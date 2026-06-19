映画『V. MARIA』7月4日(土)より東京・新宿のK′s cinemaにてリバイバル上映決定！目黒鹿鳴館のドキュメンタリー特典映像付き！主演・菊地姫奈、音楽監督・SUGIZOよりコメント到着！

映画『V. MARIA』リバイバル上映決定！

株式会社メディアミックス・ジャパン

このたび、映画『V. MARIA』が、7月4日(土)より1週間限定で、東京・新宿のK’s cinemaにてリバイバル上映されることが決定しました。

映画『V. MARIA』は、創立30周年を迎えた制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン(MMJ)の新たなるチャレンジとして、20～30代の若手社員を対象に劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」の第一弾。子どもの頃からヴィジュアル系バンドを追いかけ、現在もバンギャ活動を行う小澤プロデューサーが、「現在元気のないヴィジュアル系シーンを盛り上げたい！」との想いから企画を発案しました。

主演を務めたのは、モデル・俳優として活躍の場を広げる菊地姫奈。監督は、『大和（カリフォルニア）』『VIDEOPHOBIA』などで知られる宮崎大祐が務めています。さらに、音楽監督にはSUGIZOを迎え、主題歌や劇中歌をはじめ作中の音楽演出を担当しました。

主題歌「V. MARIA」はLUNA SEAの楽曲「VIRGIN MARY」を本作のために再構築。本作が描く祈りや葛藤、救済の物語と深く響き合い、『V. MARIA』の世界観をより鮮明に浮かび上がらせています。また、作中にはLUNA SEAをはじめとした、懐かしの90年代V系グッズや楽曲が散りばめられ、ヴィジュアル系カルチャーへのリスペクトと熱量に満ちた作品世界を彩りました。

本作は目黒シネマでの上映では連日満席となったほか、「第20回大阪アジアン映画祭」インディ・フォーラム部門や、「モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭(Festival du nouveau cinema)」TEMPS 0部門に正式出品されるなど、大きな反響を呼びました。その後もヴィジュアル系ファンや音楽ファン、映画ファンを中心に口コミが広がり続け、“もう一度スクリーンで観たい”という声に応える形で、7月4日(土)より、東京・新宿にあるミニシアター、K’s cinemaでのリバイバル上映が実現しました。上映初日の7月4日(土)には舞台挨拶を開催予定。また、7月5日(日)～10日(金)の上映では、ヴィジュアル系シーンの聖地・目黒鹿鳴館の歴史を追ったドキュメンタリーフィルム『追憶と黎明 Documentary film from “Meguro Rockmaykan”』の特典映像も同時上映。ヴィジュアル系カルチャーへの想いが交差する、特別な上映週間となりそうです。

主演・菊地姫奈、音楽監督・SUGIZOよりコメント到着！

リバイバル上映にあたり、主演の菊地姫奈と、音楽監督を務めたSUGIZOよりコメントが到着しました。

●菊地姫奈コメント

この度『V. MARIA』のリバイバル上映が決定しました。

再びスクリーンで作品が上映されると聞いたとき、本当に嬉しい気持ちでいっぱいになりました。

『V. MARIA』は私にとって、とても特別な作品です。

撮影期間中に感じたこと、作品を通して出会えた景色や人、そして完成した作品を皆さんに届けられた喜びは、今でも大切な思い出として心に残っています。

公開当時、劇場へ足を運んでくださった皆さん、一つひとつの感想を届けてくださった皆さんのおかげで、この作品はたくさんの方に愛される作品になりました。

そして今回、もう一度皆さんに観ていただける機会をいただけたことをとても幸せに思います。

目黒鹿鳴館のドキュメンタリー特典映像も上映されるということで、作品の世界観やヴィジュアル系カルチャーへの想いをより深く感じていただける特別な上映期間になると思います。

初めてご覧になる方には『V. MARIA』の世界を新鮮な気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいですし、以前観てくださった方には、あの時とはまた違った気持ちで作品と向き合っていただけたら嬉しいです。

スクリーンだからこそ感じられる空気感やあの時感じた音楽、景色、登場人物たちの感情の揺らぎを、ぜひ劇場で受け取ってください。

劇場でお会いできるのを楽しみにしています。

●SUGIZOコメント

『V. MARIA』リバイバル上映決定、本当に嬉しく思います。

本作は既にこれまでにも世界各地で公開し好評を博していて、

音楽的にも自分の源流を表現することができた非常に思い入れの強い作品を、

こうして世界中で注目していただけていることがただただ光栄です。

そして個人的には大リスペクトな宮崎大祐ワールドの一部になれたことがとにかく感無量です。

未見の人はこれを機に是非本作品を劇場にて爆音で体験してください！

J.ROCKカルチャーを軸に時空を超えた母娘の絆の物語を共に愛でてただけたら幸いです！

リバイバル上映劇場情報

上映劇場：K's cinema

(〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目35-13 3F)

上映日程：7月4日(土)～7月10日(金)

※7月5日(日)～7月10日(金)は以下の特典映像あり

「追憶と黎明 Documentary film from“Meguro Rockmaykan”」(17分)

※詳細は劇場HP(https://www.ks-cinema.com)をご確認ください。

舞台挨拶開催決定！

リバイバル上映を記念して、舞台挨拶を開催いたします。

開催日：７月４日(土) 16：45の回上映後

登壇者：サヘル・ローズ、宮崎大祐監督

※舞台挨拶の日程や登壇者は追加・変更になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※詳細は劇場HP、映画公式SNSにて発表いたします。

映画『V. MARIA』

【あらすじ】

母子家庭で育った主人公(マリア)は 母の突然の死後、遺品整理をしている中で、母が若い時に収集していたCDと写真、日記、そして自分と同じく「MARIA」と名付けられた再生できないデモ テープを見つける。

母が生前隠していた秘密とは？デモテープの中身は一体どんな曲 なのか？母の秘密を知るためにマリアはライブハウスへと向かう。そこで待っていたのは、ヴィジュアル系と呼ばれる奇天烈な音楽だった。

【映画祭出品歴】

・「第20回大阪アジアン映画祭」インディ・フォーラム部門 正式出品

・「第54回モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭(Festival du nouveau cinema)」TEMPS 0部門 正式出品

・「台湾高雄映画祭(Kaohsiung Film Festival)」Transforming Japan部門 正式出品

・「第39回高崎映画祭」邦画セレクション部門 正式出品

・「第18回ライトハウス国際映画祭(LIGHTHOUSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL)」 正式出品

【クレジット】

タイトル：V. MARIA

※すべて半角表記、ピリオドの後に半角スペースが入ります／読み方：ヴィイマリア

出演：菊地姫奈

藤重政孝、真雪、吉田凜音、サヘル・ローズ、西村瑞樹、まいきち、大島璃乃、佐藤流司、藤田朋子

監督：宮崎大祐

脚本：池亀三太

音楽：SUGIZO

公式サイト：https://mcinema-vmaria.my.canva.site

【SNS】

公式X：https://x.com/Mcinema_MMJ ＠Mcinema_MMJ

公式Instagram：https://www.instagram.com/mcinema_mmj/ ＠mcinema_mmj

#Vマリ #MCINEMA

■株式会社メディアミックス・ジャパンについて

チャネルを問わず「面白い」や「驚き」を世界に発信する総合エンターテイメントプロダクションです。

1993年4月にスタートしたMMJ は、テレビドラマ制作を皮切りにバラエティ制作、舞台製作、映画製作と着実に活躍のフィールドを広げてきました。 今では連続ドラマのタイトル数も200を越え、日本有数のドラマプロダクションとして確固たる地位を築いております。

また2016年に設立した芸能プロダクション『BLUE LABEL』では、磯村勇斗、咲妃みゆ、菊地姫奈らの活躍や大東駿介の新加入により、業界内からも熱い注目を集めています。

■会社概要

社名： 株式会社メディアミックス・ジャパン(Media Mix Japan Co., Ltd. 略称:MMJ)

所在地： 〒107-0062 東京都港区南⻘山 1-15-14 新乃木坂ビル 7F

代表者： 代表取締役社長 東城祐司

設立： 1993年4月2日

公式サイト： https://www.mmj-pro.co.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/MediaMixJapan

X： https://x.com/mmj_pro

Instagram： https://www.instagram.com/mmj_pro/

■主な制作作品

【ドラマ】

「家政夫のミタゾノ」、「波よ聞いてくれ」、「ハヤブサ消防団」、「星降る夜に」、「アリバイ崩し承ります」、「まだ結婚できない男」、「時効警察はじめました」、「奪い愛、 夏」、「特命係長只野仁」、「素敵な選TAXI」、「GTO」、「白い春」、「ドラゴン桜」、「アットホーム・ダッド」、「君の手がささやいている」ほか

【映画】

「V. MARIA」、「恐怖人形」、「走れ! T校バスケット部」、「覆面系ノイズ」、「gift」 ほか

【バラエティ】

「このデートはフィクションです。」、「最強LINEグループ旅」、「フリースタイルダンジョン」、

「内田篤人のSDGsスクール!」、「ラップスタア」、「梅田サイファーの水曜TheNIGHT」ほか

【舞台】

「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」、「銀河鉄道の父」、

「いつもポケットにショパン」、「若様組まいる」、「私のホストちゃん」シリーズ ほか

以上