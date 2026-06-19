ビール分配装置市場データ予測：2026年427百万米ドル、2032年540百万米ドル規模へ拡大
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、外食・ホスピタリティ産業の基盤を支える重要機器に焦点を当てた最新調査レポート、「ビール分配装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、バー、レストラン、ホテルなどの商業施設において生ビールを最適な状態で提供するために不可欠なビール分配装置（Beer Dispensing Equipment）を対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的に分析した、外食産業経営者、機器メーカー、投資家にとって必携の戦略資料です。
市場規模と製品定義
ビール分配装置とは、樽（ケグ）からビールを冷却・炭酸調整し、最適な温度と品質で注出するための専用システムを指します。直接引き出し式（ダイレクトドローシステム）、エア冷却式、グリコール冷却式などの方式があり、店舗規模や提供スタイルに応じて多様な製品が展開されています。
本市場の世界規模は、2024年時点で約3億8,600万ドル（386百万ドル）と推定され、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長を続け、2031年までには約5億900万ドル（509百万ドル）に拡大する見込みです。また、より広義のビール分配システム市場（冷却システムや配管を含む総合システム）で見れば、2024年の市場規模は約8億3,900万ドル（839百万ドル）に達し、2031年には約12億7,700万ドル（1,277百万ドル）に成長すると予測されており、CAGRは6.2％に達します。この成長率の差は、分配装置単体よりもシステム全体への需要拡大がより顕著であることを示しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254495/beer-dispensing-equipment
市場成長を牽引する主要因子
本市場の成長を支える最大の要因は、世界規模でのクラフトビール需要の拡大です。消費者の多様化する味覚嗜好に対応し、従来の大手ブランドに加え、地元醸造所が生み出す個性豊かなクラフトビールの人気が高まっています。これに伴い、複数の銘柄を適切な温度と炭酸状態で提供できる高機能な分配装置へのニーズが増加しています。
第二に、外食産業およびホスピタリティ業界の回復と成長が挙げられます。パンデミック後の飲食店、ホテル、イベント会場などの営業正常化に加え、アジア太平洋地域を中心とした新興国市場での外食文化の浸透が市場拡大に寄与しています。
第三に、省エネルギー性能とデジタル制御技術の進歩です。環境規制の強化や運用コスト削減の観点から、エネルギー効率の高い冷却システムや、デジタル温度管理・遠隔監視機能を搭載したスマート分配装置が市場を牽引しています。
製品別・用途別市場分類
市場は以下のセグメントに細分化され、それぞれが固有の成長動態を示しています。
製品別（容量別）：Below 10L、10L-30L、30L-50L、Above 50L
用途別：Bars（バー）、Restaurants（レストラン）、Hotels（ホテル）、Others（その他）
製品別では、小規模な飲食店やイベント用途での取り扱いやすさから10L-30Lクラスの需要が安定的に推移する一方、大規模施設向けのAbove 50Lクラスは業務用として高い成長を示しています。用途別では、バーやレストランが依然として主要な需要先である一方、ホテルやスポーツ施設、オフィスビルなど、新たな設置場所の開拓が進んでいます。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、外食・ホスピタリティ産業の基盤を支える重要機器に焦点を当てた最新調査レポート、「ビール分配装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、バー、レストラン、ホテルなどの商業施設において生ビールを最適な状態で提供するために不可欠なビール分配装置（Beer Dispensing Equipment）を対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的に分析した、外食産業経営者、機器メーカー、投資家にとって必携の戦略資料です。
市場規模と製品定義
ビール分配装置とは、樽（ケグ）からビールを冷却・炭酸調整し、最適な温度と品質で注出するための専用システムを指します。直接引き出し式（ダイレクトドローシステム）、エア冷却式、グリコール冷却式などの方式があり、店舗規模や提供スタイルに応じて多様な製品が展開されています。
本市場の世界規模は、2024年時点で約3億8,600万ドル（386百万ドル）と推定され、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長を続け、2031年までには約5億900万ドル（509百万ドル）に拡大する見込みです。また、より広義のビール分配システム市場（冷却システムや配管を含む総合システム）で見れば、2024年の市場規模は約8億3,900万ドル（839百万ドル）に達し、2031年には約12億7,700万ドル（1,277百万ドル）に成長すると予測されており、CAGRは6.2％に達します。この成長率の差は、分配装置単体よりもシステム全体への需要拡大がより顕著であることを示しています。
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市場成長を牽引する主要因子
本市場の成長を支える最大の要因は、世界規模でのクラフトビール需要の拡大です。消費者の多様化する味覚嗜好に対応し、従来の大手ブランドに加え、地元醸造所が生み出す個性豊かなクラフトビールの人気が高まっています。これに伴い、複数の銘柄を適切な温度と炭酸状態で提供できる高機能な分配装置へのニーズが増加しています。
第二に、外食産業およびホスピタリティ業界の回復と成長が挙げられます。パンデミック後の飲食店、ホテル、イベント会場などの営業正常化に加え、アジア太平洋地域を中心とした新興国市場での外食文化の浸透が市場拡大に寄与しています。
第三に、省エネルギー性能とデジタル制御技術の進歩です。環境規制の強化や運用コスト削減の観点から、エネルギー効率の高い冷却システムや、デジタル温度管理・遠隔監視機能を搭載したスマート分配装置が市場を牽引しています。
製品別・用途別市場分類
市場は以下のセグメントに細分化され、それぞれが固有の成長動態を示しています。
製品別（容量別）：Below 10L、10L-30L、30L-50L、Above 50L
用途別：Bars（バー）、Restaurants（レストラン）、Hotels（ホテル）、Others（その他）
製品別では、小規模な飲食店やイベント用途での取り扱いやすさから10L-30Lクラスの需要が安定的に推移する一方、大規模施設向けのAbove 50Lクラスは業務用として高い成長を示しています。用途別では、バーやレストランが依然として主要な需要先である一方、ホテルやスポーツ施設、オフィスビルなど、新たな設置場所の開拓が進んでいます。