すずみ/望月隼［8種］

トレーディングホログラム缶バッジ

販売価格：550円(税込)

BOX販売価格：4,400円(税込)

サイズ：約56Φmm

素材：スチール、PET、紙

ラインナップ：ナオ/アキ/愛川素直/広中律子/森すずみ/望月隼［全8種］

ステッカーセット

販売価格：1,100円(税込)

サイズ：約Φ43mm

素材：紙、PP

ラインナップ：［全1種］

トートバック

販売価格：3,300円(税込)

サイズ：約W345×H585mm

素材：綿

ラインナップ：［全1種］

パスケース

販売価格：1,540円(税込)

サイズ：約W180×H100mm

素材：PVC・鉄

ラインナップ：［全1種］

アクリルパネル

販売価格：3,300円(税込)

サイズ：約W148×H210mm

素材：アクリル

ラインナップ：［全1種］

B2タペストリー

販売価格：3,850円(税込)

サイズ：B2

素材：ポリエステル

ラインナップ：［全1種］

ビッグアクリルスタンド

販売価格：3,080円(税込)

サイズ：【本体】約W83×H185mm以内、【台座】約φ58mm【パーツ】約φ39mm

素材：アクリル

ラインナップ：ナオ/アキ［全2種］

※受注商品になります

〈ご案内〉

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

◆権利表記

(C)榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

・会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-27-12 明治安田生命池袋ビル3階

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

■問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

発売元：株式会社イーディス

E-mail：info@edith.co.jp