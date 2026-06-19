『ディズニー ツイステッドワンダーランド』新作「サバナクロー寮」コレクションリングが登場！寮長リングも待望の再販決定！

株式会社テイクアップ

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』コレクションジュエリーに新作「サバナクロー寮」シリーズが登場。寮生たちそれぞれの魅力を繊細に表現したリングに加え、ご好評につき寮長「レオナ・キングスカラー」のリングも再販いたします。カラーストーンをメインにあしらったシンプルで洗練されたデザインは、日常にも特別な瞬間にも上質な輝きを添えるコレクションです。

＜ご予約について＞

予約期間：2026年6月19日（金）12：00～7月20日（月）23：59

ご予約いただいたお品物は2026年10月下旬から順次発送いたします。

※予約後のキャンセル・返品はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

販売ページ：

https://www.tufave.com/pages/(https://www.tufave.com/pages/savanaclaw)savanaclaw(https://www.tufave.com/pages/savanaclaw)

店舗販売：

アトレ川崎店 3階 TAKE-UP Aula

上記店舗では、実物をご覧いただいたうえで店頭予約が可能です。

ぜひお近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいませ。

商品ラインナップ

◆レオナ・キングスカラー リング（※再販アイテム）

メインストーンにはスモーキークォーツを使い「レオナ・キングスカラー」の髪色を表現し、ライオンのたてがみをイメージした石枠にしています。脇石には瞳のカラーをイメージしたグリーンカラーのキュービックジルコニアを留め、レオナらしい色合いに仕上げ、アームは瞳の傷とサバンナの植物モチーフでアシンメトリーなデザインにしました。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとレオナの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、スモーキークォーツ、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約4.0mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号

◆ジャック・ハウル リング



メインストーンにはホワイトトパーズを使い「ジャック・ハウル」の髪色を表現。得意なウィンタースポーツから雪の結晶を思わせる六角形の石枠にしています。脇石には瞳のカラーをイメージしたゴールデンイエローのキュービックジルコニアを留め、アームは寮服をイメージしたパターンとサバンナの植物モチーフでアシンメトリーなデザインに。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとジャックの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、ホワイトトパーズ、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約4.0mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号



◆ラギー・ブッチ リング

メインストーンにはシトリンを使い、三角形の石枠に留めることで「ラギー・ブッチ」の首元のバンダナを表現。脇石には瞳のカラーをイメージした淡いブルーのキュービックジルコニアを留め、ラギーらしい色合いに仕上げました。アームは寮服をイメージしたパターンとサバンナの植物モチーフでアシンメトリーなデザインに。裏面にキャラクター名を刻印し、しっかりとラギーの雰囲気が感じられつつ、さりげないデザインでデイリー使いしやすいリングになっています。

【価格】22,000円（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、シトリン、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅約3.6mm、アーム幅約1.9mm

【展開サイズ】6号～15号

商品は、専用BOXにお包みしてお届け致します。魔法の鏡をイメージしたミラー付きの特別感溢れるBOXをご用意致しました。



※商品１点ごとに１つBOXが付きます。

※写真はサンプルの為、多少の仕様変更がある場合がございます。

(C)Disney

販売元

コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について

株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。

『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。

ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。

公式ショップサイト：https://www.tufave.com/

公式X：https://x.com/TUfave_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/

TUfave運営『株式会社テイクアップ』について

1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

現在、約20店舗で展開中です。

名称 ：株式会社テイクアップ

設立 ：1979/11/26

本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/