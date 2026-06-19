2026年電気自動車用駆動モーター軸受市場レポート：市場規模＋業界見通し＋国家戦略- 年平均成長率（CAGR）10.9％で成長（2026～2032年）
LP Informationの最新分析によれば、世界の電気自動車用駆動モーター軸受市場は2025年に1.70億米ドル規模へ到達した。
2032年には市場規模が3.64億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は10.9%で推移する見通しである。
市場拡大を支えているのは、EVパワートレインの高回転化、高効率化、および静粛性要求の強まりである。
競争構造では上位企業への集中度が高く、品質保証力と電食対策技術が主要な差別化要因となっている。
電気自動車用駆動モーター軸受は電気自動車の駆動モーターに搭載される精密軸受である。ローター軸を支持・精密に位置決めし、低摩擦での回転を実現する。
従来型モーター軸受と比較し、電気自動車用駆動モーター軸受は超高速運転、高ラジアル荷重（アキシャル荷重が作用する場合もある）、低騒音・低振動（NVH）、グリスの長寿命・耐高温性に対応した設計となる。加えて、電流の流通によるピッチングやフルーティングといった電気的損傷への耐性も極めて重要な性能であり、絶縁皮膜やセラミック転動体を採用することで当該性能を確保するケースが多い。
市場規模と今後5年予測：高速化と高効率化需要が拡大
電気自動車用駆動モーター軸受市場は、EV普及の進展とともに機能部材市場として存在感を高めている。LP Information調査チームの最新レポート「世界電気自動車用駆動モーター軸受市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/785986/ev-drive-motor-bearings)によると、世界市場規模は2025年に1.70億米ドルへ到達し、2032年には3.64億米ドルまで拡大する見通しである。2026～2032年のCAGRは10.9%と、EV関連部材の中でも比較的高い成長率が予測されている。
成長を支える背景には、EV駆動モーターの高回転化と高出力化がある。EVでは急加速や高トルク負荷への対応が求められるため、軸受には従来以上の耐久性と低摩擦性能が必要となる。また、電動車特有の静粛性要求により、NVH性能への要求水準も年々高まっている。
さらに、高電圧化が進む次世代EVでは、シャフト電流による電食リスクが重要課題となっている。このため、絶縁技術や表面処理技術、耐熱潤滑技術などの付加価値領域が市場競争力を左右しており、単なる機械部品市場から高機能材料・精密部材市場へと性格を変えつつある。
図. 電気自動車用駆動モーター軸受世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352856/images/bodyimage2】
図. 世界の電気自動車用駆動モーター軸受市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業への集中が鮮明化
LP Informationの分析によると、主要メーカーにはSKF、Schaeffler、NSK、C&U Company、NTN、JTEKT、Timkenなどが含まれる。欧州系・日本系メーカーが高性能領域で強みを持つ一方、中国メーカーも量産対応力を背景に存在感を高めている。
2025年時点で上位5社の市場シェアは約77%に達しており、市場は比較的高い集中構造を示している。特にEV向けでは品質安定性、寿命保証、NVH性能、電食対策などへの要求が厳しく、自動車メーカー認証を獲得した企業が優位に立ちやすい。
2032年には市場規模が3.64億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は10.9%で推移する見通しである。
市場拡大を支えているのは、EVパワートレインの高回転化、高効率化、および静粛性要求の強まりである。
競争構造では上位企業への集中度が高く、品質保証力と電食対策技術が主要な差別化要因となっている。
電気自動車用駆動モーター軸受は電気自動車の駆動モーターに搭載される精密軸受である。ローター軸を支持・精密に位置決めし、低摩擦での回転を実現する。
従来型モーター軸受と比較し、電気自動車用駆動モーター軸受は超高速運転、高ラジアル荷重（アキシャル荷重が作用する場合もある）、低騒音・低振動（NVH）、グリスの長寿命・耐高温性に対応した設計となる。加えて、電流の流通によるピッチングやフルーティングといった電気的損傷への耐性も極めて重要な性能であり、絶縁皮膜やセラミック転動体を採用することで当該性能を確保するケースが多い。
市場規模と今後5年予測：高速化と高効率化需要が拡大
電気自動車用駆動モーター軸受市場は、EV普及の進展とともに機能部材市場として存在感を高めている。LP Information調査チームの最新レポート「世界電気自動車用駆動モーター軸受市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/785986/ev-drive-motor-bearings)によると、世界市場規模は2025年に1.70億米ドルへ到達し、2032年には3.64億米ドルまで拡大する見通しである。2026～2032年のCAGRは10.9%と、EV関連部材の中でも比較的高い成長率が予測されている。
成長を支える背景には、EV駆動モーターの高回転化と高出力化がある。EVでは急加速や高トルク負荷への対応が求められるため、軸受には従来以上の耐久性と低摩擦性能が必要となる。また、電動車特有の静粛性要求により、NVH性能への要求水準も年々高まっている。
さらに、高電圧化が進む次世代EVでは、シャフト電流による電食リスクが重要課題となっている。このため、絶縁技術や表面処理技術、耐熱潤滑技術などの付加価値領域が市場競争力を左右しており、単なる機械部品市場から高機能材料・精密部材市場へと性格を変えつつある。
図. 電気自動車用駆動モーター軸受世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352856/images/bodyimage2】
図. 世界の電気自動車用駆動モーター軸受市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：上位企業への集中が鮮明化
LP Informationの分析によると、主要メーカーにはSKF、Schaeffler、NSK、C&U Company、NTN、JTEKT、Timkenなどが含まれる。欧州系・日本系メーカーが高性能領域で強みを持つ一方、中国メーカーも量産対応力を背景に存在感を高めている。
2025年時点で上位5社の市場シェアは約77%に達しており、市場は比較的高い集中構造を示している。特にEV向けでは品質安定性、寿命保証、NVH性能、電食対策などへの要求が厳しく、自動車メーカー認証を獲得した企業が優位に立ちやすい。