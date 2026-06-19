レーダービデオ一体型マシン市場分析レポート：2026年11670百万米ドル、2032年までの成長予測
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、スマートシティや自動運転時代の基幹センサーとして注目を集める最新調査レポート、「レーダービデオ一体型マシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、高度道路交通システム（ITS）や車路協調（V2X）の中核デバイスとして急速に普及が進むレーダービデオ一体型マシン（Radar Video All-in-One Machine）を対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的に分析した、インフラ事業者、システムインテグレーター、投資家にとって必携の戦略資料です。
製品定義と市場規模
レーダービデオ一体型マシンとは、ミリ波レーダーと高解像度カメラを単一筐体に統合した先進的なセンシングデバイスです。従来の単独型センサーが抱えていた課題--すなわち、カメラは悪天候や夜間の視認性低下に弱く、レーダー単体では可視化情報が不足する--を解決し、「レーダーの高精度な距離・速度検知」と「カメラの視覚的認識能力」を融合させることで、全天候・多目的なターゲット検出を実現します。
本装置は、車両の位置・速度・方向・種類をリアルタイムに把握し、200mから最長350mの広範囲にわたって複数ターゲットの同時追跡が可能です。道路上の車両だけでなく歩行者や二輪車までも高精度に識別できることから、高速道路や都市交差点における高度な交通制御や、自動運転のための路側インフラとしての需要が急速に拡大しています。
Global Info Researchの調査によれば、世界のレーダービデオ一体型マシン市場は2025年に約13.4億ドル（1,340百万ドル）規模に達し、2032年までに約43.1億ドル（4,310百万ドル）に成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は18.7％に達します。この急成長の背景には、世界各国で進むスマートシティ投資の拡大と、交通事故削減を目的とした高度な交通監視システムへのニーズの高まりがあります。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254496/radar-video-all-in-one-machine
市場成長を牽引する主要因子
本市場の成長を支える最大の要因は、スマートシティおよび自動運転社会の実現に向けたインフラ投資の加速です。世界各国が掲げる交通事故ゼロに向けたビジョンや、効率的な都市交通管理への要求が、高精度な路側センサーの導入を後押ししています。
第二に、既存の交通監視システムからの更新需要です。従来のループコイル式車両検知器や単機能カメラでは、多様化する交通データの取得ニーズに対応しきれなくなっており、レーダーとビデオを統合した多機能デバイスへのリプレースが進んでいます。特に高速道路やトンネルなどのインフラでは、リアルタイムの事故事件検知や、交通流解析の高度化が強く求められています。
第三に、4Dイメージングレーダー技術の進化です。従来の距離・速度・角度に加え、高さ方向の情報を取得可能な4Dレーダーの実用化により、ターゲットのより精密な識別と追跡が可能となり、新たなユースケースを創出しています。
製品別・用途別市場分類
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、スマートシティや自動運転時代の基幹センサーとして注目を集める最新調査レポート、「レーダービデオ一体型マシンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、高度道路交通システム（ITS）や車路協調（V2X）の中核デバイスとして急速に普及が進むレーダービデオ一体型マシン（Radar Video All-in-One Machine）を対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的に分析した、インフラ事業者、システムインテグレーター、投資家にとって必携の戦略資料です。
製品定義と市場規模
レーダービデオ一体型マシンとは、ミリ波レーダーと高解像度カメラを単一筐体に統合した先進的なセンシングデバイスです。従来の単独型センサーが抱えていた課題--すなわち、カメラは悪天候や夜間の視認性低下に弱く、レーダー単体では可視化情報が不足する--を解決し、「レーダーの高精度な距離・速度検知」と「カメラの視覚的認識能力」を融合させることで、全天候・多目的なターゲット検出を実現します。
本装置は、車両の位置・速度・方向・種類をリアルタイムに把握し、200mから最長350mの広範囲にわたって複数ターゲットの同時追跡が可能です。道路上の車両だけでなく歩行者や二輪車までも高精度に識別できることから、高速道路や都市交差点における高度な交通制御や、自動運転のための路側インフラとしての需要が急速に拡大しています。
Global Info Researchの調査によれば、世界のレーダービデオ一体型マシン市場は2025年に約13.4億ドル（1,340百万ドル）規模に達し、2032年までに約43.1億ドル（4,310百万ドル）に成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は18.7％に達します。この急成長の背景には、世界各国で進むスマートシティ投資の拡大と、交通事故削減を目的とした高度な交通監視システムへのニーズの高まりがあります。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254496/radar-video-all-in-one-machine
市場成長を牽引する主要因子
本市場の成長を支える最大の要因は、スマートシティおよび自動運転社会の実現に向けたインフラ投資の加速です。世界各国が掲げる交通事故ゼロに向けたビジョンや、効率的な都市交通管理への要求が、高精度な路側センサーの導入を後押ししています。
第二に、既存の交通監視システムからの更新需要です。従来のループコイル式車両検知器や単機能カメラでは、多様化する交通データの取得ニーズに対応しきれなくなっており、レーダーとビデオを統合した多機能デバイスへのリプレースが進んでいます。特に高速道路やトンネルなどのインフラでは、リアルタイムの事故事件検知や、交通流解析の高度化が強く求められています。
第三に、4Dイメージングレーダー技術の進化です。従来の距離・速度・角度に加え、高さ方向の情報を取得可能な4Dレーダーの実用化により、ターゲットのより精密な識別と追跡が可能となり、新たなユースケースを創出しています。
製品別・用途別市場分類