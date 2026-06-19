EV充電・交換設備市場分析レポート：2026年49600百万米ドル、2032年までの成長予測
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、電動化社会の基盤インフラとして急速に発展する市場に焦点を当てた最新調査レポート、「EV充電・交換設備の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、電気自動車（EV）の普及に伴い需要が急拡大している充電設備（Charging Equipment）およびバッテリー交換設備（Battery Swapping Equipment）を対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的かつ網羅的に分析した、自動車メーカー、インフラ事業者、投資家にとって必携の戦略資料です。
市場規模と成長見通し
世界のEV充電・交換設備市場は、2024年に約288億5,000万ドル（2兆8,850億円）規模であったものが、2031年までに約2,018億ドル（20兆1,800億円）に拡大し、年平均成長率（CAGR）32.5％という驚異的な成長を遂げると予測されています。この急成長の背景には、世界のEV販売台数の堅調な拡大があります。2022年には世界で1,050万台の新たなBEV（バッテリーEV）およびPHEV（プラグインハイブリッドEV）が納車され、前年比55％増加しました。
特に中国市場の存在感は圧倒的です。2022年の中国新エネルギー車生産台数は700万台、販売台数は680万台に達し、前年比それぞれ96.9％、93.4％増加しました。新エネルギー車の市場シェアは25.6％に達し、その生産・販売台数は8年連続で世界首位を維持しています。そのうち純粋EVの販売台数は536万5,000台で、前年比81.6％増加しました。欧州市場も堅調に推移しており、2022年の純粋EV販売台数は前年比29％増の158万台を記録しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254493/ev-charging-and-swapping-equipment
製品定義と市場セグメント
EV充電・交換設備市場は、製品別に「Charging Equipment（充電設備）」と「Battery Swapping Equipment（バッテリー交換設備）」の2大セグメントに分類されます。充電設備は家庭用AC充電器から公共用DC急速充電器まで多様な製品を含み、バッテリー交換設備は専用ステーションにおけるバッテリーパックの自動交換システムを指します。
用途別では、「Residential（住宅・家庭用）」と「Public Place（公共施設・商業用）」に区分されます。家庭用市場は個人ユーザーの自宅充電ニーズを背景に安定的な需要を示す一方、公共施設向けは急速充電器や交換ステーションの整備拡大により高い成長率を示しています。
業界の主要な発展動向
本市場における発展の傾向として、以下の点が特に重要です。
第一に、超急速充電技術の進化です。 80kWを超える高出力DC急速充電器の普及が進んでおり、MSIに代表されるPC・電源技術メーカーも新たにこの分野に参入しています。2023年時点で世界の公共急速充電器の設置台数は120万台に達し、前年比45％増加しました。特に中国は世界の急速充電器設置台数の70％以上を占め、インフラ整備をリードしています。
第二に、バッテリー交換（Battery Swapping）モデルの拡大です。 NIOやGeely、Aultonなどの企業が積極的に交換ステーションのネットワーク構築を進めており、特に二輪・三輪EV向けの交換サービスがアジアを中心に成長しています。2026年1月にはNIOとCATLが5年間の戦略的協力契約を締結し、バッテリー技術の共同開発と交換ステーションネットワークのグローバル拡大を発表するなど、業界再編の動きも活発化しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、電動化社会の基盤インフラとして急速に発展する市場に焦点を当てた最新調査レポート、「EV充電・交換設備の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、電気自動車（EV）の普及に伴い需要が急拡大している充電設備（Charging Equipment）およびバッテリー交換設備（Battery Swapping Equipment）を対象に、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなどを多角的かつ網羅的に分析した、自動車メーカー、インフラ事業者、投資家にとって必携の戦略資料です。
市場規模と成長見通し
世界のEV充電・交換設備市場は、2024年に約288億5,000万ドル（2兆8,850億円）規模であったものが、2031年までに約2,018億ドル（20兆1,800億円）に拡大し、年平均成長率（CAGR）32.5％という驚異的な成長を遂げると予測されています。この急成長の背景には、世界のEV販売台数の堅調な拡大があります。2022年には世界で1,050万台の新たなBEV（バッテリーEV）およびPHEV（プラグインハイブリッドEV）が納車され、前年比55％増加しました。
特に中国市場の存在感は圧倒的です。2022年の中国新エネルギー車生産台数は700万台、販売台数は680万台に達し、前年比それぞれ96.9％、93.4％増加しました。新エネルギー車の市場シェアは25.6％に達し、その生産・販売台数は8年連続で世界首位を維持しています。そのうち純粋EVの販売台数は536万5,000台で、前年比81.6％増加しました。欧州市場も堅調に推移しており、2022年の純粋EV販売台数は前年比29％増の158万台を記録しています。
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製品定義と市場セグメント
EV充電・交換設備市場は、製品別に「Charging Equipment（充電設備）」と「Battery Swapping Equipment（バッテリー交換設備）」の2大セグメントに分類されます。充電設備は家庭用AC充電器から公共用DC急速充電器まで多様な製品を含み、バッテリー交換設備は専用ステーションにおけるバッテリーパックの自動交換システムを指します。
用途別では、「Residential（住宅・家庭用）」と「Public Place（公共施設・商業用）」に区分されます。家庭用市場は個人ユーザーの自宅充電ニーズを背景に安定的な需要を示す一方、公共施設向けは急速充電器や交換ステーションの整備拡大により高い成長率を示しています。
業界の主要な発展動向
本市場における発展の傾向として、以下の点が特に重要です。
第一に、超急速充電技術の進化です。 80kWを超える高出力DC急速充電器の普及が進んでおり、MSIに代表されるPC・電源技術メーカーも新たにこの分野に参入しています。2023年時点で世界の公共急速充電器の設置台数は120万台に達し、前年比45％増加しました。特に中国は世界の急速充電器設置台数の70％以上を占め、インフラ整備をリードしています。
第二に、バッテリー交換（Battery Swapping）モデルの拡大です。 NIOやGeely、Aultonなどの企業が積極的に交換ステーションのネットワーク構築を進めており、特に二輪・三輪EV向けの交換サービスがアジアを中心に成長しています。2026年1月にはNIOとCATLが5年間の戦略的協力契約を締結し、バッテリー技術の共同開発と交換ステーションネットワークのグローバル拡大を発表するなど、業界再編の動きも活発化しています。